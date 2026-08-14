Ahorro energético Álvaro Pérez, experto energético: “Bajar las persianas antes de las 10 de la mañana puede reducir un 25% el consumo del aire acondicionado” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con las temperaturas disparadas durante buena parte del verano, el aire acondicionado se ha convertido en un aliado imprescindible para muchos hogares, pero también en uno de los aparatos que más puede elevar la factura eléctrica. Ante este escenario, cualquier gesto que permita mantener la vivienda fresca antes de encenderlo puede ayudar a reducir su uso y el gasto asociado. Uno de ellos es tan sencillo como bajar las persianas. Álvaro Pérez, un estudiante de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y fundador de Auro IA, una aplicación de eficiencia energética que utiliza inteligencia artificial para analizar facturas y ayudar a hogares y empresas a pagar menos por sus servicios esenciales, recomienda hacerlo antes de las 10.00 horas y mantenerlas bajadas durante las horas de mayor exposición solar. Según los datos que especifican en la página web de Auro IA, una habitación con las persianas bajadas durante las horas de sol puede calentarse hasta un 30 % menos. Además, mantenerlas cerradas hasta la tarde puede reducir hasta un 25 % el consumo del aire acondicionado. El coste de aplicar este consejo es de cero euros.

Por qué es fundamental bajar las persianas antes de que entre el calor

La explicación es sencilla: las persianas actúan como una barrera frente a la radiación solar. Si las ventanas reciben directamente el sol durante las horas centrales del día, parte de ese calor termina acumulándose en el interior de la vivienda y obliga al aire acondicionado a trabajar durante más tiempo para alcanzar una temperatura confortable. Por eso, la recomendación consiste en bajar las persianas por la mañana, antes de que el sol caliente las habitaciones, y mantenerlas cerradas mientras la radiación solar incide directamente sobre las ventanas. La estrategia puede combinarse con la ventilación de la vivienda durante las horas más frescas del día. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también recomienda utilizar toldos y persianas para reducir el calentamiento de las viviendas durante el verano. Asimismo, aconseja ventilar las casas por la noche y a primera hora de la mañana, cuando las temperaturas exteriores son más bajas. La idea es sencilla: cuanto menos calor acumule una habitación, menos tendrá que trabajar posteriormente el aire acondicionado para enfriarla.

La rutina de Auro IA que te hará gastar menos en aire acondicionado

Auro IA también propone una rutina diaria para utilizar el aire acondicionado de una forma más eficiente durante los días de calor. La estrategia consiste en mantener la vivienda protegida del sol durante las primeras horas, aprovechar las horas en las que todavía conserva una temperatura agradable y concentrar el uso del aparato cuando sea necesario. El plan que detallan en su página web es el siguiente: De 07.00 a 10.00: mantener la casa cerrada, con las persianas bajadas y el aire acondicionado apagado.

mantener la casa cerrada, con las persianas bajadas y el aire acondicionado apagado. De 10.00 a 14.00: aprovechar que la vivienda todavía conserva una temperatura agradable y mantener el aire apagado.

aprovechar que la vivienda todavía conserva una temperatura agradable y mantener el aire apagado. De 14.00 a 16.00: enfriar la vivienda de forma más intensa.

enfriar la vivienda de forma más intensa. De 16.00 a 20.00: utilizar el modo eco o recurrir únicamente al ventilador si la temperatura lo permite.

utilizar el modo eco o recurrir únicamente al ventilador si la temperatura lo permite. De 20.00 a 22.00: mantener el aire apagado cuando sea posible y utilizar solo el ventilador.

mantener el aire apagado cuando sea posible y utilizar solo el ventilador. De 22.00 a 01.00: utilizar el aire durante unos 40 minutos para refrescar la habitación antes de dormir y después apagarlo. Según los datos publicados en la web de la startup, seguir esta rutina en lugar de mantener el aire acondicionado encendido durante todo el día a 22 ºC puede llegar a reducir hasta un 60 % el gasto en electricidad asociado a este uso.

Cuánto consume un aire acondicionado según las estimaciones de la aplicación

El gasto final depende, entre otros factores, de la potencia del aparato, las horas de funcionamiento, el tamaño de la habitación y la temperatura exterior. Auro IA recoge en su web diferentes estimaciones según el tipo de equipo. Un split fijo pequeño , de unos 7.000 BTU y entre 800 y 1.000 vatios de potencia, puede consumir alrededor de 0,8-1 kWh por hora. Está pensado principalmente para refrigerar una habitación.

, de unos 7.000 BTU y entre 800 y 1.000 vatios de potencia, puede consumir alrededor de 0,8-1 kWh por hora. Está pensado principalmente para refrigerar una habitación. Un split fijo mediano , de unos 12.000 BTU y entre 1.200 y 1.500 vatios, puede consumir aproximadamente 1,2-1,5 kWh por hora y suele utilizarse para estancias más grandes, como un salón o un dormitorio amplio.

, de unos 12.000 BTU y entre 1.200 y 1.500 vatios, puede consumir aproximadamente 1,2-1,5 kWh por hora y suele utilizarse para estancias más grandes, como un salón o un dormitorio amplio. Por último, un split fijo grande, de unos 18.000 BTU y entre 1.800 y 2.500 vatios, puede alcanzar un consumo de 1,8-2,5 kWh por hora y está diseñado para refrigerar espacios de mayor tamaño. En uno de los ejemplos publicados por Auro IA, un equipo de 1,2 kW utilizado durante ocho horas al día supone unos 288 kWh al mes. Aplicando un precio medio de 0,1973 euros por kWh, la climatización podría representar alrededor de 55-70 euros mensuales, aunque el coste real dependerá de las condiciones concretas de cada vivienda y de la tarifa contratada. Por eso, además de buscar el precio de la electricidad más conveniente, reducir las horas de funcionamiento y evitar que el calor entre en casa puede marcar una diferencia en el consumo.

Otra de las recomendaciones de los expertos es ventilar cuando hace menos calor

Bajar las persianas no es la única medida que permite retrasar el encendido del aire acondicionado. El IDAE recomienda ventilar la vivienda durante la noche y a primera hora de la mañana, cuando el aire exterior es más fresco. Durante las horas de mayor calor, en cambio, conviene mantener las ventanas cerradas y protegerlas del sol. También recomienda mantener el aire acondicionado a una temperatura de 26 ºC o superior siempre que esta resulte suficiente para mantener el confort. Con las temperaturas elevadas cada vez más frecuentes durante el verano, estas medidas permiten reducir el tiempo de funcionamiento de los equipos sin renunciar por completo a la climatización. En el caso de la persiana, además, se trata de una de las pocas estrategias cuyo coste para el hogar es, literalmente, cero.