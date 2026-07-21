Cuidado del jardín Juan Antonio Ramos, abogado: “Si las ramas de los árboles del vecino se extienden sobre tu jardín, tienes derecho a exigirle que las corte” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las hojas que caen al jardín, las ramas que invaden la parcela o las raíces que levantan el suelo son algunos de los conflictos vecinales más habituales cuando hay árboles cerca de la linde. Sin embargo, muchas personas desconocen que el Código Civil regula estas situaciones desde hace décadas y reconoce distintos derechos al propietario afectado. Sobre ello ha hablado el abogado Juan Antonio Ramos, conocido en TikTok por divulgar cuestiones jurídicas de forma sencilla. En uno de sus últimos vídeos responde a la consulta de un usuario cuyo vecino tiene un árbol junto a la valla y explica qué dice la legislación española sobre la distancia mínima para plantar árboles y qué puede hacerse cuando invaden una finca.

La distancia que debe respetar un árbol respecto a la finca del vecino según la ley

El primer aspecto que aclara el abogado es que no puede plantarse un árbol en cualquier lugar. Como explica, “nuestro vecino no podrá plantar ningún árbol a menos de dos metros de nuestra finca”, una regla general recogida en el Código Civil para los árboles de gran porte, salvo que exista una ordenanza municipal o una costumbre local que establezca otra distancia. En cambio, cuando se trata de arbustos, setos o árboles de menor tamaño, la separación mínima habitual se reduce a 50 centímetros. Estas limitaciones pretenden evitar que, con el paso de los años, el crecimiento del árbol termine generando problemas en la parcela colindante, como daños por raíces, exceso de sombra o la invasión de ramas.

En qué casos puedes exigir que un vecino retire un árbol de su parcela

Si un árbol se ha plantado incumpliendo la distancia legal, el propietario afectado dispone de herramientas para reclamar. En palabras del abogado, “si tuviera árboles a menos de dos metros de distancia, podremos exigir judicialmente que los arranque”. Eso no significa que la única solución sea acudir directamente a los tribunales. En la práctica, lo más recomendable suele ser intentar primero una solución amistosa, especialmente cuando el problema puede resolverse trasladando el árbol o acordando una poda periódica. Solo cuando no existe entendimiento entre ambas partes suele recurrirse a la vía judicial.

Qué derechos tienes si las ramas del árbol de tu vecino invaden tu parcela

El crecimiento natural de los árboles hace que, con frecuencia, las ramas terminen sobrepasando el límite entre dos propiedades. En estos casos, la ley no permite actuar libremente sobre el árbol del vecino. Tal y como recuerda Juan Antonio Ramos, “si las ramas de los árboles del vecino se extienden sobre nuestra propiedad, tendremos derecho a exigirle que las corte en el tramo que pasa sobre nuestra finca”. Es decir, corresponde al propietario del árbol realizar esa poda cuando la vegetación invade la parcela colindante.

Qué puedes hacer si las raíces del árbol de tu vecino invaden tu parcela

La situación cambia cuando el problema se encuentra bajo tierra. Si las raíces atraviesan el límite de la finca y penetran en la propiedad vecina, la legislación concede un derecho distinto al afectado. Como explica el abogado, “si lo que invadiera nuestro terreno fueran las raíces de los árboles del vecino, tendremos derecho incluso a cortarlas nosotros mismos”. Esta diferencia busca evitar que el crecimiento subterráneo cause daños en muros, tuberías, pavimentos o instalaciones privadas.

Antes de reclamar, conviene comprobar si tu ayuntamiento tiene una normativa específica

Aunque el Código Civil fija las reglas generales, no siempre son las únicas aplicables. Muchos ayuntamientos cuentan con ordenanzas específicas sobre jardines privados, protección del arbolado o mantenimiento de parcelas, que pueden establecer distancias diferentes o imponer obligaciones adicionales en función de las características del municipio. Por eso, antes de plantar un árbol cerca de una linde o iniciar una reclamación contra un vecino, resulta recomendable consultar la normativa municipal correspondiente.

Qué puede ocurrir si el conflicto por un árbol entre vecinos acaba llegando a los tribunales

Si el propietario del árbol se niega a cumplir con sus obligaciones, la persona afectada puede acudir a los tribunales para solicitar que se respete lo establecido por la ley. Además, cuando las ramas, las raíces o el propio árbol hayan provocado daños materiales —por ejemplo, en un muro, una piscina o un pavimento— también es posible reclamar una indemnización, siempre que esos perjuicios puedan acreditarse. En cualquier caso, la mejor forma de evitar estos problemas sigue siendo la prevención: respetar las distancias legales desde el momento de la plantación y realizar un mantenimiento periódico del arbolado reduce considerablemente el riesgo de conflictos entre vecinos y evita que una simple cuestión de jardinería termine convirtiéndose en un procedimiento judicial.