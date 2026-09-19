Planta estos bulbos en septiembre y tendrás un jardín lleno de flores la próxima primavera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Septiembre puede parecer un mes de transición en el jardín, pero en realidad es uno de los mejores momentos para preparar la floración de la próxima primavera. Lo que plantes ahora bajo tierra puede marcar la diferencia entre un jardín apagado y otro lleno de color dentro de unos meses. Tulipanes, narcisos, jacintos, crocus, muscari y galantos pasan el otoño y buena parte del invierno desarrollando raíces y aprovechando las bajas temperaturas que necesitan muchas de estas especies para completar correctamente su ciclo. Sin embargo, no todos los bulbos deben plantarse exactamente al mismo tiempo ni requieren las mismas condiciones. Por eso, antes de enterrarlos conviene tener en cuenta el clima de cada zona de España, el drenaje del suelo, la profundidad de plantación y la cantidad de luz disponible. Unos pocos cuidados en otoño pueden ser suficientes para disfrutar de una floración espectacular cuando llegue la primavera.

Estas variedades necesitan pasar el otoño bajo tierra para florecer cuando llegue el buen tiempo

Tulipán (Tulipa) : flores grandes, de copa, lirio, flecos o formas dobles; suelen abrir de mediados a finales de primavera. Mejor a pleno sol, en suelo drenante y en grupos. En áreas aún cálidas, no hay prisa: octubre-noviembre es una ventana habitual.

: flores grandes, de copa, lirio, flecos o formas dobles; suelen abrir de mediados a finales de primavera. Mejor a pleno sol, en suelo drenante y en grupos. En áreas aún cálidas, no hay prisa: octubre-noviembre es una ventana habitual. Narciso (Narcissus) : corona central en forma de trompeta, normalmente amarilla, blanca o bicolor. Según cultivar, florece de febrero a comienzos de mayo. Funciona muy bien naturalizado en césped, borduras y bajo arbolado claro.

: corona central en forma de trompeta, normalmente amarilla, blanca o bicolor. Según cultivar, florece de febrero a comienzos de mayo. Funciona muy bien naturalizado en césped, borduras y bajo arbolado claro. Jacinto (Hyacinthus orientalis) : espigas densas de flores muy perfumadas, blancas, rosas, azules o violetas; florece hacia mediados de primavera. Ideal junto a caminos y en maceta.

: espigas densas de flores muy perfumadas, blancas, rosas, azules o violetas; florece hacia mediados de primavera. Ideal junto a caminos y en maceta. Crocus : en realidad, crece de un cormo, no de un bulbo verdadero. Sus pequeñas copas violetas, blancas o amarillas aparecen a finales de invierno o comienzos de primavera. Queda especialmente bien en rocallas y césped.

: en realidad, crece de un cormo, no de un bulbo verdadero. Sus pequeñas copas violetas, blancas o amarillas aparecen a finales de invierno o comienzos de primavera. Queda especialmente bien en rocallas y césped. Muscari : racimos compactos de campanillas, casi siempre azul-violeta; florece a comienzos o mediados de primavera. Se naturaliza con facilidad y luce mejor en masas.

: racimos compactos de campanillas, casi siempre azul-violeta; florece a comienzos o mediados de primavera. Se naturaliza con facilidad y luce mejor en masas. Galanto (Galanthus nivalis): campanillas blancas colgantes con marcas verdes, de finales de invierno a inicios de primavera. Excelente bajo árboles caducifolios; los ejemplares «en verde» suelen establecerse mejor que los bulbos secos.

Cómo plantar los bulbos ahora para que florezcan en primavera

La plantación empieza por el lugar, no por la pala. La mayoría de estas bulbosas prefiere sol o semisombra luminosa y, sobre todo, un terreno que evacúe el agua. En España, septiembre sirve para iniciar la temporada de muchas bulbosas primaverales; los tulipanes suelen plantarse más tarde, en octubre-noviembre. Como regla práctica, The Royal Horticultural Society recomienda: Enterrar cada bulbo a unas dos o tres veces su propia altura, con la punta hacia arriba; los cormos pequeños, como los crocus, suelen ir menos profundos.

Respetar la indicación del envase cuando sea más específica.

Tras plantar, riega para asentar la tierra si está seca; después, evita mantenerla constantemente húmeda. En jardín, agrupar seis o más unidades produce un efecto más natural. En el caso de la maceta pueden colocarse algo más juntas, incluso en capas, pero el recipiente debe tener agujeros de drenaje. Un sustrato aireado y con buen drenaje es especialmente importante: el agua retenida alrededor del bulbo reduce el oxígeno disponible y favorece los problemas de pudrición.

Qué cuidados necesitan los bulbos durante el otoño y el invierno

Después de plantar, un riego inicial ayuda a asentar el suelo; si ya está húmedo por las lluvias otoñales, no hace falta convertirlo en rutina. Durante buena parte del invierno, los bulbos resistentes requieren poca intervención: en suelo, se riega solo ante periodos secos prolongados; en maceta, conviene comprobar que el sustrato no se seque por completo, pero nunca debe quedar encharcado. El frío no es necesariamente un problema. En tulipanes, según la investigación publicada en Plant Physiology, la fisiología del tulipán muestra que un periodo prolongado de bajas temperaturas participa en la salida de la dormancia y en la posterior elongación y floración. En inviernos muy suaves, tulipanes y jacintos pueden responder peor; en climas cálidos se emplean también bulbos preenfriados. En una España climáticamente diversa, la protección debe responder al lugar: tras lluvias persistentes, prima el drenaje y conviene resguardar macetas; donde haya heladas fuertes, un emplazamiento protegido ayuda. Cuando asomen los primeros brotes, vigila más la humedad y mantén buena luz, sin convertir cada brote en una excusa para regar.

Los errores que pueden arruinar la floración en primavera

La floración puede perderse por pequeños fallos acumulados. Evita estos: Regar por calendario : el exceso de agua desplaza el aire del suelo y favorece la pudrición. Riega solo cuando haga falta y no plantes en puntos encharcables.

: el exceso de agua desplaza el aire del suelo y favorece la pudrición. Riega solo cuando haga falta y no plantes en puntos encharcables. Enterrar a ojo : una plantación demasiado superficial puede reducir la floración; usa como referencia dos o tres veces la altura del bulbo, salvo indicación específica.

: una plantación demasiado superficial puede reducir la floración; usa como referencia dos o tres veces la altura del bulbo, salvo indicación específica. Plantar bulbos blandos, mohosos o dañados : revísalos antes; deben sentirse firmes y no mostrar podredumbre visible.

: revísalos antes; deben sentirse firmes y no mostrar podredumbre visible. Elegir sombra profunda para especies que piden luz : tulipanes, crocus y muscari rinden mejor con una exposición suficientemente luminosa.

: tulipanes, crocus y muscari rinden mejor con una exposición suficientemente luminosa. Cortar las hojas al terminar la floración : el follaje todavía repone reservas. Retíralo cuando amarillee de forma natural.

: el follaje todavía repone reservas. Retíralo cuando amarillee de forma natural. Aplicar la misma fecha a toda España: septiembre abre la temporada, pero el tulipán suele agradecer esperar hasta octubre o noviembre.