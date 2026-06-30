El árbol ideal para tener en casa: no levanta el suelo con sus raíces, soporta la sequía y dará frutas en verano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Elegir un árbol para el jardín o el patio no siempre es sencillo. Muchas especies acaban levantando el suelo con sus raíces o requieren un riego constante para sobrevivir al verano. Sin embargo, existe un frutal que reúne varias de las características más buscadas: el granado (Punica granatum). De tamaño moderado, resistente a la sequía y capaz de producir deliciosas granadas sin convertirse en un problema para el pavimento, se ha convertido en una de las opciones más interesantes para hogares con espacios reducidos. Aquí repasamos por qué destaca frente a otros árboles, cuáles son sus principales ventajas y qué cuidados necesita para crecer sano durante décadas.

Por qué el granado es uno de los árboles más recomendables para jardines y patios pequeños

El granado es un arbusto o pequeño árbol caducifolio de la familia Lythraceae, originario de zonas que van desde Turquía nororiental hasta Afganistán y cultivado desde la antigüedad en la cuenca mediterránea. Su origen explica que prefiera climas cálidos y secos, tolerando suelos diversos siempre que haya buen drenaje y humedad moderada. Este árbol puede crecer entre 3 y 6 m de altura. Las ramas son delgadas y a menudo espinosas, y las hojas pequeñas y brillantes se tornan amarillas en otoño. Sus flores de colores vibrantes aparecen desde finales de mayo hasta el otoño. El fruto, llamado granada, contiene numerosas semillas rojas ricas en potasio y vitamina C, lo que le da al género su nombre latino granatum (con granos). Más allá de su valor nutricional, el granado ofrece un componente ornamental y cultural; se cree que los colonizadores españoles lo introdujeron en América en el siglo XVI. Se le considera símbolo de fertilidad y puede vivir muchas décadas. Gracias a su porte mediano, su capacidad de vivir en macetas y su tolerancia a la poda, se adapta muy bien a patios o jardines pequeños.

La razón por la que las raíces del granado apenas dañan el pavimento

Las raíces constituyen un factor clave al elegir un árbol para patios o zonas pavimentadas. A diferencia de especies que agrietan aceras, el granado tiene un sistema radical profundo y extendido que le permite soportar la sequía sin ser invasivo. Ruth de Jauregui, especialista en jardinería, subraya que se trata de un árbol pequeño originario del sur de Europa y la India cuyos sistemas radicales superficiales no levantan las aceras. Recomienda plantarlo a cierta distancia de tuberías o campos sépticos (3–6 metros) para que las raíces no interfieran con estructuras subterráneas. Por otro lado, el granado funciona bien junto a piscinas, patios y superficies duras y es adecuado para jardines temáticos dirigidos a niños o polinizadores. Para favorecer un crecimiento estable, vas a tener que preparar un terreno con buen drenaje y realizar riegos profundos y espaciados que orienten las raíces hacia abajo. Es aconsejable cultivar en macetas grandes para controlar la raíz y podar periódicamente la copa. Si se elige una variedad enana como 'Nana', la planta puede mantenerse más compacta. Sus ramas delgadas permiten guiarlo sobre paredes o pérgolas. Estas prácticas, junto con dejar un margen de suelo alrededor del tronco, minimizan la posibilidad de que los pavimentos se agrieten. La capacidad del granado para adaptarse a los espacios reducidos sin levantar pavimentos explica su creciente popularidad en patios urbanos y terrazas, donde ofrece sombra, flores y fruta sin la preocupación de dañar estructuras. Además el granado también es ornamental, así que funciona bien como decoración.

Por qué el granado es uno de los árboles más resistentes al verano

El granado es uno de los frutales más tolerantes a la sequía por su evolución en climas áridos. Un estudio en Scientific Reports documenta que este árbol acumula osmólitos como prolinas y azúcares solubles para retener agua y que un riego deficitario controlado mejora la eficiencia en el uso del agua sin sacrificar mucho rendimiento. Los granados establecidos toleran la sequía, pero mantener una humedad uniforme reduce la caída y el agrietamiento. Además, se recomienda que la planta permanezca en un suelo bien drenado, un pH de 5,5–7 y condiciones cálidas y áridas. Desde la Universidad de California indican que los granados pueden pasar largos periodos sin riego, aunque la producción disminuye si hay un estrés hídrico muy prolongado y se recupera cuando se restablece el agua. Así mismo, señalan que los frutos maduran entre agosto y octubre. Por ello, en verano puede ser necesario un riego moderado para evitar el agrietamiento. Así, aunque se sugiere que el granado “da frutas en verano”, en la mayoría de regiones templadas los frutos están listos a finales del verano o en otoño. Con un manejo de riego prudente, granados domésticos producen frutos bien jugosos y constituyen una opción ornamental y sostenible para jardines con recursos hídricos limitados. Esta adaptación resulta relevante en contextos de cambio climático, lo que la hace ideal en jardines sostenibles y resilientes.