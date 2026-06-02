Qué plantar en junio en el huerto en España: calendario, plantas y tareas para mantenerlo
Junio es el mes de transición entre primavera y verano, empezando esta última estación el 21 de junio. Caracterizado por temperaturas cálidas, es el momento ideal para ir de lleno con plantas como el tomate, el pepino o el calabacín sin miedo de heladas en cualquier zona climática de España. Además de sembrar, debes considerar la poda de ramas secundarias y el trasplante de semilleros de interior. Te contamos qué plantar en junio en el huerto en España, desde el calendario y las mejores plantas hasta las tareas para mantenerlo.
Qué plantar en junio en el huerto según tu zona climática en España
Junio es un mes con suelo templado, y días más largos, lo que beneficia enormemente a la maduración de nuestros frutos, así como para la germinación de ciertas hortalizas. Revisemos a continuación qué puedes sembrar según tu zona climática.
Clima de montaña
Por fin, las heladas ya quedan totalmente descartadas para el clima de montaña en junio, y este es el mes cuando la primavera se siente realmente. Aunque todavía el aire es fresco, con lluvias presentes, la temperatura del suelo ronda los 15 a los 18 °C. Esto implica que ya puedes sembrar sin temor hortalizas de suelo cálido, pero también puedes aprovechar la humedad ocasional del suelo para hojas verdes. Puntualmente, puedes sembrar:
También puedes adelantar germinación de plantas que requieren calor dentro de casa o en invernadero, para trasplantar hasta después. Entre ellas tienes:
- Tomate
- Pepino
- Calabacín
- Pimiento
- Guisante
Clima continental
Los días del clima continental son cálidos, llegando el suelo entre 18 a unos buenos 22 °C. La lluvia es poca, y la temperatura cálida permite la siembra de lo siguiente:
Clima atlántico
Cerca del atlántico llegan lluvias frecuentes para junio, aumentando la humedad ambiental que tiene efecto sobre nuestro huerto. La temperatura es suave, rondando los 16 a 19°C. Puedes sembrar en estas condiciones:
- Lechuga
- Acelga
- Espinaca
- Kale
- Guisante
Clima mediterráneo
Aquí, el clima en junio es cálido rondando los 20 a 24°C. Conforme el verano se aproxima empieza a secarse el entorno y aumentar la temperatura. Estas condiciones sirven para sembrar:
Clima árido
Junio es un mes muy seco en este tipo de clima, y con calor intenso que llega hasta los 26°C. Dando a tus plantas el agua adecuada puedes sembrar:
- Tomate
- Berenjena
- Pepino
Hay dos frutas que se adaptan muy bien a la alta temperatura, aunque esto no significa que sean de poco riego. Tales son:
- Melón
- Sandía
Clima subtropical
El clima subtropical es estable a lo largo de los meses, así que puedes aprovechar con la siembra de variedad de hortalizas como son:
- Boniato
- Maíz
- Tomate
- Pepino
- Berenjena
- Maracuyá
- Papaya
- Mango
Hortalizas y verduras que se siembran en junio y dan cosecha a finales de verano y en otoño
La siembra de hortalizas en junio requiere que seas paciente antes de ver los frutos, y muchos darán para finales de verano y otoño, entre agosto y octubre. Entre ellas tienes a las siguientes:
Calendario de siembra en mayo: qué plantar cada semana
Hay pequeñas variaciones entre la primera mitad de mayo y la segunda, revisemos cuáles son.
Primera quincena
Junio tiene una variación climática menor. Ya no hay riesgos de heladas, así que se puede sembrar con confianza en suelo directo, que en meses anteriores tenía que tenerse cuidado en zonas de montaña y atlánticas. Así pues, puedes sembrar:
- Tomate
- Calabacín
- Guisante
- Berenjena
- Pepino
En clima de montaña puedes sembrar hortalizas de hoja para aprovechar el frescor:
- Lechuga
- Kale
- Espinaca
- Acelga
Además, durante la primera quincena es buen momento para sembrar en clima árido y continental plantas de alta demanda de agua, antes de que la temperatura aumente más. Tales son:
- Melón
- Sandía
Segunda quincena
La segunda quincena de mayo tiene temperaturas cálidas en todas las zonas, lo que significa que puedes sembrar:
- Tomate
- Calabacín
- Guisante
- Berenjena
- Pepino
- Lechuga
- Kale
- Espinaca
- Acelga
Tareas imprescindibles en el huerto en mayo que no debes olvidar
En junio podemos ver el crecimiento de todo lo sembrado en mayo, así que es una temporada más de cuidar que de sembrar. Esto implica llevar a cabo ciertas actividades importantes para asegurar buenas cosechas. Revisemos cuáles son.
Coloca acolchado
Este será tu gran aliado para mantener a tus plantas frescas durante la elevación de temperatura. Se trata de una capa superior que aísla las partes inferiores de la planta, reteniendo la humedad para que no tenga un shock.
Puedes hacerla con hojas secas, chips de madera, fibra de coco, paja o grava.
Instala un sistema de riego por goteo
En zonas áridas, lo mejor será que dependas de un sistema de riego por goteo para plantas que requieren cierta cantidad de agua, como el pepino y tomate. Por la alta temperatura la evaporación también es alta, y puede ser un reto mantener el riego a punto.
Trasplanta plantas sensibles
Si en mayo empezaste germinaciones en interior, este es el momento para trasplantarlas y pasarlas a suelo directo, especialmente para el clima atlántico. Aunque llueve, el calor es suficiente para que crezcan bien las siguientes:
- Tomate
- Pepino
- Calabacín
- Berenjena
Corta chupones
Si ya tienes plantas de tomate sembradas, es necesario que hagas una revisión para eliminar los chupones. Estos son ramas axilares que quitan energía a la producción de frutos. Es necesario que los cortes. También hazlo en plantas de pepino, melón y calabacines.
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Hailey,L. (2024) 15 Gardening Tasks to Do in June. Disponible en: https://www.epicgardening.com/june-tasks/