Martín, biólogo especializado en botánica: “Para multiplicar el romero en un cajón de verduras, hay que elegir la rama que empieza a hacerse leñosa”

Imagen: YouTube / @Miradasbiologicas ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Multiplicar una planta de romero a partir de otra que ya tenemos en casa no requiere necesariamente comprar nuevas macetas ni utilizar materiales especiales. Un simple cajón de verduras puede convertirse en un pequeño espacio para conseguir nuevos ejemplares mediante esquejes, siguiendo un método explicado en un vídeo por Martín, biólogo experto en botánica, del canal de YouTube MiradasBiologicas. La clave está en elegir bien las ramas, preparar los esquejes y controlar especialmente la humedad durante las primeras semanas, cuando todavía no han desarrollado raíces. El propio Martín muestra en su vídeo cómo preparar el cajón y qué cuidados seguir hasta que las nuevas plantas comienzan a crecer.

La rama de romero que conviene elegir para hacer esquejes

El primer paso es escoger correctamente las ramas de romero que se van a utilizar. No todas ofrecen las mismas condiciones para intentar multiplicar la planta y, según explica el biólogo, hay que fijarse especialmente en el grado de madurez del tallo. “Si las vemos desde arriba, las que están de color verde, estas no conviene elegirlas”, explica. En cambio, al bajar por la rama y encontrar la zona en la que empieza a hacerse leñosa, se encuentra, según el experto, una opción más adecuada para preparar el esqueje. Una vez seleccionada la rama, el corte se realiza en diagonal y por encima de dos brotes. Martín señala que esta forma de cortar permite que la planta madre se recupere más rápidamente. Después hay que retirar las hojas de la parte inferior de la rama, que será la zona que se introducirá en la tierra. Imagen: YouTube / @Miradasbiologicas

Cómo preparar cada esqueje antes de plantarlo

Con las ramas ya cortadas y preparadas, llega el momento de tratar la zona del corte. Martín muestra varias posibilidades que se pueden utilizar en este punto, entre ellas la canela, las hormonas de enraizamiento y el aloe vera. En el caso del aloe vera, hace una precisión importante dentro de su método: si la rama está mojada, primero recomienda secarla bien para que el jugo del aloe quede bien adherido a la zona del corte. Después hay otro pequeño detalle que facilita la plantación. Antes de introducir cada rama, Martín recomienda hacer un agujero en la tierra. De esta forma se evita que el producto aplicado en el corte se desprenda al meter el esqueje. Una vez colocado, hay que apretar bien la tierra alrededor para que la rama permanezca firme mientras empieza a desarrollar nuevas raíces. Para este método no es necesario utilizar un recipiente específico. El propio Martín propone aprovechar un cajón de verduras y frutas, aunque también señala que el procedimiento se puede hacer en una maceta o en un balde de plástico. En el caso del cajón, coloca en su interior un plástico perforado para permitir que se retenga bien el sustrato pero que el agua pueda salir y evitar que se acumule. Imagen: YouTube / @Miradasbiologicas

Cómo convertir un cajón de verduras en un pequeño invernadero

Una vez plantados los esquejes de romero, llega uno de los puntos más importantes del proceso: mantener la humedad sin dejar que el agua se quede acumulada. Martín realiza un primer riego y comprueba que el exceso de agua pueda salir del cajón. La razón es que las ramas todavía no tienen raíces y, durante esta primera etapa, hay que intentar que no pierdan demasiada humedad. Para conseguirlo, propone convertir el cajón en una especie de pequeño invernadero casero. Para ello coloca unas cuatro estacas en los extremos y cubre la estructura con un plástico transparente. El plástico lleva además pequeñas perforaciones en la parte superior para favorecer la ventilación. Durante las primeras semanas no conviene olvidarse de los esquejes. Martín recomienda abrir el plástico aproximadamente cada tres o cuatro días para comprobar cómo está la tierra. Si empieza a secarse, se vuelve a regar para mantener la humedad alrededor de la zona donde se están formando las nuevas raíces. El objetivo, por tanto, no es mantener el cajón constantemente empapado, sino vigilar la tierra y actuar cuando sea necesario. Imagen: YouTube / @Miradasbiologicas

Cuándo retirar el plástico y trasplantar los nuevos esquejes de romero

El siguiente cambio llega cuando los esquejes comienzan a mostrar signos visibles de crecimiento. Martín enseña en el vídeo otro cajón que había preparado aproximadamente un mes y medio antes y explica que, cuando las plantas empiezan a sacar nuevos brotes y hojas, ya se puede retirar el plástico. A partir de ese momento, recomienda colocar el cajón en un lugar que reciba el sol de la mañana o de la tarde. De esta manera, las nuevas plantas comienzan a adaptarse progresivamente a las condiciones del exterior. Los riegos se realizan de nuevo cuando la tierra está seca. Antes de realizar el trasplante definitivo, Martín aconseja regar el día anterior para que las plantas estén bien hidratadas. Para continuar el cultivo, señala que se puede utilizar la tierra común que tengamos disponible en casa. Respecto al recipiente, una opción son las macetas de barro, que ayudan a evaporar parte de la humedad. Si se utiliza una maceta de plástico, además de las perforaciones de la base, recomienda realizar algunos agujeros en los laterales para mejorar la aireación y evitar que se concentre demasiada humedad. Como último consejo, Martín muestra también una pasta protectora casera para aplicar después de realizar cortes en las plantas. Su preparación incluye 40 mililitros de aceite de girasol, 5 gramos de cera de abeja o parafina y una cucharada grande de canela. Los ingredientes se calientan al baño María, se dejan enfriar y la mezcla resultante se puede utilizar sobre los cortes. Según explica, conviene conservarla en el frigorífico para que dure más tiempo. Así, un cajón que normalmente terminaría en la basura puede convertirse en un pequeño espacio de propagación para preparar nuevos ejemplares de romero a partir de esquejes, siguiendo paso a paso el método mostrado por el biólogo.