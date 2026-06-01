Animales en peligro extinción Expertos de la UCA concluyen que el lince ibérico favorece la dispersión de semillas y la regeneración de los bosques Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: EFE / Nuno Veiga El lince ibérico es una de las especies más emblemáticas de la fauna de la península ibérica y uno de los grandes símbolos de los esfuerzos de conservación desarrollados en las últimas décadas. Habitualmente, su importancia ecológica se relaciona con su papel como depredador y con su capacidad para contribuir al equilibrio de las poblaciones de otras especies. Sin embargo, una investigación liderada por expertos de la Universidad de Cádiz (UCA) ha revelado que su influencia podría llegar mucho más lejos. El estudio, publicado en la revista científica Oikos, concluye que el lince ibérico y otros grandes depredadores pueden desempeñar un papel relevante en la dispersión de semillas y en la regeneración de árboles frutales de los ecosistemas mediterráneos. Los resultados muestran cómo las relaciones entre animales y plantas son mucho más complejas de lo que se pensaba y ponen de manifiesto que la presencia de depredadores puede tener efectos indirectos sobre la vegetación y la biodiversidad.

El lince ibérico desempeña una función ecológica más importante de lo que se pensaba

Los grandes depredadores ocupan la parte superior de las cadenas alimentarias y ejercen una influencia decisiva sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En el caso del lince ibérico, su papel se ha estudiado tradicionalmente desde la perspectiva del control de las poblaciones de presas y de su contribución al equilibrio ecológico. No obstante, según el estudio publicado en la revista Oikos, los investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) han querido analizar si la presencia de estos depredadores también puede afectar a otros procesos fundamentales para la naturaleza. Para ello, estudiaron las interacciones entre diferentes especies de fauna y un árbol frutal característico de los ecosistemas mediterráneos. El trabajo se centra en la idea de que los depredadores no solo influyen directamente sobre las especies que cazan, sino que también pueden modificar el comportamiento de otros animales. Estas alteraciones pueden desencadenar una serie de efectos en cadena capaces de llegar incluso a las plantas y a la regeneración de los bosques. Además del lince ibérico, la investigación también tiene en cuenta la influencia de otros grandes depredadores presentes en la península, como el lobo ibérico, cuya presencia contribuye igualmente a modelar las relaciones ecológicas dentro de estos ecosistemas. Imagen: Rafael Bastante - Europa Press

Así influye el lince ibérico en la dispersión de semillas de árboles frutales

La clave del estudio se encuentra en el proceso de dispersión de semillas. Numerosos animales consumen frutos y, posteriormente, transportan las semillas a diferentes lugares, favoreciendo así la expansión y renovación de las poblaciones vegetales. Los investigadores observaron que la presencia de grandes depredadores puede modificar los movimientos y comportamientos de las especies que se alimentan de frutos. Este cambio de conducta influye directamente en dónde terminan depositándose las semillas y, por tanto, en las posibilidades de que germinen y den lugar a nuevos ejemplares. En este complejo entramado ecológico participan diferentes mamíferos que consumen frutos y actúan como dispersores. Cuando estos animales perciben la presencia de depredadores, adaptan sus desplazamientos y hábitos de alimentación, generando patrones distintos de dispersión de semillas. Según las conclusiones del estudio, este fenómeno puede resultar determinante para la regeneración de determinadas especies de árboles frutales mediterráneos. De esta forma, la influencia del lince ibérico y de otros depredadores va mucho más allá de la depredación directa y alcanza procesos esenciales para la dinámica de los ecosistemas. Los científicos destacan que este tipo de relaciones son un ejemplo de cómo especies aparentemente alejadas entre sí pueden estar estrechamente conectadas a través de mecanismos ecológicos complejos y poco visibles para el observador.

La conexión entre los depredadores y la regeneración de los bosques mediterráneos

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es que demuestra la existencia de una cascada ecológica que conecta a los grandes depredadores con la regeneración forestal. Cuando las semillas son transportadas a lugares adecuados para su desarrollo, aumentan sus probabilidades de germinar y convertirse en nuevos árboles. Por el contrario, si la dispersión se produce en zonas menos favorables o se reduce la movilidad de los dispersores, la regeneración natural puede verse afectada. Los autores del trabajo comprobaron que la presencia de depredadores puede contribuir a generar patrones de dispersión más beneficiosos para algunas especies vegetales. Como consecuencia, estos efectos terminan influyendo en la estructura y composición de los bosques mediterráneos a largo plazo. Este hallazgo resulta especialmente relevante porque demuestra que la desaparición de un gran depredador puede tener consecuencias mucho más amplias de lo que se pensaba. No solo se alteran las poblaciones animales, sino también procesos ecológicos relacionados con la reproducción y supervivencia de determinadas especies vegetales. En otras palabras, la influencia de animales como el lince ibérico o el lobo puede extenderse indirectamente hasta los árboles y contribuir al mantenimiento de ecosistemas más diversos y resilientes.

Qué implicaciones tiene este hallazgo para la conservación del lince ibérico

Las conclusiones de esta investigación aportan nuevos argumentos a favor de la conservación de los grandes depredadores. Durante años, la recuperación del lince ibérico se ha considerado uno de los principales éxitos de la conservación de la naturaleza en España y Europa, pero este estudio sugiere que sus beneficios podrían ser todavía mayores de lo que se creía. Los resultados indican que proteger a especies como el lince no solo ayuda a preservar la biodiversidad animal, sino que también puede favorecer procesos ecológicos relacionados con la regeneración de la vegetación y el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos. Asimismo, la investigación pone de relieve la necesidad de adoptar enfoques de conservación integrales que tengan en cuenta todas las conexiones existentes entre las especies. La naturaleza funciona como una red en la que cada organismo desempeña un papel y donde la pérdida de uno de sus componentes puede desencadenar efectos inesperados. El trabajo liderado por la Universidad de Cádiz contribuye a ampliar el conocimiento sobre estas relaciones y refuerza la idea de que los grandes depredadores son piezas fundamentales para mantener el equilibrio ecológico. En el caso del lince ibérico, su importancia parece ir mucho más allá de su papel como cazador, llegando incluso a influir en la dispersión de semillas y en el futuro de los bosques mediterráneos. Ecología Verde invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada. Añade Ecología Verde como fuente preferida en Google aquí.