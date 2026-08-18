Otros Universo Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acercará a la Tierra en 2029: a qué distancia pasará y qué ocurrirá Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: Asteroide Apophis / European State Agency ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se prepara para protagonizar uno de los encuentros más llamativos entre un objeto espacial y la Tierra. Se trata de 99942 Apophis, un cuerpo rocoso de cientos de metros de diámetro que pasará muy cerca de nuestro planeta en abril de 2029. Aunque su proximidad ha despertado preocupación, los científicos han descartado que exista riesgo de impacto. Su acercamiento será, en cambio, una oportunidad excepcional para estudiar de cerca cómo se comporta un asteroide de estas dimensiones y cómo la gravedad de la Tierra puede modificar su órbita. Pero ¿de dónde procede Apophis, cómo es exactamente su trayectoria y qué ocurrirá cuando pase junto a nuestro planeta? Estas son las claves del asteroide que mantiene en alerta a los astrónomos.

Qué es el asteroide Apophis y por qué ha llamado la atención de la NASA

El asteroide 99942 Apophis es uno de los objetos próximos a la Tierra que más interés ha despertado entre los astrónomos. Descubierto en 2004, tiene un diámetro medio de unos 340 metros y un eje longitudinal de al menos 450 metros, unas dimensiones comparables a la altura de la Torre Eiffel. A pesar de que suele aparecer descrito como un asteroide potencialmente peligroso, esta clasificación hace referencia a sus características orbitales y dimensiones, y no significa que exista un riesgo de impacto. Las observaciones realizadas durante los últimos años han permitido descartar una colisión con la Tierra durante ese acercamiento. El paso de Apophis será una oportunidad para estudiar cómo se comporta un asteroide de estas dimensiones cuando se aproxima tanto a la Tierra. Los científicos esperan obtener nuevos datos sobre su composición, estructura y posibles cambios provocados por la gravedad terrestre. Imagen: Asteroide Apophis / NASA

El asteroide Apophis se acercará a la Tierra como nunca antes: esta es la fecha clave

El encuentro más esperado con Apophis tendrá lugar el 13 de abril de 2029, cuando el asteroide pase a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. La distancia resulta especialmente llamativa porque será incluso menor que la que separa a la Tierra de muchos satélites situados en órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros de altitud. A pesar de esta proximidad, no existe riesgo de impacto con nuestro planeta. Las observaciones realizadas por los científicos, incluidas las mediciones de radar obtenidas en 2021, permitieron conocer con mucha mayor precisión su trayectoria y descartar una colisión durante el próximo siglo. Por este motivo, Apophis fue retirado de la lista de asteroides con riesgo de impacto de la Agencia Espacial Europea (ESA). El acercamiento será, además, una oportunidad poco habitual para la astronomía. Según la NASA, será el encuentro más cercano conocido de un asteroide de este tamaño con la Tierra y que haya podido ser previsto con antelación. Durante el paso, la gravedad terrestre modificará ligeramente la trayectoria de Apophis y podría provocar cambios en su rotación y en algunas características de su superficie.

Apophis lleva 4.600 millones de años viajando por el espacio

El origen de 99942 Apophis se remonta a los primeros tiempos del Sistema Solar, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Los científicos consideran que este asteroide se formó en el cinturón principal de asteroides situado entre Marte y Júpiter, una región en la que quedaron numerosos fragmentos rocosos que no llegaron a formar un planeta. Con el paso del tiempo, las interacciones gravitatorias con los grandes planetas modificaron su trayectoria y terminaron desplazándolo desde el cinturón principal hasta una órbita que lo lleva a aproximarse a la Tierra. Actualmente, Apophis está clasificado como un asteroide de tipo Aten, aunque su órbita cambiará después de su encuentro cercano con nuestro planeta en 2029. En cuanto a su composición, Apophis pertenece al tipo S, por lo que está formado principalmente por materiales rocosos, entre ellos silicatos, además de metales como hierro y níquel. Imagen: Simulación del asteroide Apophis / NASA

La órbita de Apophis cambiará en 2029: la gravedad de la Tierra modificará su recorrido alrededor del Sol

La trayectoria de este asteroide alrededor del Sol es especialmente interesante porque su órbita lo lleva periódicamente a las proximidades de la Tierra. Según los datos recogidos por la NASA, Apophis tarda aproximadamente 0,9 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Su recorrido no es circular, sino elíptico, por lo que la distancia que mantiene respecto al Sol varía a lo largo de cada vuelta. Esta trayectoria hace que Apophis pueda acercarse considerablemente a la órbita terrestre. El paso cerca de la Tierra en 2029 tendrá una consecuencia importante sobre su trayectoria. La gravedad terrestre modificará su órbita, alterando su recorrido alrededor del Sol. Después de este encuentro dejará de pertenecer al grupo Aten y pasará a clasificarse como un asteroide Apolo, con un periodo orbital de aproximadamente 1,2 años. Este cambio permitirá a los científicos estudiar de cerca cómo la gravedad de un planeta puede modificar la trayectoria de un asteroide de gran tamaño. Además de alterar su órbita, el encuentro podría producir cambios en su rotación y en la superficie del objeto debido a las fuerzas gravitatorias ejercidas durante el sobrevuelo.