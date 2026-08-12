Ahorro energético Un experto en climatización advierte: “No limpiar los filtros del aire acondicionado cada 15 o 30 días en verano reduce su rendimiento a la mitad” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cuando llega el verano, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes aliados para combatir las altas temperaturas en casa. Sin embargo, utilizarlo correctamente no consiste únicamente en encenderlo y elegir una temperatura agradable. Algunos hábitos con el mando a distancia o relacionados con el mantenimiento del aparato pueden hacer que consuma más electricidad y funcione peor. Así lo explican desde SIT Granollers, una empresa especializada en climatización, en uno de sus vídeos publicados en TikTok. La compañía señala tres errores habituales al utilizar el aire acondicionado durante los meses de más calor: utilizar incorrectamente el modo «Dry», programar una temperatura demasiado baja y olvidarse de limpiar los filtros con frecuencia.

El modo “Dry” no enfría como crees: esta es su verdadera función

Uno de los errores más habituales consiste en utilizar el modo “Dry” pensando que funciona igual que el modo de refrigeración. Sin embargo, según explican desde SIT Granollers, la función de este modo es principalmente reducir la humedad del ambiente. Cuando se selecciona “Dry”, el aparato funciona de una forma similar a un deshumidificador. El objetivo es retirar parte de la humedad presente en el aire, mientras que el flujo de aire que expulsa es más suave. Por eso, aunque puede generar cierta sensación de frescor, no debe confundirse con el funcionamiento habitual del modo frío. Esta función puede resultar especialmente útil cuando el problema principal es un ambiente muy húmedo. En cambio, cuando lo que se busca es reducir de manera clara la temperatura de una habitación durante una ola de calor, el modo de refrigeración es el que está diseñado específicamente para esa tarea. La diferencia es importante porque utilizar una función pensando que hace otra cosa puede provocar que el usuario no consiga el nivel de confort que busca y termine modificando constantemente la configuración del aparato.

Por qué poner el aire acondicionado a 16 grados no hará que enfríe antes

Otro error habitual es bajar la temperatura del mando hasta los 16 grados con la intención de conseguir que la habitación se enfríe más rápidamente. Según SIT Granollers, esta estrategia no consigue que el aire acondicionado enfríe más deprisa. El aparato seguirá funcionando de acuerdo con su sistema de refrigeración, pero al establecer una temperatura tan baja se puede conseguir que tarde más en alcanzar la temperatura seleccionada y, por tanto, que el compresor permanezca funcionando durante más tiempo. El resultado puede ser un mayor consumo de electricidad. La idea de poner el aire al mínimo para enfriar rápidamente es bastante extendida, especialmente cuando se llega a casa después de pasar varias horas bajo el calor. Sin embargo, establecer una temperatura extrema no significa que el aparato vaya a trabajar a una velocidad proporcionalmente mayor. Por eso, en lugar de utilizar los 16 grados como estrategia para enfriar rápidamente una habitación, resulta más razonable seleccionar una temperatura de confort y dejar que el sistema trabaje hasta alcanzarla. Además, mantener una diferencia excesiva entre la temperatura exterior y la interior tampoco suele ser la opción más eficiente. El objetivo del aire acondicionado debería ser conseguir una temperatura interior confortable sin forzar innecesariamente el funcionamiento del equipo.

Un filtro sucio puede hacer que el aparato rinda mucho menos

El tercer error señalado por la empresa de climatización tiene que ver con uno de los elementos más sencillos de mantener: los filtros del aire acondicionado. SIT Granollers recomienda limpiarlos cada 15 o 30 días durante la temporada de mayor uso, ya que la acumulación de suciedad puede reducir considerablemente el rendimiento del aparato. En el vídeo, la compañía asegura que no realizar esta limpieza puede llegar a reducir su rendimiento a la mitad. Los filtros tienen precisamente la función de retener partículas y suciedad presentes en el aire. Con el paso del tiempo, esa acumulación puede dificultar el flujo de aire y hacer que el equipo tenga más dificultades para funcionar correctamente. En verano, cuando el aire acondicionado puede permanecer encendido durante muchas horas al día, esta cuestión adquiere todavía más importancia. Por eso conviene revisar periódicamente el estado de los filtros y limpiarlos siguiendo las indicaciones del fabricante. La frecuencia concreta dependerá también del uso que se haga del aparato y de las condiciones de la vivienda, pero la recomendación que aparece en el vídeo es revisarlos y limpiarlos aproximadamente cada dos o cuatro semanas durante los meses de mayor utilización.

La importancia de saber utilizar y mantener correctamente el aire acondicionado para que funcione mejor

Los tres consejos explicados tienen un punto en común: utilizar correctamente el aparato puede ser tan importante como disponer de un equipo eficiente. No se trata únicamente de elegir una temperatura determinada, sino de entender qué hace cada función y mantener el sistema en buenas condiciones. Además de ayudar a mantener un buen rendimiento, cuidar el aparato permite detectar antes posibles problemas de funcionamiento. Si, pese a tener los filtros limpios y utilizar correctamente el equipo, el aire acondicionado no consigue enfriar como debería, puede ser señal de que necesita una revisión profesional. Con las temperaturas elevadas cada vez más habituales durante el verano, el aire acondicionado puede permanecer encendido durante muchas horas. Por eso, pequeños hábitos como revisar los filtros periódicamente o evitar configuraciones innecesariamente extremas pueden marcar la diferencia a lo largo de toda la temporada.