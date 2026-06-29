Antes de usar sprays antimosquitos, prueba a colocar esta planta con flores en tu casa si quieres ahuyentarlos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cuando llega el calor también aparecen los mosquitos, y muchas personas buscan alternativas naturales para mantenerlos alejados sin recurrir constantemente a productos químicos. Entre las plantas ornamentales que han despertado mayor interés destaca el agérato o damasquino (Ageratum houstonianum), una especie de vistosas flores que contiene compuestos estudiados por su capacidad para repeler ciertos insectos. Además de aportar color al jardín o la terraza durante buena parte del año, esta planta puede convertirse en una aliada frente a los mosquitos si se utiliza correctamente. Te explicamos por qué se le atribuyen estas propiedades, cómo aprovecharlas y cuáles son los cuidados que necesita para crecer sana y con una floración abundante.

Qué es el agérato y por qué cada vez se planta más en jardines

El agérato o damasquino, de nombre científico Ageratum houstonianum, es una planta silvestre que crece en México y Centroamérica, donde también recibe el nombre de pincel o hierba de zopilote. Tiene un aspecto peculiar: sus flores tienen múltiples pelitos cortos, dándole un aspecto esponjado. Se acomodan en racimos de varias flores individuales, y son tan estéticas, que ya se han creado cultivares para tenerlas como ornamentales en el jardín de varios puntos del planeta. Se pueden encontrar en blanco, azul cielo, rosa pastel o lila. Además, su floración es larga, y va desde mayo hasta noviembre, siendo ideal para traer color a tu jardín durante la segunda mitad del año. Es de hábitos herbáceos creciendo a una altura de no más de 1 metro, siendo ideal para cubrir suelos o para dividir espacios. Su ciclo de vida es anual, lo que quiere decir que durará solamente un año, como sucede con la mayoría de las herbáceas, así que será bueno que te aprovisiones con semillas para el siguiente año.

Por qué el agérato o damasquino ayuda a ahuyentar a los mosquitos

El agérato tiene un olor muy peculiar, sobre todo cuando se tritura, y no es del todo agradable. Este olor es generado por la planta para mantener alejados a sus posibles depredadores, como un útil repelente. El compuesto repelente está formado por varios químicos, entre ellos ácidos fenólicos y fitol, que funcionan similar a hormonas de desarrollo juvenil en las larvas de insectos, interfiriendo con el desarrollo normal de los mosquitos. Tanto su aroma repelente como su acción larvicida mantienen alejados a los mosquitos, beneficio que podemos aprovechar para nuestro jardín.

Cómo aprovechar el agérato para repeler mosquitos en casa

Es importante mencionar que la planta por sí sola no tendrá un gran efecto sobre los mosquitos, porque las moléculas requieren ser liberadas al aire para que puedan ser percibidas. Tener tu propia planta en casa es el primer paso y puede servir en cierta medida, pero si quieres que sea lo más eficiente posible, requieres un extracto. El extracto de las flores se ha demostrado que tiene un 89% de efectividad contra los mosquitos comunes. Cómo preparar un repelente casero con flores de agérato El mejor método de extracción para los compuestos repelentes es el alcohólico, y estos son los pasos a seguir: Corta una parte de las flores de agérato. Si no logras juntar suficiente cantidad, puedes incluir hojas también, aunque las flores son las que más contenido tienen. Colócalas en un frasco color ámbar para proteger el líquido resultante de la luz. Agrega cuatro partes de alcohol etílico. Asegúrate de que las flores están bien cubiertas. Si quedan fuera del alcohol corres el riesgo de que se pudran. Deja reposar el preparado por 2 semanas. Durante el proceso, agita el frasco una vez por semana para integrar bien todo. Pasado el tiempo, cuela bien el contenido para quedarte sólo con el líquido y vuelve a colocarlo en el frasco color ámbar para conservarlo mejor. Ya tienes el extracto que te va a durar cerca de un año. Ahora hay que preparar el repelente en spray. Coloca en un atomizador una parte de extracto de flores de damasquino y tres partes de agua. Agita bien. Haz una prueba de alergia en tu muñeca, y si después de 48 horas no hay reacción, puedes usarlo directo en la piel de brazos y piernas. Alternativamente, puede usarse sobre telas, aplicándolo cada media hora.

Cómo cuidar un agérato para que florezca durante meses

Ahora que ya conoces las bondades del agérato como antimosquitos, será necesario que conozcas cómo mantenerla en casa. Veamos a continuación qué cuidados requiere. Luz Idealmente se debe tener bajo exposición solar completa, aunque puede tolerar semisombra siempre y cuando reciba un mínimo de 4 horas de luz. Entre más luz tenga, más de sus apreciadas flores dará. Temperatura Aunque son de climas cálidos, pueden tenerse muy bien en zonas templadas. El mínimo que toleran es de 13 °C, así que se recomienda llevarla a interior si la temperatura bajará más de eso. Sustrato No es muy demandante en cuanto al pH del suelo. Solamente hay que ponerle un buen drenaje al sustrato para que no retenga exceso de agua y que evite la compactación. Lo puedes lograr integrando un poco de perlita, grava o piedra pómez a tu tierra de jardín. Riego y humedad Requieren riego regular, y debe aumentarse en temporada de calor para que las flore son decaigan. Hay que apuntar a que el sustrato esté constantemente húmedo. La frecuencia puede ir de una a dos veces por semana, espaciando en invierno a una vez cada dos semanas. Fertilizante Son plantas hambrientas en cuestión de que aprecian el fertilizado regular. Puedes hacerlo dos veces al mes durante verano y otoño, con perlas de liberación lenta o con fertilizante líquido. Busca fórmulas que tengan más fósforo, que es el que estimula la floración sobre la producción de hojas.

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Bibliografía