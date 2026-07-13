Biodiversidad Plantaron millones de abetos en Italia y tras 90 años descubren que han reducido la biodiversidad a la mitad Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La reforestación se considera una de las principales herramientas para restaurar ecosistemas degradados, proteger el suelo y contribuir a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, los resultados dependen en gran medida de cómo se lleven a cabo estas actuaciones y de las especies utilizadas en cada proyecto. Aunque plantar árboles suele asociarse de forma automática con beneficios para el medio ambiente, no todas las reforestaciones producen los mismos resultados. Factores como la diversidad de especies, las condiciones del terreno o la planificación a largo plazo pueden marcar la diferencia entre recuperar un ecosistema o alterar su equilibrio natural con el paso del tiempo. Así es cómo un programa de reforestación en Italia ha reducido la biodiversidad tras 90 años de su repoblación. Por esta razón, la selección de especies es muy importante.

La idea principal de Italia: sembrar un bosque como solución

En la década de 1930, Italia puso en marcha un amplio programa de reforestación en distintas zonas de los Alpes con el objetivo de estabilizar las laderas, reducir la erosión del suelo y garantizar recursos madereros para el futuro. La iniciativa también respondía a una visión de ordenación del territorio que buscaba transformar grandes superficies de montaña mediante la plantación masiva de árboles. Para llevar a cabo el proyecto se eligió principalmente la pícea noruega (Picea abies), un abeto de crecimiento relativamente rápido y muy valorado por la calidad de su madera. Se plantaron millones de ejemplares en hileras uniformes sobre terrenos que anteriormente albergaban praderas alpinas y bosques autóctonos con una mayor variedad de especies. Durante décadas, estas plantaciones fueron consideradas un ejemplo de éxito de la ingeniería forestal, ya que cumplían con los objetivos de protección del suelo y producción de madera. Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido evaluar las consecuencias ecológicas de aquella decisión. Lo que desde el exterior parecía un bosque sano y consolidado ocultaba una realidad más compleja. Y es que sustituir ecosistemas diversos por extensas masas de una sola especie alteró el funcionamiento natural del entorno. Este caso demuestra que plantar árboles no siempre equivale a restaurar un bosque, especialmente cuando la reforestación se basa en monocultivos que reemplazan hábitats previamente ricos en biodiversidad.

Noventa años después se estabilizó el terreno, pero se redujo la biodiversidad

Casi un siglo después de aquellas reforestaciones, un equipo de investigadores ha analizado el estado ecológico de estos bosques para comprobar si los beneficios iniciales se han mantenido en el tiempo. Los resultados muestran que, aunque las plantaciones han cumplido su función de estabilizar el terreno y proporcionar cobertura forestal, también han provocado una importante pérdida de biodiversidad respecto a los ecosistemas originales. El estudio comparó las plantaciones de pícea noruega con bosques naturales de la misma región y observó que la diversidad de plantas presentes en el sotobosque se había reducido aproximadamente un 50 %. La elevada densidad de los abetos limita la entrada de luz hasta el suelo, lo que dificulta el crecimiento de muchas especies herbáceas y arbustivas que necesitan mayor luminosidad para desarrollarse. Los investigadores también comprobaron que estas plantaciones generan un entorno mucho más homogéneo que un bosque natural. La acumulación de acículas acidifica el suelo y modifica sus características químicas, favoreciendo únicamente a determinadas especies adaptadas a estas condiciones. Como consecuencia, desaparecen numerosas plantas que antes formaban parte del ecosistema, reduciendo también los recursos disponibles para animales, como insectos, aves y mamíferos que dependen de ellas.

El problema del monocultivo en ecosistemas naturales

Uno de los principales factores que explica la pérdida de biodiversidad observada en estas plantaciones es el modelo de monocultivo empleado durante la reforestación. En lugar de recuperar la diversidad de especies que caracterizaba a los bosques alpinos originales, se optó por plantar casi exclusivamente pícea noruega. Esta estrategia facilitaba la gestión forestal y la producción de madera, pero reducía la complejidad del ecosistema. En cambio, los bosques naturales suelen estar formados por árboles de distintas especies, edades y tamaños. Esa variedad crea diferentes condiciones de luz, humedad y temperatura que permiten la coexistencia de una gran cantidad de plantas, hongos, insectos, aves, mamíferos y otros animales. En cambio, un bosque dominado por una única especie ofrece menos hábitats y menos recursos para la fauna y la flora. Los investigadores señalan que este tipo de plantaciones también es menos resistente frente a perturbaciones ambientales. La uniformidad genética y estructural hace que plagas, enfermedades o fenómenos meteorológicos extremos puedan afectar simultáneamente a un gran número de árboles. Por el contrario, los bosques mixtos suelen mostrar una mayor capacidad para adaptarse a estos cambios, ya que la diversidad de especies reduce el riesgo de daños generalizados.

Lo que demuestra este caso sobre las reforestaciones y la biodiversidad

El caso de los Alpes italianos pone de manifiesto que las actuaciones de restauración ambiental deben evaluarse desde una perspectiva de largo plazo. Una medida que en su momento resolvió problemas como la erosión del suelo o la producción de madera puede generar consecuencias inesperadas para el funcionamiento del ecosistema cuando se analiza varias décadas después. Los resultados de esta investigación también refuerzan la idea de que no basta con plantar árboles para recuperar un bosque. La biodiversidad depende de muchos factores, entre ellos la variedad de especies, la estructura del bosque y la conservación de los hábitats naturales. Un paisaje cubierto de árboles puede almacenar carbono o proteger el terreno, pero eso no significa necesariamente que haya recuperado toda su riqueza ecológica. Esta conclusión resulta especialmente relevante en un contexto en el que numerosos países impulsan programas de reforestación como parte de sus estrategias para combatir el cambio climático. Los expertos recuerdan que estas iniciativas pueden aportar importantes beneficios, pero su diseño debe priorizar el uso de especies autóctonas, la diversidad biológica y la adaptación a las condiciones locales para evitar que los nuevos bosques se conviertan en ecosistemas simplificados.