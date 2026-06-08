Meteorología Japón descubre un nuevo tipo de ola de calor: la amenaza climática que combina temperaturas extremas, humedad y lluvias torrenciales Por Alejandro Lingenti

Imagen: Japan Meteorological Agency Las olas de calor suelen asociarse a cielos despejados, sequía y altas presiones atmosféricas persistentes. Sin embargo, un equipo de investigadores japoneses acaba de demostrar que no todos los episodios de calor extremo responden a ese patrón. Tras analizar tres décadas de registros meteorológicos, los científicos han identificado una nueva categoría de ola de calor caracterizada por una combinación especialmente peligrosa: temperaturas muy elevadas, humedad extrema y, en algunos casos, lluvias torrenciales. El hallazgo, liderado por el climatólogo Hiroshi G. Takahashi, de la Universidad Metropolitana de Tokio, fue publicado en la revista científica Discover Atmosphere - Springer Nature y está llamando la atención de la comunidad científica internacional porque podría ayudar a comprender mejor cómo evolucionarán los eventos extremos en un planeta cada vez más cálido.

Una ola de calor diferente a las que se conocen en Europa

La mayoría de los estudios sobre olas de calor se han centrado en regiones continentales como Europa, Estados Unidos o China. En esos lugares, estos episodios suelen estar asociados a sistemas de alta presión persistentes, suelos secos y ausencia prolongada de precipitaciones. Japón presenta una situación diferente. Al tratarse de un archipiélago rodeado por el océano Pacífico, la influencia marítima es mucho mayor y los mecanismos atmosféricos que generan calor extremo también pueden variar. Precisamente por eso el equipo de Takahashi decidió analizar los episodios registrados en el oeste del país entre 1992 y 2021. Los investigadores identificaron 108 jornadas de calor extremo y estudiaron los patrones atmosféricos asociados a cada una de ellas. El resultado fue sorprendente: una parte significativa de las olas de calor no estaba relacionada con la expansión de los sistemas subtropicales de alta presión, considerados hasta ahora el principal desencadenante de estos fenómenos. Imagen: Japan Meteorological Agency

El papel inesperado de los ciclones tropicales en las olas de calor de Japón

El estudio concluye que aproximadamente una cuarta parte de los episodios analizados estaban vinculados a la aproximación de ciclones tropicales a las costas japonesas. Cuando estos sistemas se acercan al archipiélago arrastran enormes cantidades de aire cálido y húmedo desde latitudes tropicales. El resultado es un fenómeno que los investigadores describen como una "ola de calor húmeda". En estos casos no solo aumentan las temperaturas, sino también la humedad atmosférica, lo que dificulta enormemente que el cuerpo humano pueda disipar calor mediante la sudoración. Además, estas situaciones pueden coincidir con precipitaciones intensas o lluvias torrenciales, generando varios riesgos simultáneos: golpes de calor, inundaciones repentinas y problemas para las infraestructuras urbanas. Los autores destacan que este tipo de eventos ha aumentado en frecuencia durante las últimas tres décadas, lo que sugiere que podría convertirse en un fenómeno cada vez más relevante en el futuro.

Por qué la humedad hace que el calor sea más peligroso

Los expertos en salud pública llevan años advirtiendo que la humedad es un factor fundamental cuando se evalúa el riesgo asociado al calor extremo. Cuando la humedad relativa es elevada, el sudor se evapora con más dificultad y el organismo pierde capacidad para refrigerarse. Esto provoca que la temperatura corporal aumente más rápidamente y crezca el riesgo de sufrir agotamiento térmico o golpes de calor. Las olas de calor figuran entre los fenómenos meteorológicos más mortíferos del mundo y que su impacto sanitario puede agravarse significativamente cuando coinciden altas temperaturas y humedad elevada. Por eso, los científicos consideran especialmente preocupante esta nueva categoría de eventos identificada en Japón.

Un hallazgo que llega tras años de récords históricos

El descubrimiento se produce en un momento especialmente delicado para Japón. El verano de 2025 fue el más cálido desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1898. Las temperaturas medias nacionales superaron ampliamente los valores históricos y varias localidades registraron máximas superiores a los 40 °C. La situación fue tan excepcional que la Agencia Meteorológica de Japón decidió introducir oficialmente un nuevo término para describir las jornadas con temperaturas iguales o superiores a 40 °C: "kokushobi", que puede traducirse como "día de calor extremo" o "día de calor cruel". Los meteorólogos japoneses prevén además que los episodios de calor intenso seguirán siendo frecuentes durante los próximos años, impulsados por el calentamiento global y el aumento de la temperatura de las aguas oceánicas que rodean el archipiélago.

¿Puede ocurrir algo parecido en España?

Aunque el estudio se centra exclusivamente en Japón, los expertos consideran que resulta relevante para otros países porque demuestra que las olas de calor pueden originarse mediante mecanismos atmosféricos distintos a los tradicionalmente estudiados. España no presenta exactamente las mismas condiciones geográficas que Japón, pero los investigadores del clima llevan tiempo observando cómo el calentamiento global está modificando la intensidad, duración y características de los fenómenos extremos. Además, el aumento de la temperatura del Mediterráneo y del Atlántico favorece la presencia de masas de aire más cálidas y húmedas, un factor que puede incrementar la sensación térmica y el impacto sanitario de los episodios de calor extremo. El trabajo japonés pone de relieve que comprender los mecanismos que generan cada tipo de ola de calor será fundamental para mejorar las previsiones meteorológicas y diseñar estrategias de adaptación más eficaces en las próximas décadas.

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