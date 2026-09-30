Las chinches de cama aparecen en otoño: estas plantas pueden ayudarte a ahuyentarlas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las chinches de cama pueden convertirse en un problema difícil de detectar y todavía más complicado de eliminar. Estos pequeños insectos se esconden durante el día en lugares como las costuras del colchón, el somier, los muebles o las grietas y salen principalmente durante la noche para alimentarse. Ante su aparición, existen diferentes métodos de control, pero también hay quien busca alternativas más naturales para intentar mantenerlas alejadas. En este sentido, algunas plantas aromáticas contienen compuestos que han sido estudiados por su capacidad para repeler o afectar a estos insectos. Una revisión científica publicada en 2023 analizó 18 investigaciones sobre el uso de plantas y sus componentes frente a la chinche común (Cimex lectularius). Entre las especies estudiadas aparecen varias aromáticas que pueden cultivarse fácilmente en casa.

Estas son las plantas aromáticas que pueden ayudar a ahuyentar las chinches

No todas las plantas tienen el mismo efecto ni existe una maceta capaz de solucionar por sí sola una infestación. Sin embargo, algunas especies contienen compuestos aromáticos que han mostrado actividad repelente en investigaciones realizadas en laboratorio. Lavanda La lavanda es una de las plantas aromáticas más conocidas cuando se habla de mantener determinados insectos alejados. Su intenso aroma procede de diferentes compuestos volátiles presentes en sus tejidos y en su aceite esencial. Además de cultivarse en una maceta fácilmente con suficiente luz, es una planta especialmente interesante para quienes buscan incorporar especies aromáticas al hogar. Eso sí, su presencia no garantiza que algunas chinches no lleguen a entrar ni que desaparezcan si ya se han instalado. Los resultados obtenidos con extractos o aceites esenciales en estudios experimentales son más fuertes que los de tener una planta viva en una habitación, principalmente a la concentración de los elementos. Menta La menta también destaca por su intenso olor y por la presencia de compuestos como el mentol y otros componentes volátiles. Los estudios recopilados en la revisión científica sobre plantas contra las chinches incluyen Mentha piperita entre las especies investigadas. En diferentes trabajos se han estudiado tanto la planta como sus componentes y aceites esenciales por su posible actividad frente a estos insectos. Además, la menta es una planta que puede cultivarse en una maceta y utilizarse posteriormente en la cocina, aunque conviene controlar su crecimiento porque puede extenderse con facilidad. Tomillo El tomillo es otra de las aromáticas que aparecen en las investigaciones sobre plantas y chinches. La revisión científica señala precisamente Thymus vulgaris entre las especies estudiadas, mientras que algunos de sus componentes, como el timol, aparecen entre las sustancias vegetales analizadas con mayor frecuencia. Su cultivo en casa requiere bastante luz y un sustrato que drene bien, por lo que puede ser una opción adecuada para una ventana soleada, un balcón o una terraza. Albahaca La albahaca completa esta selección de plantas aromáticas que pueden resultar interesantes por sus compuestos volátiles. Aunque buena parte de la investigación sobre plantas y chinches se centra en extractos y aceites esenciales, no en el simple hecho de colocar una planta en una habitación, su presencia permite incorporar otra especie aromática al hogar y mantener una pequeña colección de plantas útiles también en la cocina. Por eso, más que considerar estas especies como un insecticida natural, conviene entenderlas como un posible complemento dentro de una estrategia de prevención.

Cómo utilizar las plantas para intentar mantener las chinches alejadas

Si se quiere aprovechar el aroma de estas plantas, lo más sencillo es mantenerlas sanas y situarlas en zonas luminosas donde puedan desarrollarse correctamente. La lavanda y el tomillo, por ejemplo, necesitan bastante luz, mientras que la menta puede adaptarse a diferentes condiciones siempre que disponga de suficiente humedad. Lo mejor es colocarlas en una ventana o al lado de puertas, ya que así será más fácil que repelan a los insectos. No obstante, hay una diferencia importante entre tener una planta aromática y utilizar un extracto concentrado. Algunos estudios que han encontrado efectos repelentes o insecticidas han utilizado aceites esenciales o extractos vegetales en determinadas concentraciones. Por tanto, sus resultados no permiten afirmar que una planta colocada junto a la cama vaya a producir el mismo nivel de efecto. Por ello, no conviene sustituir un tratamiento contra una infestación por remedios caseros aplicados directamente sobre el colchón, la ropa de cama o la piel.

Las plantas pueden ayudar a ahuyentar, pero no eliminan una plaga de chinches

Este es el punto más importante si ya se han encontrado chinches en casa. Las plantas aromáticas pueden formar parte de una estrategia preventiva, pero no deben considerarse un método suficiente para acabar con una infestación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda un enfoque de manejo integrado, que combina diferentes medidas de control y seguimiento. Las chinches pueden esconderse en lugares muy pequeños y sus huevos presentan una elevada resistencia a algunos métodos de control. Por eso, eliminarlas puede requerir tiempo y varias actuaciones. Entre las medidas que contempla la EPA se encuentran el tratamiento de ropa de cama y prendas mediante calor, la utilización de fundas específicas para colchones y somieres, la inspección de los lugares donde pueden esconderse y el seguimiento posterior para comprobar si la infestación ha desaparecido.

Cómo prevenir que las chinches entren en casa

La prevención también resulta importante porque estos insectos pueden llegar al hogar escondidos en equipajes, ropa, muebles, ropa de cama y otros objetos. Los viajes son una de las situaciones en las que puede producirse este traslado accidental. Por eso, después de un viaje conviene revisar las maletas y prestar atención a las costuras y pliegues donde podrían esconderse. También es recomendable revisar los muebles usados antes de introducirlos en casa. Si aparecen señales sospechosas, como pequeños puntos de sangre, restos de muda o insectos en las costuras del colchón, lo primero es confirmar que realmente se trata de chinches. La detección temprana facilita el control. Las plantas aromáticas pueden aportar además color, aroma y utilidad a la vivienda, pero su papel frente a las chinches debe entenderse como un posible complemento y no como una solución milagrosa. Si existe una infestación, será necesario recurrir a medidas específicas de control y, cuando sea necesario, a profesionales especializados.