Botanica Los árboles que se vuelven más espectaculares en otoño y puedes ver en España Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El otoño comienza a transformar los paisajes de España y los árboles son los grandes protagonistas de este cambio. Poco a poco, el verde de sus hojas da paso a tonos amarillos, naranjas, ocres y rojizos que convierten muchos bosques en auténticos espectáculos de color. Aunque suele creerse que la primavera es la estación de mayor esplendor de la naturaleza, los árboles de otoño demuestran que cada época del año tiene su propia belleza. Es precisamente ahora cuando algunas especies alcanzan una de sus apariencias más espectaculares antes de perder sus hojas. Durante las próximas semanas podremos disfrutar de este despliegue de colores en distintos puntos de España, con árboles que ofrecen algunos de los paisajes otoñales más llamativos.

Los árboles que alcanzan su máximo esplendor en otoño

El otoño trae consigo una madurez especial en la naturaleza que se expresa en colores que han estado guardados para esta temporada del año. Árboles que hace unos meses eran verdes, ahora se verán naranjas, rojos, amarillos y de tonos ocres. En breve, el espectáculo otoñal se verá en toda su dimensión permitiéndonos atestiguar como esta temporada del año trae consigo la revelación de muchos colores ocultos. Estos son algunos de los árboles otoñales más espectaculares que podemos ver en España: Haya Crece en suelos frescos, bien drenados y bien nutridos. No le gustan las áreas secas, pues prefiere las lluvias constantes. Lo veremos en tonos amarillos, ocres y rojizos. En otoño es muy espectacular su presencia en los bosques, precisamente por estas tonalidades. Arce Tiene una particular hoja terminada en picos, una de las más apreciadas en el otoño especialmente interesante por sus tonos rojos y anaranjados. En promedio mide de seis a diez metros de altura, pero existen ejemplares que llegan a medir hasta veinte metros. El arce necesita luz a pleno sol, mucha agua cuando hace calor y un buen drenaje que le evite encharcamientos. Roble En otoño presenta tonos amarillos, ocres y marrones y es muy representativo de muchos paisajes españoles. El roble es un árbol valioso y está entre los más longevos. Tiene un crecimiento lento que ha llevado a algunos ejemplares a alcanzar hasta 600 e, incluso, 1000 años de edad. Su madera es muy dura y resistente y ha servido para la construcción de barcos. Su fruto es la bellota. Castaño Es un árbol apreciado por sus frutos que no son otra cosa que las deliciosas castañas, contenidas dentro de una cáscara con pinchos. Cada cáscara contiene en su interior dos o tres castañas. En otoño su enorme copa presenta tonos dorados y cobrizos. Son árboles de gran porte. Abedul Crece frecuentemente a la orilla de ríos y arroyos, prefiriendo un clima húmedo. En esta temporada presenta un color amarillo intenso y muy luminoso. Es un árbol alto y delgado fácilmente distinguible por su estrecho tronco blanquecino. Cerezo Es un árbol que maravilla cuando da su hermosa flor rosa, cuando presenta sus apreciados frutos llamados cerezas. Cuando llega el otoño, antes de perder sus hojas, éstas se verán en intensos tonos rojos y naranjas muy llamativos. Liquidámbar Es otro de los árboles estrellas del otoño. Tiene un uso opcional como árbol ornamental, especial por sus hojas en forma de estrella con colores otoñales especialmente intensos: amarillos, rojos y ocres.

Dónde ver estos árboles en otoño sin salir de España

En España se pueden ver árboles impresionantes en otoño. Por ejemplo, en la selva de Irati, en Navarra, hay abetos y hayas que despliegan hermosos colores. Los hayedos de Montejo y Tejera Negra albergan impresionantes hayas que destacan especialmente en otoño por sus tonalidades. También se pueden visitar los hayedos de Otzarreta en Vizcaya, en el país vasco. Hay impresionantes arces en la Sierra Norte de Madrid y podemos encontrar secuoyas gigantes en Monte cabezón en Cantabria. Por último, también podemos ver robledales y castañares en el norte y en el centro peninsular.

Por qué las hojas cambian de color justo en otoño

En otoño, cuando disminuyen el calor y la intensidad de la luz solar, la producción de clorofila en las hojas se reduce. Al faltar este pigmento, el verde característico deja de predominar. En ese momento se hacen visibles otros pigmentos que estaban ocultos: Carotenos , responsables de los tonos amarillos y naranjas.

, responsables de los tonos amarillos y naranjas. Antocianinas, que aportan matices rojos y morados. El resultado es el cambio de color en las hojas de los árboles, una transformación que refleja la química interna de las plantas y marca el paso hacia el reposo invernal.

Cuándo es el mejor momento para ver los colores del otoño

No todos los árboles cambiarán el color de sus hojas al mismo tiempo. Más bien lo harán de forma paulatina y dependiendo de las características de clima, altura, temperatura, orografía y ubicación propias de cada región. Esto hace que el calendario para ver estos árboles no sea unos días concretos, sino que el espectáculo visual se presentará avanzando de unas zonas a otras. Gracias a estos cambios paulatinos, tendremos una orientación aproximada que abarca septiembre, octubre, noviembre, sin que por ello tengamos que acceder a un calendario fijo. Normalmente, octubre y noviembre, antes de que llegue diciembre con más frío, será el mejor momento para visitar los espectaculares árboles del otoño.