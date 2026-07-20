Ahorro energético Sergio, asesor energético: "Tener el ventilador encendido toda la noche cuesta 2 céntimos, al mes es menos de lo que cuesta una botella de agua" Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con la llegada del verano y las altas temperaturas, miles de hogares vuelven a recurrir al ventilador para poder descansar durante la noche. Sin embargo, muchas personas siguen dudando antes de dejarlo encendido durante horas por miedo a que el consumo eléctrico dispare la factura de la luz. Lo cierto es que, según explica el asesor energético y electricista Sergio Llorente en su vídeo, el gasto es mucho menor de lo que la mayoría imagina. El experto, que comparte habitualmente consejos sobre consumo eléctrico e instalaciones en redes sociales, asegura que mantener un ventilador funcionando durante toda la noche supone un coste prácticamente insignificante. De hecho, resume la idea con una frase muy clara: "Tener el ventilador encendido toda la noche cuesta 2 céntimos, menos que una botella de agua al mes". Esta afirmación rompe con una de las creencias más extendidas entre los consumidores, especialmente en una época en la que el precio de la energía sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchas familias.

Un consumo muy inferior al que la mayoría imagina

Para demostrarlo, Sergio Llorente toma como referencia un ventilador doméstico de potencia moderada funcionando durante unas ocho horas, el tiempo aproximado que una persona permanece durmiendo. El profesional explica que, tras medir el consumo con herramientas específicas, el aparato registra una potencia cercana a los 0,021 kilovatios durante su funcionamiento habitual. A partir de esa cifra, calcula el consumo total de una noche completa. "0,021 kilovatios por una media de ocho horas durmiendo nos sale 0,168", señala durante su explicación, antes de trasladar ese dato al coste económico real. Tomando como referencia un precio medio de la electricidad de 0,15 euros por kilovatio hora, el resultado es sorprendente: apenas unos dos céntimos por noche.

Esto es lo que pagarás si dejas el ventilador encendido todas las noches del mes

Si ese mismo uso se repite durante todos los días del mes, el gasto continúa siendo muy reducido. Según los cálculos del asesor energético, utilizar el ventilador todas las noches durante treinta días supondría un desembolso aproximado de 60 céntimos. Por ello, insiste en que el coste es incluso inferior al precio de muchos productos cotidianos. En sus propias palabras, supone "menos que una botella de agua" al finalizar el mes. Este dato ayuda a poner en perspectiva el consumo real de este tipo de aparatos, especialmente si se compara con otros electrodomésticos de mayor potencia, como el horno, una secadora o un aire acondicionado.

Una alternativa económica para combatir el calor

Aunque el aire acondicionado continúa siendo el sistema más eficaz para reducir la temperatura de una vivienda, también presenta un consumo energético considerablemente superior al de un ventilador. Mientras un equipo de climatización puede requerir varios cientos o incluso más de mil vatios de potencia dependiendo del modelo y de las condiciones de uso, un ventilador convencional necesita únicamente una pequeña fracción de esa energía. Eso explica que muchas familias opten por esta solución durante las noches de verano, especialmente cuando las temperaturas permiten mantener una sensación térmica agradable simplemente moviendo el aire de la habitación. Además del ahorro económico, el ventilador también representa una opción más eficiente desde el punto de vista energético, ya que consume muchos menos recursos para proporcionar una mejora en el confort térmico.

El miedo a la factura sigue presente

A pesar de que los ventiladores son uno de los electrodomésticos con menor consumo del hogar, todavía existe cierto temor a dejarlos funcionando durante varias horas seguidas. En buena parte de los casos, esta preocupación responde al desconocimiento del consumo real de estos dispositivos. Muchas personas tienden a pensar que cualquier aparato enchufado durante toda la noche supondrá un incremento importante en la factura eléctrica. Sin embargo, los cálculos realizados por Sergio Llorente muestran precisamente lo contrario: el impacto económico es prácticamente testimonial. Por ese motivo, el especialista lanza un mensaje tranquilizador para quienes dudan antes de encender el ventilador al acostarse. "Ya sabes, enciéndelos sin miedo y duerme fresquito este verano", recomienda.

La importancia de conocer el consumo de cada aparato

Los expertos en eficiencia energética recuerdan que conocer cuánto consume realmente cada electrodoméstico permite tomar decisiones más racionales y evitar renunciar al confort por miedo a un gasto que, en ocasiones, resulta muy inferior al que se imagina. No todos los aparatos eléctricos tienen el mismo impacto sobre la factura. Mientras algunos equipos de gran potencia pueden incrementar notablemente el consumo si se utilizan durante muchas horas, otros, como los ventiladores, apenas representan unos céntimos al día. En este sentido, disponer de información precisa ayuda a planificar mejor el uso de la electricidad y a identificar dónde realmente merece la pena aplicar medidas de ahorro. Durante los meses de verano, mantener una temperatura adecuada en el dormitorio puede favorecer el descanso y reducir los problemas derivados del exceso de calor. Si además ese confort apenas supone unos céntimos diarios, el ventilador se consolida como una de las alternativas más económicas para sobrellevar las noches más calurosas. Las cifras expuestas por Sergio Llorente demuestran que, lejos de convertirse en un gasto importante, dejar el ventilador funcionando mientras se duerme tiene un impacto mínimo sobre la factura eléctrica. En muchos hogares, esa tranquilidad puede traducirse en noches más frescas sin necesidad de preocuparse por un incremento significativo del recibo de la luz.