Animales salvajes Los jabalíes causan más daños en los cultivos en otoño: un estudio de 21 años revela el patrón Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El otoño acaba de comenzar y los campos vuelven a convertirse en un lugar especialmente atractivo para los jabalíes. Aunque sus incursiones en las zonas agrícolas pueden producirse durante todo el año, los daños no se distribuyen de forma aleatoria. Un estudio de más de dos décadas ha encontrado un patrón estacional relacionado con los cultivos disponibles en cada momento. La investigación analizó 9.871 episodios de daños provocados por jabalíes durante 21 años en una zona agrícola de unas 5.000 hectáreas del centro de Polonia. Al mantener una metodología de seguimiento constante y trabajar en un territorio cuya estructura de cultivos apenas cambió, los investigadores pudieron observar cómo variaba el comportamiento de estos animales a lo largo del año. Los resultados muestran que los jabalíes no utilizan los campos de la misma manera durante todas las estaciones. El tipo de cultivo disponible y el momento de maduración de cada planta parecen marcar buena parte de sus movimientos.

Los jabalíes siguen un patrón según avanza el año

La investigación revela una sucesión bastante definida. En primavera, los daños se concentran principalmente en praderas y pastos. Es una época con menos episodios, pero algunos de ellos pueden ser especialmente intensos. El escenario cambia con la llegada del verano. Entre julio y septiembre se registraron 6.395 casos de daños, el 65 % del total, que afectaron a unas 1.435 hectáreas. En esta etapa, los cereales adquieren un protagonismo especial y los jabalíes aprovechan cultivos como el trigo y la cebada cuando se encuentran en fases atractivas para su alimentación. El estudio distingue, no obstante, entre la cantidad de episodios y la gravedad de cada uno. Durante el verano se produjeron muchas incursiones, pero el daño medio por episodio fue menor que en otros periodos del año. De hecho, entre julio y septiembre se registró el patrón que los investigadores describen como de daños frecuentes pero relativamente menos severos. Con el avance del calendario agrícola, las preferencias vuelven a cambiar. Las leguminosas cobran importancia a comienzos del otoño y, posteriormente, los cultivos de raíz pasan a tener un papel destacado.

En otoño cambian los cultivos que buscan los jabalíes

El otoño no es simplemente una prolongación del verano. Según los datos recopilados en el estudio, los jabalíes van modificando sus preferencias conforme cambia la oferta de alimento en los campos. En los primeros meses otoñales aparecen con mayor frecuencia los daños en leguminosas. En octubre, aumentan especialmente los registrados en cultivos de raíz, entre los que destacan las patatas. Solo entre agosto y octubre se contabilizaron 1.786 episodios de daños en este grupo de cultivos, que representaron el 83,5 % de todos los casos registrados en raíces durante el periodo analizado. Septiembre fue especialmente relevante para este tipo de cultivos: concentró 1.319 episodios, el 61,7 % del total anual de daños en raíces. Octubre, en cambio, presentó menos casos, pero los daños fueron más severos de media. Este cambio ayuda a explicar por qué el otoño puede convertirse en una etapa complicada para determinadas parcelas. Los animales no encuentran exactamente los mismos recursos en septiembre que en julio, sino que van aprovechando aquellos cultivos que alcanzan las fases más favorables para su alimentación.

El número de jabalíes también cambia durante el año

El calendario de los cultivos no es el único factor que aparece en la investigación. El número de jabalíes presentes en el territorio también varía a lo largo del año. Los investigadores señalan que durante el verano tardío y el otoño la población de jabalíes en la zona estudiada era entre dos y tres veces mayor que en primavera. Esa mayor presencia ayuda a explicar por qué los daños se vuelven más frecuentes durante esta parte del año, aunque la gravedad de cada episodio pueda variar según el cultivo y el momento. El resultado es un comportamiento que sigue una especie de calendario alimentario. En primavera predominan los pastos; en verano, los cereales; a comienzos del otoño, las leguminosas; y posteriormente, los cultivos de raíz. No significa que los jabalíes solo se alimenten de esos cultivos durante esas fechas, sino que son los grupos en los que el estudio detectó una mayor concentración de daños en cada etapa. Además, los datos muestran que la relación entre frecuencia y gravedad no siempre es directa. En primavera hubo menos episodios, pero algunos fueron especialmente destructivos. En cambio, durante el verano tardío y el otoño los daños fueron más frecuentes y, en términos generales, menos severos por episodio.

Más de 20 años de datos permiten detectar el patrón

Una de las claves de este trabajo es precisamente la duración del seguimiento. Los investigadores no analizaron una campaña agrícola concreta, sino 9.871 registros acumulados durante más de 20 años en una superficie de unas 5.000 hectáreas. La relativa estabilidad de los cultivos permitió comparar los daños entre estaciones y detectar patrones que podrían pasar desapercibidos al estudiar únicamente un año. Los resultados no significan que todos los jabalíes de Europa o de España vayan a comportarse exactamente igual. El estudio se realizó en una zona concreta del centro de Polonia y sus conclusiones deben interpretarse dentro de ese contexto. Sí aporta, sin embargo, una evidencia de que los daños agrícolas provocados por esta especie pueden presentar una marcada dimensión estacional. Para los agricultores, conocer cuándo aumenta la presencia de estos animales y qué cultivos resultan más atractivos puede ayudar a anticipar los periodos de mayor riesgo. En lugar de considerar las incursiones como episodios completamente imprevisibles, los datos muestran que existe un patrón relacionado con el calendario de los cultivos y con la disponibilidad de alimento.