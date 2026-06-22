Ahorro energético “Bloquear la radiación solar durante el día es lo más eficaz”: Germán Portillo, ambientólogo, explica cómo mantener la casa fresca sin aire acondicionado Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con la llegada del verano y el aumento de las olas de calor, mantener una temperatura agradable en casa se convierte en un desafío para millones de personas. Aunque el aire acondicionado es una solución eficaz, no todas las familias disponen de uno ni pueden asumir el incremento del consumo eléctrico que supone su uso continuado. Afortunadamente, existen estrategias sencillas y económicas que ayudan a reducir el calor en el interior de las viviendas. Según explica Germán Portillo, ambientólogo, gran parte del problema depende de las características de cada hogar y de cómo gestionamos la ventilación y la entrada de calor. Aplicar algunas medidas básicas puede marcar una diferencia notable en el confort térmico durante los meses más cálidos.

Por qué algunas viviendas se calientan más que otras

No todas las casas responden igual a las altas temperaturas. Mientras algunas consiguen mantener un ambiente relativamente fresco durante gran parte del día, otras se convierten en auténticos hornos incluso cuando la temperatura exterior no es extrema. El ambientólogo Germán Portillo señala que las causas principales suelen estar relacionadas con el diseño de la vivienda. "Principalmente por una combinación de orientación, aislamiento, ventilación y exposición solar", explica. Además, añade que "las viviendas con grandes superficies acristaladas sin protección solar, mala ventilación cruzada o poca masa térmica tienden a sobrecalentarse más". La ubicación también influye. Vivir en una última planta suele implicar una mayor exposición al calor acumulado en la cubierta, mientras que la presencia de árboles, sombras o edificios cercanos puede ayudar a reducir la temperatura interior. A este problema se suma el contexto climático actual. El ambientólogo advierte de que "el aumento de temperaturas medias y la mayor frecuencia de olas de calor hacen que las viviendas acumulen más calor durante más días seguidos". Como consecuencia, las noches son menos efectivas para refrescar los hogares y cada vez resulta más difícil recuperar el confort térmico.

La clave está en evitar que el calor entre en casa

Cuando se trata de combatir el calor sin aire acondicionado, muchas personas centran sus esfuerzos en intentar expulsar el calor una vez que ya se encuentra dentro de la vivienda. Sin embargo, los expertos coinciden en que la estrategia más eficaz es impedir que entre desde el principio. "Lo más eficaz suele ser bloquear la radiación solar durante el día usando persianas, toldos o cortinas térmicas", afirma Portillo. La radiación solar que atraviesa las ventanas puede elevar rápidamente la temperatura de una habitación, especialmente en orientaciones sur y oeste. Por este motivo, bajar las persianas durante las horas de máxima insolación es una de las medidas más recomendables. Los toldos exteriores también ayudan a reducir significativamente la cantidad de calor que llega al interior, ya que detienen la radiación antes de que alcance el cristal. Los colores de la vivienda desempeñan igualmente un papel importante. "Los colores claros reflejan más radiación solar y reducen la absorción de calor, especialmente en cubiertas y fachadas expuestas", explica el ambientólogo. Por el contrario, las superficies oscuras absorben más energía y contribuyen a elevar la temperatura. Otro aspecto fundamental es el aislamiento térmico. Aunque muchas personas lo asocian únicamente al invierno, también resulta esencial durante el verano. Según Portillo, "un buen aislamiento reduce la entrada de calor y retrasa su transmisión al interior". Esto permite mantener temperaturas más estables y reducir la dependencia de sistemas de climatización.

Cómo ventilar correctamente durante una ola de calor

La ventilación es una de las herramientas más eficaces para refrescar una vivienda, pero solo si se realiza en el momento adecuado. Abrir las ventanas cuando el aire exterior está más caliente que el interior puede tener el efecto contrario al deseado. Portillo recomienda una regla sencilla: "Abrir cuando la temperatura exterior es inferior a la interior y cerrar cuando el exterior supera la temperatura interior". En la práctica, esto suele significar aprovechar la noche y las primeras horas de la mañana para renovar el aire de la vivienda. La llamada ventilación cruzada es especialmente efectiva. Consiste en abrir ventanas situadas en lados opuestos de la vivienda para favorecer la circulación del aire y acelerar la evacuación del calor acumulado durante el día. El experto advierte de que muchas personas cometen errores que empeoran la situación. Entre los más frecuentes destaca "ventilar en horas de máximo calor" o mantener abiertas las ventanas durante toda la tarde pensando que así la vivienda se enfriará más rápido. Además de la ventilación, conviene prestar atención a los electrodomésticos que generan calor. El uso del horno, la secadora o incluso la plancha durante las horas centrales del día genera calor adicional dentro de la vivienda. Siempre que sea posible, es preferible utilizar estos aparatos por la noche o a primera hora de la mañana.

Árboles, vegetación y ciudades más frescas

La presencia de vegetación no solo mejora el aspecto de calles y jardines, sino que también ayuda a combatir el calor. Los árboles proporcionan sombra y reducen la temperatura del entorno gracias al proceso de evapotranspiración. "Proporcionan sombra, reducen la temperatura del entorno y ayudan a disminuir el efecto de isla de calor", señala Portillo. Este fenómeno es especialmente importante en las grandes ciudades. El denominado efecto isla de calor urbana provoca que las temperaturas sean más elevadas en los núcleos urbanos que en las zonas rurales cercanas. El asfalto, el hormigón y los edificios acumulan calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche. Según explica el ambientólogo, esto "incrementa el estrés térmico y hace que las noches sean más cálidas, dificultando la recuperación térmica". Por eso, aumentar las zonas verdes y los espacios sombreados se ha convertido en una de las principales estrategias de adaptación frente al calor extremo. Para quienes cuentan con un presupuesto limitado, Portillo recomienda centrarse en medidas sencillas pero efectivas: controlar la entrada directa del sol mediante persianas o toldos, aprovechar la ventilación nocturna, evitar generar calor innecesario dentro de casa y mejorar el sellado de ventanas siempre que sea posible. Son acciones asequibles que, combinadas, pueden ayudar a mantener una vivienda mucho más fresca durante el verano sin necesidad de recurrir al aire acondicionado.