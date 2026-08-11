Qué plantar en agosto en el huerto en España: calendario, plantas y tareas para prepararlo para el otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Agosto marca el ecuador del verano y es un mes de contrastes en el huerto. Mientras buena parte de España sigue afrontando días de calor intenso y seco, otras zonas pueden registrar lluvias más frecuentes. Estas condiciones hacen que sea un buen momento para empezar a preparar el terreno de cara al otoño y apostar por hortalizas de ciclo corto, capaces de desarrollarse antes de que lleguen las temperaturas más bajas. Durante este mes se pueden sembrar cultivos como lechuga, espinaca y acelga, al tiempo que comienzan a ganar protagonismo las hortalizas propias de los meses fríos, como las coles y el brócoli. Pero antes de plantar conviene tener en cuenta las altas temperaturas: preparar y enriquecer el suelo, proteger los cultivos más sensibles del sol directo y utilizar acolchado puede marcar la diferencia. Con estos cuidados y una buena planificación, agosto se convierte en un mes clave para preparar el huerto de otoño y asegurar una buena cosecha durante los próximos meses.

Qué plantar en agosto en España según el clima: las hortalizas que puedes sembrar en cada zona

España cuenta con una gran diversidad climática, determinada por factores como la altitud, la proximidad al mar y la orientación geográfica. Por eso, lo que funciona en un huerto del norte puede no ser igual de adecuado en el sur o en las zonas de interior durante el mes de agosto. Conocer las condiciones de cada región te permitirá elegir mejor qué sembrar y adaptar los cuidados del huerto a las temperaturas y la humedad de tu zona. Estas son las principales hortalizas que puedes plantar en agosto según el clima. Clima de montaña En el clima de montaña, los veranos duran menos días que en otras zonas. Para agosto ya se comienzan a sentir temperaturas más bajas. Aunque el clima todavía es agradable, sí hay una diferencia visible con los veranos a menores altitudes. Las noches son frescas, y esto influye en la disponibilidad del suelo para recibir ciertas semillas. Hay incluso probabilidad de primeras heladas, así que hay que estar precavidos. Algunas hortalizas que puedes sembrar son: Espinaca

Acelga

Kale

Col

Nabo Clima continental El clima continental de agosto en España se caracteriza por tener días calurosos de poca humedad, pero sin llegar a ser completamente áridos. Las noches son frescas y el suelo enfrenta estas variaciones de temperatura. Aquí puedes sembrar hortalizas de ciclo corto y preparar cultivos de otoño e invierno. Algunas hortalizas a comunes en esta temporada son: Acelga

Espinaca

Kale

Puerros

Col Clima atlántico En la zona atlántica se disfrutan veranos suaves con temperatura agradable, sin demasiado calor. Esta temperatura se acompaña de lluvias frecuentes que refrescan las noches. Dadas estas condiciones, hay que contemplar hortalizas que toleren la humedad. Se pueden sembrar: Espinaca

Lechuga

Acelga

Kale

Nabo

Col

Zanahoria Clima mediterráneo El famoso calor mediterráneo viene acompañado de sus característicos veranos cálidos, y con riesgo de sequías por las altas temperaturas. Seguimos optando por hortalizas de ciclo corto para que el descenso de temperatura en el cercano otoño no frene la productividad del huerto. Algunas posibilidades de siembra son: Lechuga de otoño

Lechuga escarola

Brócoli

Coliflor

Rábano Clima árido Las zonas áridas de España enfrentan calores intensos y muy secos. El suelo tiende a ser pobre, y el agua a escasear. Esto no impide que tengas tu huerto, pero sí debes considerar que tus cuidados deben aumentar para que prospere. Con un buen sistema y técnica de riego al amanecer, puedes tener: Pimiento

Berenjena

Calabacín

Tomate tardío Clima subtropical El clima subtropical se mantiene bastante regular durante todo el año. La temperatura cálida sigue presente, y se puede sembrar con toda confianza una variedad de hortalizas, desde frutas hasta otros alimentos de ciclo corto. Ejemplos son: Tomate

