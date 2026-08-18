Cuidado del jardín Los insecticidas están bien, pero estos sencillos trucos caseros pueden ayudarte a eliminar las hormigas del jardín sin dañar las plantas Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las hormigas pueden llegar a ser importantes plagas en el jardín. Algunas depredan las hojas con sus fuertes mandíbulas y pueden dejar los troncos totalmente desnudos, siendo difícil para la planta el recuperarse. Los hormigueros también pueden alterar el diseño que tengas en el jardín, encontrando cúmulos de tierra por aquí y por allá como resultado de lo que escarbaron bajo suelo. Aunque los insecticidas pueden acabar rápido con ellas, su uso puede alterar más tu jardín. Afortunadamente, existen dos trucos que te servirán para mantener las hormigas a raya, especialmente cuando apenas empiezan a aumentar. Se trata del ácido bórico y del arroz, dos ingredientes que probablemente ya tengas en casa.

Por qué usar insecticidas químicos no siempre es la mejor opción

Los insecticidas por lo general están basados en fuertes químicos que, si bien logran su cometido de arrasar con diferentes plagas e insectos, también tienen un efecto similar en el entorno. Un ecosistema sano tiene variedad de organismos; cada uno aporta un papel diferente en la cadena trófica. Cuando se usan insecticidas indiscriminadamente, podemos llevarnos abejas que polinizan, arañas que capturan mosquitos o mariquitas que regulan poblaciones de áfidos. De ahí que el buen uso de plaguicidas e insecticidas sea tan importante, pues podemos hacer más daño que bien. Por otro lado, los insecticidas químicos suelen tener compuestos persistentes, lo que quiere decir que permanecen por varios años antes de degradarse, alargando los mencionados estragos. Es así como jardineros y agricultores buscan métodos más amigables con la biodiversidad y los ecosistemas.

Estos son los daños que pueden causar las hormigas en tu jardín

Las hormigas en el jardín no siempre son malas. Algunas no causan problemas en las plantas, pero hay algunas que sí puedan causar daños. Son estas las que hay que buscar eliminar. Algunas hormigas pueden causar: Pérdida de hojas por corte masivo.

Daño a raíces cuando anidan cerca de ellas.

Presencia de áfidos o pulgones, pues algunas los pastorean para obtener melaza de ellos.

Desplazamiento de insectos benéficos. La mejor vía para restringir su crecimiento es el uso de insecticidas caseros.

Ácido bórico: el producto barato que puede ayudarte a acabar con las hormigas

El ácido bórico tiene múltiples usos en casa, por lo que es fácil de conseguir y muy barato, ideal para usarse como insecticida casero. Funciona porque deshidrata a las hormigas al entrar en contacto con su parte más externa, llamada exoesqueleto, que es la que mantiene bien el control de la humedad. Poco a poco van deshidratándose, hasta morir. Si, por el contrario, llegan a ingerir el ácido bórico en polvo, los procesos metabólicos se verán afectados y causará la muerte también. ¿Cómo usarlo? Si ya determinaste que la plaga de hormigas es verdaderamente detrimental para tus plantas, y decidiste usar ácido bórico, debes saber cuál es la forma correcta de aplicarlo. Cuando llegas a tener un hormiguero, cuya salida está visible, puedes dejar caer una cucharadita de ácido bórico hacia el interior del hormiguero. Esto va a causar una señal de emergencia a toda la colonia, y aunque algunas morirán, otras comenzarán la mudanza para irse a otro lugar. Recuerda que un jardín sano y bien cuidado es el primero paso para que las colonias no se asienten en más lugares. Por otro lado, si sucede que tienes hormigas entrando y saliendo a un espacio determinado en casa, sin que hayas ubicado la entrada del hormiguero, lo que puedes hacer es crear una mezcla de un sebo con el insecticida. Para ello, combina una parte de azúcar con el ácido bórico, y colócalo donde suele haber afluencia de hormigas. Ellas buscarán el azúcar y terminarán ingiriendo involuntariamente el ácido bórico. Ten en cuenta que el efecto insecticida no será inmediato para toda la colonia. Habrá que esperar algunos días hasta que quede erradicado, y habrá que valorar la reaplicación unas semanas después si no logra eliminarse por completo.

El truco del arroz triturado para eliminar las hormigas sin productos químicos

Si prefieres una solución aún más amigable, opta por el arroz triturado. Este no funciona por una acción química como el ácido bórico, sino más bien por cuestiones físicas. Si tienes mascotas o niños en casa, es una buena opción porque no hay riesgo de intoxicación si lo tienes almacenado en la alacena, ni disperso en el jardín. El truco del arroz triturado consiste en que las hormigas lo recolectan para llevarlo como alimento a su colonia. Cuando se junta demasiado, empieza a fermentarse dentro y a aumentar de tamaño, alternando el balance de la colonia y obligando a las hormigas a salir. ¿Cómo usarlo? Para que funcione, debes de triturar muy bien los granos. Colocando una taza de arroz seco en la licuadora tendrás suficiente. El polvo obtenido puedes ponerlo cerca del hormiguero para que ellas lo transporten, o colocarlo directamente dentro. De nuevo, recuerda que este método es práctico para cuando la plaga todavía no es demasiado grande. Las hormigas pueden ser difíciles de eliminar, y lo mejor es tratarlas con estos métodos cuando son pocas.

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Bibliografía