Contaminación Europa pone fin a los refrigerantes tradicionales: los aires acondicionados y frigoríficos actuales tienen fecha límite Por Germán Portillo , Ambientólogo.

La Unión Europea ha aprobado una nueva regulación sobre gases refrigerantes que afectará a los sistemas de climatización y refrigeración en los próximos años. La normativa establece restricciones progresivas a determinados compuestos utilizados en aires acondicionados y frigoríficos, con el objetivo de reducir su impacto ambiental. Estos cambios influirán en la fabricación y comercialización de nuevos equipos, así como en la evolución del mercado en Europa. En este artículo de EcologíaVerde vamos a ponerte al día y ver en qué afecta esta nueva normativa de Europa.

Los gases que Europa quiere eliminar y por qué preocupan

La Unión Europea ha puesto el foco en los gases fluorados utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado debido a su elevado potencial de calentamiento global. Entre los más afectados por la nueva normativa se encuentran los hidrofluorocarburos (HFC), una familia de refrigerantes ampliamente utilizada durante las últimas décadas en frigoríficos, congeladores, bombas de calor y equipos de climatización domésticos e industriales. Aunque estos gases no dañan la capa de ozono como ocurría con antiguos refrigerantes, sí contribuyen de forma significativa al efecto invernadero cuando son liberados a la atmósfera. Algunos de ellos tienen una capacidad de calentamiento miles de veces superior a la del dióxido de carbono (CO₂), lo que ha llevado a Bruselas a acelerar su eliminación progresiva. Entre los refrigerantes más conocidos que desaparecerán gradualmente del mercado se encuentran el R-134a, el R-404A, el R-410A y otros HFC de alto potencial de calentamiento global. La prohibición no implica que todos estos gases dejen de utilizarse de forma inmediata, sino que su comercialización y uso en nuevos equipos se irá restringiendo mediante un calendario escalonado que se extenderá durante los próximos años. Como alternativa, los fabricantes están apostando por refrigerantes considerados más sostenibles, como el propano (R-290), el dióxido de carbono (R-744) o determinadas mezclas de nueva generación con un impacto climático mucho menor. Estos gases serán cada vez más habituales en los electrodomésticos y sistemas de climatización que lleguen al mercado europeo.

Lo que cambiará cuando compres un frigorífico o aire acondicionado nuevo

La nueva normativa europea cambiará progresivamente la forma en la que los consumidores compran frigoríficos y aires acondicionados. A medida que entren en vigor las restricciones sobre determinados gases refrigerantes, los fabricantes tendrán que adaptar sus productos a nuevas tecnologías más sostenibles. Uno de los primeros cambios afectará a los frigoríficos y congeladores domésticos. Desde 2026 dejarán de venderse nuevos modelos que utilicen ciertos gases fluorados, mientras que los fabricantes ya trabajan en alternativas basadas en refrigerantes como el propano, el amoníaco o el dióxido de carbono. En el caso de los aires acondicionados, el mercado también irá transformándose durante los próximos años. La Unión Europea ha fijado 2029 como una de las fechas clave para dejar de comercializar muchos equipos pequeños que empleen gases con un elevado potencial contaminante, incluido el conocido R-32, presente actualmente en numerosos sistemas de climatización y aerotermia. Para los consumidores, esto significa que cada vez habrá menos modelos nuevos con refrigerantes tradicionales y, en cambio, sí habrá más equipos diseñados para funcionar con gases considerados más respetuosos con el medioambiente.

La duda más frecuente: ¿hay que sustituir los equipos actuales?

La nueva normativa europea no obliga a los propietarios a sustituir los aires acondicionados o frigoríficos que ya tienen instalados en sus viviendas. Los equipos actuales podrán seguir utilizándose con normalidad una vez entren en vigor las nuevas restricciones. Los cambios aprobados por Bruselas están dirigidos principalmente a la comercialización de nuevos aparatos y a la reducción progresiva de determinados gases refrigerantes con un elevado potencial de calentamiento global. Por tanto, quienes dispongan de un sistema de climatización en funcionamiento no tendrán que reemplazarlo de forma inmediata. Sin embargo, la situación puede ser diferente cuando el equipo necesite una reparación o una recarga de refrigerante. A medida que avancen las restricciones sobre algunos gases fluorados, su disponibilidad en el mercado será menor, lo que podría encarecer determinadas intervenciones de mantenimiento. Por este motivo, aunque no existe ninguna obligación de cambiar un aparato que funciona correctamente, muchos consumidores acabarán optando por modelos más modernos cuando llegue el momento de renovar su equipo.

Cómo prepararte para los cambios en los gases refrigerantes que llegarán en los próximos años

Aunque la nueva normativa europea no obliga a sustituir inmediatamente los equipos que ya están instalados, sí conviene empezar a prepararse para los cambios que llegarán durante los próximos años. Uno de los pasos más recomendables es revisar la etiqueta técnica del aire acondicionado o del frigorífico para identificar qué tipo de gas refrigerante utiliza. Conocer este dato permite saber si el aparato depende de alguno de los compuestos que tendrán más restricciones en el futuro. También es aconsejable prestar atención al estado general del equipo. Si el aparato ha perdido eficiencia, consume más energía de lo habitual o sufre averías frecuentes, puede ser un buen momento para empezar a valorar una futura renovación. La razón principal es que las reparaciones podrían complicarse con el paso del tiempo. La reducción progresiva de determinados gases refrigerantes hará que las recargas y algunos componentes sean cada vez más difíciles de encontrar y más caros, lo que puede hacer que arreglar un equipo antiguo deje de ser rentable. Ecología Verde invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada. Añade Ecología Verde como fuente preferida en Google aquí.