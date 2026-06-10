Ahorro energético Estos son los problemas más comunes en los aires acondicionados y cómo solucionarlos para no gastar de más Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google ¿Tu aire acondicionado enfría menos que antes, hace ruidos extraños o incluso gotea dentro de casa? Aunque muchas personas piensan que se trata de fallos inevitables por el paso del tiempo, lo cierto es que detrás de estos síntomas suelen esconderse averías concretas que, si se detectan a tiempo, pueden evitar reparaciones costosas y un aumento del consumo eléctrico. Desde fugas de refrigerante hasta problemas en el compresor o el sistema de drenaje, existen incidencias muy frecuentes que afectan al rendimiento de estos equipos. Conocer sus causas y señales de alerta es clave para actuar antes de que el problema vaya a más. Estos son los fallos más comunes en los aires acondicionados y cómo solucionarlos.

Si tu aire acondicionado enfría cada vez menos, podría estar perdiendo refrigerante

Las fugas de refrigerante son uno de los problemas más habituales en los equipos de aire acondicionado. A diferencia de lo que muchas personas creen, este gas no se consume con el uso. Por tanto, si el sistema necesita recargas frecuentes, lo más probable es que exista una fuga en algún punto del circuito. Entre las causas más comunes se encuentran el desgaste de componentes, la corrosión de algunas piezas, conexiones flojas o una carga de refrigerante realizada de forma incorrecta. Cuando esto ocurre, el equipo pierde capacidad para enfriar y debe trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada, lo que se traduce en un mayor consumo eléctrico. Algunos síntomas que pueden indicar una fuga son una menor potencia de refrigeración, la formación de escarcha o hielo en el evaporador y un funcionamiento más prolongado de lo habitual. La solución pasa por localizar el punto de fuga, repararlo y recargar el refrigerante siguiendo las especificaciones del fabricante. Se trata de una intervención que debe realizar un técnico especializado, ya que requiere herramientas específicas y la manipulación de gases refrigerantes.

El fallo más caro del aire acondicionado: señales de que el compresor está a punto de averiarse

Cuando presenta una avería, el equipo puede perder total o parcialmente su capacidad para enfriar el ambiente. Los problemas en el compresor pueden deberse a distintas causas, como una falta de mantenimiento, sobrecargas eléctricas, un nivel inadecuado de refrigerante o el desgaste natural derivado de los años de uso. Entre las señales más frecuentes de un fallo del compresor se encuentran la ausencia de aire frío, ruidos inusuales procedentes de la unidad exterior, ciclos de funcionamiento irregulares o dificultades para que el equipo arranque correctamente. Para evitar averías costosas, es recomendable realizar revisiones periódicas y atender cualquier síntoma de mal funcionamiento desde el primer momento.

¿Tu aire acondicionado gotea dentro de casa? Estas suelen ser las causas

Una de las causas más frecuentes es la obstrucción de la tubería de desagüe por suciedad, polvo o residuos acumulados con el paso del tiempo. También pueden producirse fugas cuando la bandeja de condensados está dañada o cuando la instalación presenta una inclinación incorrecta que dificulta la evacuación del agua. Los principales síntomas son la aparición de gotas o charcos cerca de la unidad interior, humedad en paredes o techos próximos al equipo e incluso malos olores derivados de la acumulación de agua estancada. Además de los posibles daños materiales, estas incidencias pueden favorecer la aparición de moho y reducir la eficiencia del sistema. La solución suele consistir en limpiar el conducto de drenaje, revisar el estado de la bandeja de condensados y comprobar que la instalación mantiene la inclinación adecuada para facilitar la salida del agua.

Poco aire y más calor: cómo detectar un ventilador averiado antes de que empeore

Las averías más comunes suelen estar relacionadas con la acumulación de suciedad en las aspas, el desgaste del motor, problemas eléctricos o fallos en algunos de los componentes que controlan su funcionamiento. Estas incidencias pueden provocar que el ventilador gire con dificultad, funcione a una velocidad inferior a la habitual o incluso deje de trabajar por completo. Puedes intuir que el ventilador no está funcionando bien si ves una circulación de aire insuficiente, ruidos anormales durante el funcionamiento del equipo o una pérdida de capacidad para enfriar correctamente las habitaciones. Para solucionar este problema es recomendable revisar y limpiar periódicamente las aspas y los filtros, así como comprobar el estado del motor y de las conexiones eléctricas. Si el origen de la avería está en componentes internos del ventilador, será necesario recurrir a un técnico especializado para realizar la reparación o sustitución correspondiente.

Si el aire acondicionado no arranca o se apaga solo, revisa estos componentes eléctricos

El capacitor es el componente encargado de proporcionar la energía necesaria para poner en marcha elementos como el compresor y los ventiladores. Con el paso del tiempo puede deteriorarse debido al uso continuado, las altas temperaturas o las fluctuaciones de tensión. Por otro lado, el cableado puede sufrir daños por desgaste, conexiones defectuosas o problemas de la instalación eléctrica. Cuando existe una avería de este tipo, es habitual que el aire acondicionado tenga dificultades para arrancar, se apague de forma inesperada o emita ruidos poco habituales al intentar ponerse en funcionamiento. En algunos casos, incluso puede dejar de encenderse por completo. La solución pasa por inspeccionar los componentes eléctricos para detectar posibles daños o conexiones defectuosas. Debido al riesgo que implica trabajar con instalaciones eléctricas, estas reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Además, realizar revisiones periódicas puede ayudar a detectar problemas antes de que provoquen averías más graves y costosas.

EcologíaVerde invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada. Añade EcologíaVerde como fuente preferida en Google aquí.