Pimiento

Berenjena

Calabacín

Sandía

Melón

Papaya

Qué sembrar en agosto según la fecha: los cultivos para la primera y segunda quincena

Agosto no ofrece las mismas condiciones durante todo el mes, por lo que también conviene adaptar las siembras al momento concreto. Mientras que durante las primeras semanas todavía se puede aprovechar el calor acumulado en el suelo para que algunas plantas germinen y crezcan con rapidez, a medida que se acerca septiembre empiezan a ganar importancia los cultivos que toleran mejor las temperaturas más bajas. Así puedes organizar el huerto según la quincena: Primera quincena Durante la primera quincena se debe de sacar el máximo provecho al calor de estas primeras semanas. Se recomienda sembrar cuando el suelo todavía está cálido, para que cuando el frío llegue, las plántulas ya estén fuertes y no tengan riesgo de perderse. Algunas hortalizas que puedes sembrar son: Rábano

Lechuga

Acelga

Zanahoria Segunda quincena A finales de agosto las condiciones empiezan a cambiar, especialmente en las zonas donde las noches son más frescas. El otoño prácticamente ya está asentado aquí, y conviene sembrar hortalizas de frío. Algunos ejemplos para la segunda mitad del mes son: Col

Brócoli

Nabo

Puerro

Betabel

Los cuidados del huerto en agosto que pueden marcar la diferencia en la cosecha

El calor y la falta de humedad pueden poner a prueba incluso a los cultivos más resistentes, por lo que agosto requiere algunos cuidados específicos para proteger las plantas y mantener el suelo en buenas condiciones. Además de vigilar el riego, este mes es un buen momento para preparar el terreno de cara a las siembras de otoño. Estas son algunas tareas que conviene tener en cuenta: Utiliza acolchado para conservar la humedad: cubrir la superficie del suelo con paja, hojas secas u otros materiales orgánicos ayuda a reducir la evaporación y a mantener una temperatura más estable alrededor de las raíces. Es especialmente útil en zonas donde el calor es intenso y el suelo tiende a secarse rápidamente.

cubrir la superficie del suelo con paja, hojas secas u otros materiales orgánicos ayuda a reducir la evaporación y a mantener una temperatura más estable alrededor de las raíces. Es especialmente útil en zonas donde el calor es intenso y el suelo tiende a secarse rápidamente. Protege los cultivos del sol intenso: una malla de sombreo puede ser útil para reducir la exposición directa durante las horas de mayor radiación y evitar que las hojas sufran daños por el calor. Puedes colocarla sobre una estructura sencilla y retirarla cuando las temperaturas sean más suaves.

una puede ser útil para reducir la exposición directa durante las horas de mayor radiación y evitar que las hojas sufran daños por el calor. Puedes colocarla sobre una estructura sencilla y retirarla cuando las temperaturas sean más suaves. Revisa las plantas en busca de plagas: las altas temperaturas pueden favorecer la aparición y expansión de determinados insectos. Comprueba con frecuencia el envés de las hojas, los tallos y los brotes nuevos para detectar cualquier señal de plaga antes de que se extienda.

las altas temperaturas pueden favorecer la aparición y expansión de determinados insectos. Comprueba con frecuencia el envés de las hojas, los tallos y los brotes nuevos para detectar cualquier señal de plaga antes de que se extienda. Coloca tutores cuando sea necesario: algunas plantas necesitan apoyo para crecer correctamente y evitar que sus tallos terminen doblándose por el peso de los frutos. Coloca tutores o estructuras de soporte en las variedades que lo necesiten y revisa que estén bien sujetas.

algunas plantas necesitan apoyo para crecer correctamente y evitar que sus tallos terminen doblándose por el peso de los frutos. Coloca tutores o estructuras de soporte en las variedades que lo necesiten y revisa que estén bien sujetas. Prepara el suelo para las próximas siembras: agosto también es un buen momento para acondicionar la tierra de cara al otoño. Retira restos de cultivos anteriores, airea ligeramente el terreno y añade materia orgánica o compost si es necesario para mejorar su estructura y fertilidad.

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Bibliografía