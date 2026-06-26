Ahorro energético Aire acondicionado vs ventilador: esta es la opción que puede reducir más tu factura de la luz Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En los meses de calor, la factura de la luz se dispara en muchos hogares debido al uso intensivo de sistemas de climatización. Elegir entre ventilador o aire acondicionado puede marcar una gran diferencia en el consumo energético y en el dinero que se paga cada mes. Aunque a simple vista parecen soluciones similares para combatir el calor, su funcionamiento y su impacto en el gasto eléctrico son muy distintos. Uno apenas modifica el consumo doméstico, mientras que el otro puede convertirse en uno de los mayores responsables del aumento de la factura. Entender cuánto consume cada opción y en qué situaciones conviene más una u otra es clave para tomar decisiones más eficientes durante el verano y mantener el confort sin gastar de más.

Consumo real de un ventilador: cuánto gasta en la factura de la luz

Un ventilador doméstico tradicional suele consumir alrededor de 30 a 90 vatios por hora, dependiendo del modelo y la potencia del equipo. Traducido a euros, el coste de funcionamiento suele situarse entre 0,01 y 0,03 euros por hora. Esto significa que utilizar un ventilador durante ocho horas al día puede suponer un gasto mensual aproximado de entre 1,5 y 5 euros en la factura de la luz. Los modelos más habituales presentan consumos similares: Ventilador de sobremesa: entre 30 y 50 W.

entre 30 y 50 W. Ventilador de pie: entre 40 y 90 W.

entre 40 y 90 W. Ventilador de techo: entre 50 y 75 W.

Cuánto consume el aire acondicionado y cuánto puede costarte al mes

El gasto energético de estos equipos depende de factores como la potencia, la temperatura seleccionada, el aislamiento de la vivienda, las condiciones exteriores y la tecnología utilizada. De forma orientativa, un aire acondicionado doméstico suele consumir entre 900 y 2.000 W. Esto se traduce en un coste aproximado de entre 0,18 y 0,60 euros por hora de funcionamiento, aunque la cifra final puede variar según el precio de la electricidad y la eficiencia del aparato. Si se utiliza durante ocho horas al día, el gasto mensual puede situarse aproximadamente en los siguientes niveles: Aire acondicionado de 900 W: alrededor de 43 euros al mes.

alrededor de 43 euros al mes. Aire acondicionado de 1.200 W: alrededor de 58 euros al mes.

alrededor de 58 euros al mes. Aire acondicionado de 2.000 W: entre 96 y 144 euros al mes.

Por qué el aire acondicionado gasta mucho más que un ventilador

La diferencia de consumo entre un ventilador y un aire acondicionado se debe principalmente a la forma en la que cada aparato combate el calor. Mientras que el ventilador únicamente mueve el aire para mejorar la sensación térmica, el aire acondicionado utiliza un compresor y un circuito de refrigeración para reducir la temperatura real de la estancia, un proceso que requiere mucha más energía. En el caso del aire acondicionado, el gasto eléctrico puede variar considerablemente de una vivienda a otra porque intervienen varios factores: La potencia del equipo, que suele oscilar entre 900 y 2.000 W.

La temperatura seleccionada en el termostato.

La temperatura exterior.

El nivel de aislamiento térmico de la vivienda.

La tecnología utilizada, especialmente si cuenta con sistema inverter o convencional. Por ejemplo, una vivienda bien aislada necesitará menos tiempo de funcionamiento para mantener una temperatura agradable que otra con ventanas poco eficientes o expuesta al sol durante gran parte del día. Del mismo modo, cuanto más baja sea la temperatura programada, mayor será el esfuerzo que tendrá que realizar el equipo para enfriar la habitación. Los ventiladores también presentan diferencias de consumo entre modelos, pero son mucho menores. La mayoría de los equipos domésticos se mueve en rangos de entre 30 y 90 W, por lo que incluso los modelos más potentes siguen consumiendo muy poco en comparación con un aire acondicionado.

Cuándo el ventilador ya no es suficiente para refrescar la casa

El ventilador es la opción más económica para combatir el calor, pero su eficacia tiene límites. A diferencia del aire acondicionado, no reduce la temperatura real de una habitación, sino que mueve el aire para mejorar la sensación térmica. Por ello, llega un punto en el que deja de ser suficiente para mantener el confort. A partir de unos 27-28 °C en el interior de la vivienda su efectividad disminuye de forma notable. En estas condiciones, el aire que mueve ya no resulta tan refrescante y la sensación de alivio es mucho menor. Tampoco suele compensar cuando la humedad es elevada. El ventilador ayuda a enfriar el cuerpo favoreciendo la evaporación del sudor, pero este mecanismo pierde eficacia en ambientes húmedos, donde el sudor se evapora con más dificultad. Como resultado, la sensación de bochorno puede mantenerse incluso con el aparato funcionando.

Cómo usar ventilador y aire acondicionado juntos para ahorrar en la luz

Utilizar un ventilador junto al aire acondicionado puede ser una de las formas más eficaces de mantener el confort durante el verano sin disparar el consumo eléctrico. La clave está en aprovechar las ventajas de cada sistema. Uno de los consejos más repetidos por expertos en eficiencia energética es subir ligeramente la temperatura del aire acondicionado cuando se utiliza un ventilador. El ingeniero y divulgador energético Javier Dasí recomienda en su vídeo intentar aguantar con ventiladores siempre que sea posible y, cuando sea necesario recurrir al aire acondicionado, combinar ambos sistemas para mantener el confort con un menor gasto energético. Algunos trucos prácticos para ahorrar son: Ajustar el aire acondicionado entre 25 y 26 °C en lugar de temperaturas más bajas.

en lugar de temperaturas más bajas. Utilizar un ventilador para repartir el aire frío por toda la habitación.

por toda la habitación. Encender el aire acondicionado antes de que la vivienda acumule demasiado calor .

. Mantener persianas y cortinas cerradas durante las horas de más sol.

durante las horas de más sol. Aprovechar las horas más frescas de la mañana y la noche para ventilar la casa. Además, existe evidencia científica de que esta combinación puede generar ahorros significativos. Un estudio publicado en la revista Energy and Buildings analizó el uso conjunto de ventiladores de techo y aire acondicionado en edificios y observó una reducción media del 36% en el consumo energético destinado a refrigeración. Los investigadores comprobaron que los usuarios podían mantener temperaturas interiores más altas sin perder sensación de confort gracias al movimiento del aire generado por los ventiladores. Por tanto, no siempre se trata de elegir entre ventilador o aire acondicionado. En muchas situaciones, la opción más eficiente para la factura eléctrica consiste en utilizar ambos de forma complementaria.