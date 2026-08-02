El Sol Un eclipse solar cambia el comportamiento de las plantas: esta es la explicación científica Por Karina Cruz , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Los eclipses solares producen cambios repentinos en la cantidad de luz disponible, afectando procesos esenciales de las plantas como la fotosíntesis, el intercambio gaseoso y la regulación de sus ritmos biológicos. Aunque no perciben el fenómeno como los animales, las plantas detectan estas variaciones mediante fotorreceptores y responden ajustando su metabolismo. Diversos estudios realizados durante los eclipses han demostrado reducciones temporales de la actividad fotosintética y respuestas diferentes según la especie, pero generalmente sin causar daños permanentes.

Las plantas también perciben un eclipse, pero lo hacen de una forma muy diferente a los animales

Sí, las plantas pueden “notar” un eclipse solar, pero no como los animales, sino mediante cambios en las señales luminosas del ambiente. Para ello, según un artículo de revisión publicado en Frontiers, utilizan fotorreceptores especializados: los fitocromos detectan principalmente luz roja y rojo lejano, mientras que los criptocromos, fototropinas y proteínas ZEITLUPE responden a la luz azul; además, UVR8 percibe la radiación ultravioleta. Estos sistemas permiten identificar no solo la cantidad de luz disponible, sino también su calidad espectral y su duración, información que se integra con el reloj circadiano de la planta, encargado de regular ciclos fisiológicos cercanos a 24 horas. El reloj biológico demuestra que las plantas no dependen únicamente de los cambios externos. Desde los experimentos de Jean-Jacques d’Ortous de Mairan con la planta Mimosa pudica se sabe que ciertos movimientos diarios continúan incluso sin luz, evidenciando la existencia de ritmos internos. Actualmente se conoce que este reloj regula procesos como la fotosíntesis, la apertura estomática y el metabolismo, permitiendo que la planta anticipe cambios ambientales. Durante un eclipse, la disminución de luz puede generar respuestas parecidas a las del atardecer, pero no representa una noche normal. La reducción de radiación ocurre de forma demasiado rápida y temporal, además de presentar diferencias en la composición espectral de la luz. En un estudio realizado en árboles chilenos mostraron que algunas especies responden de manera distinta al eclipse según su adaptación ecológica, especialmente aquellas intolerantes a la sombra. Por ello, la respuesta de una planta depende de dos factores: la señal inmediata de oscuridad y la información previamente establecida por su reloj biológico.

Fotosíntesis interrumpida: ¿qué ocurre cuando desaparece la luz?

La consecuencia más evidente de un eclipse solar en las plantas es la disminución temporal de la fotosíntesis debido a la reducción de la radiación disponible. Al recibir menos luz, los cloroplastos captan menos energía, disminuye el transporte de electrones y se reduce la fijación de dióxido de carbono. Durante el eclipse de 2017, se realizó un estudio realizado en Artemisia tridentata y publicado en Nature, el cual demostró que el intercambio gaseoso disminuyó conforme bajaba la irradiancia, estimándose una reducción aproximada del 14 % en la asimilación diaria de carbono en zonas bajo la franja de totalidad. Estos cambios también pueden evaluarse mediante la fluorescencia de la clorofila, especialmente para analizar el funcionamiento del fotosistema II. En Artemisia, la eficiencia fotosintética bajo luz se aproximó a los valores observados en oscuridad, aunque no se recuperó completamente debido a la corta duración del eclipse. Además, la disipación no fotoquímica de energía (NPQ) disminuyó durante la falta de luz y luego aumentó nuevamente tras el retorno del Sol, mostrando la capacidad de la planta para regular y proteger su aparato fotosintético. En términos simples, durante un eclipse la planta reduce temporalmente su actividad fotosintética para adaptarse a la menor disponibilidad de energía. Sin embargo, este proceso no ocurre de forma instantánea, ya que los mecanismos de captación y protección de luz necesitan tiempo para ajustarse. Por ello, al finalizar el eclipse, la recuperación puede presentar un retraso mientras la planta reequilibra la captación de luz, la protección celular y la reactivación metabólica.

No todas las plantas reaccionan igual a un eclipse solar, la clave está en su adaptación a la luz

Las plantas no responden de la misma manera durante un eclipse solar debido a que cada especie posee diferentes características fisiológicas y mecanismos de adaptación a los cambios de luz. Durante un eclipse, la reducción temporal de la radiación solar provoca modificaciones en procesos como la fotosíntesis, la apertura estomática y los ritmos circadianos. El estudio realizado en un bosque esclerófilo de Chile evaluó la respuesta de tres especies arbóreas con distinta tolerancia a la sombra. Los resultados demostraron que todas disminuyeron su actividad fotosintética durante el eclipse, aunque con diferentes intensidades. Porlieria chilensis, una especie adaptada a ambientes con alta disponibilidad de luz, presentó la mayor reducción, mientras que Drimys winteri, tolerante a la sombra, mantuvo una mayor estabilidad gracias a sus mecanismos protectores.

¿Un eclipse solar puede dañar a las plantas o sus efectos son pasajeros?

Con la evidencia disponible, un eclipse solar provoca principalmente efectos fisiológicos temporales en las plantas, más que daños permanentes. Durante estos eventos, la reducción repentina de luz, temperatura y demanda evaporativa genera cambios en procesos como la fotosíntesis, el intercambio gaseoso y la regulación del agua. Es fundamental diferenciar entre estrés fisiológico y daño permanente. El estrés representa un ajuste temporal de los procesos internos de la planta ante un cambio ambiental, mientras que el daño implica una alteración prolongada o una lesión estructural. Los cambios observados en la fluorescencia de clorofila y en la disipación de energía (NPQ) indican que las plantas atraviesan una etapa de reajuste de su maquinaria fotosintética, recuperando posteriormente su funcionamiento normal.