Otros medio ambiente EEUU da una lección a España: Arizona construye 27 cruces de fauna y reduce un 90% los accidentes con animales en carretera Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las carreteras permiten conectar territorios para las personas, pero pueden provocar justamente el efecto contrario sobre los animales. Una autopista puede convertirse en una barrera que separa zonas de alimentación, reproducción o refugio y obliga a numerosas especies a arriesgar la vida cada vez que necesitan atravesarla. Arizona, en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los ejemplos más interesantes de cómo afrontar este problema. El estado cuenta con numerosos pasos específicamente acondicionados para la fauna y algunos proyectos han conseguido reducir en más del 90 % las colisiones entre vehículos y animales. España también dispone de miles de estructuras que pueden facilitar estos desplazamientos y en 2026 ha actualizado las recomendaciones para diseñarlas.

Cómo es este ingenioso sistema que permite a los animales cruzar carreteras sin peligro

Los llamados pasos de fauna pueden adoptar formas muy diferentes. Existen puentes cubiertos de tierra y vegetación que cruzan sobre las carreteras, túneles y pasos inferiores, grandes viaductos e incluso alcantarillas y drenajes adaptados para que puedan utilizarlos determinados animales. Arizona lleva décadas experimentando con estas soluciones. Uno de los ejemplos más estudiados se encuentra en la State Route 260, al este de Payson, donde se instalaron pasos inferiores y sistemas de vallado destinados especialmente a grandes mamíferos como los alces. Los resultados explican el creciente interés por estas infraestructuras. El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) señala que un proyecto que conectó tres pasos existentes mediante vallado consiguió reducir un 98 % las colisiones entre vehículos y alces durante un periodo de seis años. La clave está en que no basta con construir un túnel o puente. Los vallados impiden que los animales entren directamente en la carretera y los conducen hacia los lugares donde pueden atravesarla de manera segura. Investigaciones realizadas en la propia SR-260 comprobaron además mediante cámaras y collares GPS que diferentes especies utilizaban estas estructuras, demostrando que pueden mejorar simultáneamente la seguridad vial y la conectividad ecológica.

Puentes, vallados y vegetación autóctona para devolver a los animales sus rutas naturales

El proyecto más reciente se encuentra en la Interestatal 17 (I-17), al sur de Flagstaff, una importante vía que atraviesa zonas utilizadas por grandes mamíferos. El denominado Willard Springs Wildlife Overpass comenzó a construirse en 2025 y está previsto que esté terminado en otoño de 2026. El proyecto recibió unos 24 millones de dólares de financiación federal dentro del Wildlife Crossings Pilot Program. La actuación no consiste únicamente en levantar un puente sobre la autopista. Incluye vallados para dirigir a los animales hacia el paso, rampas de escape, adaptación de estructuras existentes y recuperación de la vegetación mediante especies autóctonas. El objetivo principal es facilitar los movimientos de alces y ciervos, aunque estas estructuras pueden terminar siendo utilizadas por muchas otras especies. Arizona también ha desarrollado pasos para el borrego cimarrón del desierto en la US 93, cerca de la presa Hoover. Según un análisis publicado en 2026 por Pew Charitable Trusts, los proyectos desarrollados en carreteras como la SR-260 y la US 93 han logrado reducciones superiores al 90% en las colisiones con fauna.

España registra unos 36.000 accidentes al año relacionados con animales

El problema está lejos de ser exclusivamente estadounidense. Los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico muestran la dimensión que ha alcanzado también en España. En 2024 se registraron alrededor de 36.000 siniestros viales con animales y aproximadamente el 98 % provocaron únicamente daños materiales. La cifra resulta especialmente significativa porque estos incidentes se han duplicado en una década y ya representan aproximadamente un tercio de los siniestros notificados en vías interurbanas. El aumento de poblaciones de determinadas especies, los cambios en sus áreas de distribución y la existencia de carreteras que atraviesan sus hábitats convierten a animales como jabalíes y corzos en protagonistas frecuentes de estos accidentes. El problema también afecta directamente a la conservación de especies amenazadas. El lince ibérico es especialmente vulnerable a las carreteras, hasta el punto de que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) considera los atropellos una de las principales causas de mortalidad asociadas a actividades humanas.

Así protege España a los animales de las carreteras

El mismo Ministerio informa que desde la década de 1990 se han construido en España numerosas estructuras transversales destinadas a facilitar el paso de animales en carreteras y líneas ferroviarias. No todas son grandes puentes verdes. Muchas son estructuras creadas originalmente como drenajes, pasos sobre cauces, caminos o viaductos que posteriormente pueden acondicionarse para facilitar el desplazamiento de animales. Precisamente en 2026 el MITECO ha publicado una nueva edición de sus “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna, vallados perimetrales” y otras medidas para favorecer la biodiversidad en infraestructuras de transporte. La actualización incorpora los conocimientos científicos y técnicos obtenidos durante la última década. Entre las soluciones se encuentran ecoductos, pasos superiores e inferiores específicos, adaptación de drenajes, viaductos, vallados y sistemas que conducen a los animales hacia lugares seguros. Para especies como el lince ibérico, el propio Ministerio considera que los ecoductos y viaductos son especialmente adecuados en corredores ecológicos estratégicos, acompañados de cerramientos específicos capaces de impedir que estos felinos accedan a la calzada. La experiencia acumulada en Arizona refuerza una idea cada vez más aceptada en ingeniería y conservación: una carretera no tiene por qué convertirse inevitablemente en una frontera para la naturaleza. Si se identifica dónde se desplazan los animales y se combinan correctamente pasos, vallados y restauración del hábitat, es posible reducir los atropellos y, al mismo tiempo, mantener conectados los ecosistemas.

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Bibliografía