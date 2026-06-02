Qué plantar en junio en el huerto en España: calendario, plantas y tareas para mantenerlo

Junio es el mes de transición entre primavera y verano, empezando esta última estación el 21 de junio. Caracterizado por temperaturas cálidas, es el momento ideal para ir de lleno con plantas como el tomate, el pepino o el calabacín sin miedo de heladas en cualquier zona climática de España. Además de sembrar, debes considerar la poda de ramas secundarias y el trasplante de semilleros de interior. Te contamos qué plantar en junio en el huerto en España , desde el calendario y las mejores plantas hasta las tareas para mantenerlo.

Junio es un mes con suelo templado, y días más largos, lo que beneficia enormemente a la maduración de nuestros frutos, así como para la germinación de ciertas hortalizas. Revisemos a continuación qué puedes sembrar según tu zona climática.

Clima de montaña

Por fin, las heladas ya quedan totalmente descartadas para el clima de montaña en junio, y este es el mes cuando la primavera se siente realmente. Aunque todavía el aire es fresco, con lluvias presentes, la temperatura del suelo ronda los 15 a los 18 °C. Esto implica que ya puedes sembrar sin temor hortalizas de suelo cálido, pero también puedes aprovechar la humedad ocasional del suelo para hojas verdes. Puntualmente, puedes sembrar:

Lechuga

Acelga

Espinaca

Kale

Patata

Remolacha

También puedes adelantar germinación de plantas que requieren calor dentro de casa o en invernadero, para trasplantar hasta después. Entre ellas tienes:

Tomate

Pepino

Calabacín

Pimiento

Guisante

Clima continental

Los días del clima continental son cálidos, llegando el suelo entre 18 a unos buenos 22 °C. La lluvia es poca, y la temperatura cálida permite la siembra de lo siguiente:

Patata

Zanahoria

Tomate

Pepino

Calabaza

Calabacín

Pimiento

Berenjena

Guisante

Sandía

Melón

Clima atlántico

Cerca del atlántico llegan lluvias frecuentes para junio, aumentando la humedad ambiental que tiene efecto sobre nuestro huerto. La temperatura es suave, rondando los 16 a 19°C. Puedes sembrar en estas condiciones:

Lechuga

Acelga

Espinaca

Kale

Guisante

Clima mediterráneo

Aquí, el clima en junio es cálido rondando los 20 a 24°C. Conforme el verano se aproxima empieza a secarse el entorno y aumentar la temperatura. Estas condiciones sirven para sembrar:

Tomate

Pepino

Calabacín

Berenjena

Pimiento

Melón

Sandía

Clima árido

Junio es un mes muy seco en este tipo de clima, y con calor intenso que llega hasta los 26°C. Dando a tus plantas el agua adecuada puedes sembrar:

Tomate

Berenjena

Pepino

Hay dos frutas que se adaptan muy bien a la alta temperatura, aunque esto no significa que sean de poco riego. Tales son:

Melón

Sandía

Clima subtropical

El clima subtropical es estable a lo largo de los meses, así que puedes aprovechar con la siembra de variedad de hortalizas como son: