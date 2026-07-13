No siempre es por falta de agua: esta es la razón por la que tus plantas tienen las puntas de las hojas marrones

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google ¿Tu planta tiene hojas con puntas marrones? Quizás te hayan dicho que es por falta de agua, pero la realidad es que este es uno de los síntomas más comunes de estrés en las plantas, y puede ser por varios motivos, todos relacionados ajustes necesarios en los cuidados que les damos. Ya sea por exceso de sales o nutrientes, como por falta de humedad ambiental o suelo demasiado apretado, hay soluciones para sacar a tu planta adelante. Conoce las causas y las soluciones para tus plantas con las puntas de las hojas marrones.

El exceso de fertilizantes puede quemar las hojas

Los fertilizantes son necesarios en plantas que tengamos en casa, porque al estar aisladas de procesos que integran nutrientes (como sí ocurre en ecosistemas integrados), requieren el aporte de nutrientes de forma externa. Sin embargo, es muy común que nos ocupemos demasiado de ellas, y es este cariño extra el que les puede hacer daño. En el caso de los fertilizantes, el exceso de ellos llega a quemar las hojas. Cuando el deterioro apenas va comenzando se manifiesta en las puntas de las hojas que tornan marrones o secas, y después termina por avanzar a toda la planta. ¿Cómo resolverlo? Si ya aplicaste el fertilizante y notaste que está quemando a la planta, lo mejor es que cambies inmediatamente el sustrato por uno nuevo. Asegúrate de usar guantes porque los fertilizantes pueden irritar la piel. Para prevenir que esto te vuelva a pasar, lee bien las instrucciones del fertilizante que usarás. Las proporciones varían entre marcas, así que no te confíes al momento de añadirlo. Considera además que, por regla general, las fertilizaciones se hacen solamente en época de crecimiento, que suele ser en primavera y verano, porque es cuando la planta requiere más nutrientes para producir nuevas hojas y frutos, si es el caso.

El exceso de sales minerales también puede dañar las hojas

Hay lugares donde el agua se dice que es muy dura, pero distinto a lo que el nombre sugiere, no significa que sea pesada o algo similar. Más bien, se suele detectar porque momento de bañarse deja el cabello muy maltratado, y de la misma forma, también causa estragos en las plantas. El agua dura se caracteriza por tener muchos minerales, especialmente de calcio y magnesio. Estos elementos cambian por completo el comportamiento del agua en la planta, siendo más difícil el transporte desde las raíces. ¿Cómo solucionarlo? Usa agua destilada o de garrafón, que tienen cantidades de sales muy bajas. Si estás en temporada de lluvias, recolecta lo posible y úsala en tus plantas, lo van a agradecer mucho porque tienen una calidad superior al agua que corre por nuestras tuberías, al contener pequeñas cantidades de nutrientes aprovechables y por ser baja en sales.

La baja humedad ambiental provoca hojas marrones en tu plantas

Las plantas son solamente dependen del riego, también requieren humedad ambiental, sobre todo para mantenerse frescas. Si traes a memoria cómo son las selvas tropicales seguramente darás con el paisaje de densas coberturas, planas de hojas grandes, con lluvias abundantes y constantes. Las plantas tropicales, como por ejemplo la Monstera o las Alocasia son nativas tropicales, y están totalmente adaptadas a esta humedad ambiental que genera la lluvia y dependen de ella para sobrevivir. Por eso, las plantas tropicales son las que más suelen padecer de puntas de hojas marrones. Si llevas a una planta tropical a un entorno seco, es importante que repliques el entorno de su lugar nativo para que no padezca. También puede haber falta de humedad en otras plantas que no sean tropicales. Cuando hay aire acondicionado, estufas o calentadores, la cantidad del agua en el ambiente es removida utilizada para que estos aparatos funcionen, dañando a las plantas que en general requieren algo de humedad en el aire. ¿Cómo resolverlo? Para evitar las puntas cafés por falta de humedad, es indispensable que le aportes agua a las hojas regularmente mediante un atomizador. Si de plano no tienes el tiempo, puedes agrupar varias plantas juntas, para que la evaporación de todas cree un ambiente húmedo. Si tu planta ya tiene puntas marrones, puedes podarla para eliminar la parte dañada. Recuerda que debes mejorar la humedad para que no te vuelva a pasar.

El suelo muy compactado también es su enemigo

Otra razón por las que tus plantas pueden tener hojas marrones, es un suelo demasiado apretado en el que las raíces no pueden respirar y, por tanto, que no pueden transportar nutrientes ni agua hacia las hojas y demás partes que lo necesitan. Además de estar apretado y no dejar el paso de oxígeno hacia raíces, el suelo compactado también tiene tendencia a retener más agua, lo que pudre las raíces e impide también su correcto funcionamiento de transporte. ¿Cómo solucionarlo? Sabrás que el sustrato de tu planta está demasiado compacto si entierras una estaca o palito y es difícil que entre. Las partículas deben estar sueltas cuando está seco. También lo identificas porque además de estar apretado, dura demasiado tiempo antes de que se seque por completo el sustrato. Determinada esta causa, cambia el sustrato por una nueva mezcla que integre algún material poroso que de estructura, como puede ser la vermiculita, perlita, piedra pómez, grava volcánica.