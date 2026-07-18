Los expertos en plantas lo confirman: “Hay que aplicar la regla del 10% en el riego para que los geranios florezcan abundantemente”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Los geranios son una de las plantas más populares para decorar balcones, terrazas y jardines gracias a su resistencia y a la espectacular floración que ofrecen durante buena parte de la primavera y el verano. Sin embargo, aunque se consideran fáciles de cuidar, un pequeño error en el riego puede hacer que produzcan menos flores de las esperadas o incluso que comiencen a debilitarse antes de tiempo. Muchos aficionados a la jardinería piensan que regar con frecuencia es la mejor manera de mantener la planta sana, pero los expertos en jardinería llevan tiempo insistiendo en que el exceso de agua suele ser mucho más perjudicial que un ligero déficit. Por eso, cada vez son más los especialistas que recomiendan aplicar la conocida regla del 10%, un método sencillo que ayuda a aportar la cantidad justa de agua en función del tamaño de la maceta. Lo mejor de esta recomendación es que no requiere conocimientos avanzados ni herramientas especiales. Basta con adaptar el riego al volumen del sustrato de los geranios y seguir unas pautas muy simples para que las raíces se desarrollen correctamente y la planta concentre su energía en producir una floración más abundante y duradera.

La regla del 10% que cada vez más expertos recomiendan para cuidar los geranios

La llamada regla del 10% consiste en aportar en cada riego una cantidad de agua equivalente aproximadamente al 10% del volumen del sustrato que contiene la maceta. Se trata de una recomendación difundida por especialistas en el cultivo de geranios porque permite mantener un equilibrio entre la humedad que necesita la planta y el drenaje imprescindible para que las raíces respiren. En la práctica, esto significa que no todas las macetas necesitan la misma cantidad de agua. Como orientación, una maceta pequeña con un único geranio puede requerir alrededor de medio litro de agua, mientras que una jardinera grande de unos 80 centímetros puede necesitar aproximadamente dos litros y medio. Más que una cifra exacta, la regla sirve como una referencia para evitar tanto quedarse corto como excederse en el riego de los geranios. Este sistema también recuerda que el tamaño del recipiente importa tanto como la frecuencia con la que se riega. En lugar de establecer un calendario fijo para todas las plantas, conviene observar las necesidades de cada geranio según su maceta, la temperatura y la época del año. Además, durante los meses más calurosos es normal que el sustrato se seque antes, por lo que quizá sea necesario regar con mayor frecuencia. En cambio, cuando las temperaturas son más suaves, bastará con espaciar los riegos manteniendo la misma filosofía: aportar solo la cantidad de agua que la planta realmente necesita.

Este es el motivo por el que regar menos puede hacer que salgan más flores

El éxito de esta regla tiene una explicación muy sencilla. Las raíces de los geranios necesitan humedad para absorber agua y nutrientes, pero también requieren oxígeno para desarrollarse correctamente. Cuando el sustrato permanece constantemente empapado, las raíces tienen más dificultades para respirar y aumenta el riesgo de pudrición. Como consecuencia, la planta deja de invertir energía en producir nuevos brotes y flores para centrarse en superar esa situación de estrés. El resultado suele ser una floración más escasa, hojas amarillentas o un crecimiento mucho más lento. En cambio, mantener una humedad equilibrada favorece que el sistema radicular permanezca sano durante toda la temporada. Unas raíces fuertes son capaces de absorber mejor los nutrientes del sustrato y del fertilizante, algo que se traduce en más capullos florales y una floración más prolongada. Por este motivo, los especialistas recuerdan que regar más no significa obtener más flores. De hecho, uno de los errores más habituales es pensar que una planta marchita necesita siempre más agua, cuando en ocasiones el problema es precisamente el exceso de riego.

Cómo aplicar la regla del 10% para no equivocarte al regar tus geranios

La forma más sencilla de aplicar la regla del 10% es fijarse en la capacidad de la maceta, un dato que muchos fabricantes indican en litros en la propia maceta o en su etiqueta. A partir de esa cifra, basta con calcular el 10% para saber cuánta agua aportar en cada riego. Por ejemplo, si la maceta tiene una capacidad de 10 litros, la referencia sería aproximadamente 1 litro de agua; si es de 5 litros, bastaría con unos 500 mililitros. Aunque la regla es muy sencilla, existen algunos hábitos que ayudan a obtener mejores resultados. Lo primero es comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar. Basta con introducir un dedo unos centímetros en la tierra para comprobar si todavía conserva humedad. Si aún está húmeda, es preferible esperar un poco más. También es recomendable regar lentamente, dejando que el agua se infiltre poco a poco en lugar de verterla de golpe. De esta forma, el sustrato la absorbe de manera uniforme y las raíces pueden aprovecharla mejor. Otro consejo importante es dirigir siempre el agua hacia la base de la planta, evitando mojar hojas y flores. Así se reduce el riesgo de enfermedades causadas por la humedad y se aprovecha mejor cada riego. Siempre que sea posible, conviene regar a primera hora de la mañana o al atardecer. Durante las horas centrales del día, especialmente en verano, parte del agua se evapora rápidamente y la planta no llega a aprovecharla igual. Por último, si la maceta tiene un plato debajo, es aconsejable retirar el agua sobrante después de unos minutos para evitar que las raíces permanezcan en contacto continuo con el agua.

No todo depende del riego: estos cuidados también multiplican la floración

El riego es uno de los factores más importantes, pero no el único. Para disfrutar de geranios repletos de flores durante meses conviene acompañar la regla del 10% con otros cuidados básicos. La ubicación es fundamental. Estas plantas agradecen recibir varias horas de sol directo cada día, ya que la luz favorece la aparición de nuevos botones florales. En zonas demasiado sombrías es habitual que desarrollen mucho follaje, pero produzcan menos flores.

es fundamental. Estas plantas agradecen recibir varias horas de sol directo cada día, ya que la luz favorece la aparición de nuevos botones florales. En zonas demasiado sombrías es habitual que desarrollen mucho follaje, pero produzcan menos flores. También es recomendable utilizar un sustrato con buen drenaje y aportar un fertilizante específico para plantas de flor durante la época de crecimiento. Este abonado proporciona nutrientes como el fósforo y el potasio, esenciales para estimular la floración.

específico para plantas de flor durante la época de crecimiento. Este abonado proporciona nutrientes como el fósforo y el potasio, esenciales para estimular la floración. Otro gesto muy sencillo consiste en retirar regularmente las flores marchitas y las hojas secas. Así la planta deja de destinar recursos a esas partes envejecidas y puede concentrar su energía en generar nuevos tallos y flores. Combinando estos cuidados con un riego adaptado al tamaño de la maceta, los geranios estarán en mejores condiciones para ofrecer una floración abundante y mantener su aspecto saludable durante toda la temporada.