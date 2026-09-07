Remedios naturales Poner un frasco con romero y agua en el dormitorio tiene un motivo: para qué sirve este sencillo truco casero Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El romero es una de esas plantas que casi nunca faltan en las cocinas españolas, pero sus usos van mucho más allá de condimentar un guiso o un asado. Sus hojas desprenden un aroma intenso y característico que muchas personas aprovechan también dentro de casa. Una de las formas más sencillas de hacerlo consiste en colocar varias ramas de romero fresco en un frasco con agua y dejarlo en el dormitorio. El truco no requiere productos especiales ni preparaciones complicadas, pero tiene una explicación relacionada con los compuestos aromáticos que contiene esta planta. Ahora bien, ¿para qué sirve realmente tener un frasco de romero en la habitación y qué se puede esperar de él?

¿Para qué sirve realmente poner romero fresco y agua en el dormitorio?

El objetivo principal es sencillo: aprovechar el aroma natural del romero para perfumar el ambiente. Sus hojas contienen aceites esenciales y diferentes compuestos volátiles que son responsables de buena parte de su característico olor. Al mantener unas ramas frescas en agua, se puede conseguir que conserven durante más tiempo su aspecto y que sigan desprendiendo parte de su aroma. No se trata, por tanto, de que el agua tenga por sí misma propiedades especiales, sino de utilizarla para mantener las ramas hidratadas mientras se aprovecha la presencia de la planta. Además, el aroma del romero ha sido objeto de diferentes investigaciones científicas. Algunos estudios realizados con aceite esencial de esta planta han encontrado cambios en variables relacionadas con la atención, el estado de alerta y determinadas tareas cognitivas. En una investigación con 20 adultos, por ejemplo, la exposición al aroma de romero se relacionó con el rendimiento en algunas pruebas cognitivas y con la concentración en sangre de 1,8-cineol, uno de sus compuestos volátiles. Esto no significa que un frasco de romero colocado junto a la cama vaya a producir automáticamente esos efectos, pero sí ayuda a explicar por qué el aroma de esta planta despierta interés más allá de su uso culinario.

El romero libera compuestos aromáticos que pueden influir en cómo percibimos una habitación

El olor del romero procede de una mezcla de sustancias volátiles presentes principalmente en sus aceites esenciales. Entre ellas se encuentran compuestos como el 1,8-cineol, el alfa-pineno y otros terpenos, aunque la composición puede variar según la planta y las condiciones de cultivo. Cuando las hojas desprenden estas sustancias, algunas llegan al aire y son percibidas por nuestro sistema olfativo. Es precisamente esta interacción entre los compuestos aromáticos y el olfato la que se ha estudiado en diferentes investigaciones. Uno de los estudios más conocidos sobre el tema observó que la exposición al aroma de romero podía modificar determinados parámetros relacionados con la memoria y el rendimiento cognitivo en adultos sanos. Otro estudio posterior, el citado en el apartado anterior, encontró una relación entre la cantidad de 1,8-cineol absorbida después de estar expuesto al aroma y el rendimiento en determinadas pruebas cognitivas. Los propios investigadores, no obstante, señalan que todavía es necesario ser prudentes al interpretar estos resultados.

Cómo preparar un frasco de romero para tenerlo en el dormitorio

Prepararlo en casa es muy sencillo y solo hacen falta unas ramas de romero fresco, un recipiente limpio y agua. Lo ideal es escoger ramas verdes y en buen estado, sin hojas amarillentas ni signos de deterioro. Después, basta con llenar parcialmente el frasco con agua e introducir los tallos, procurando que una buena parte de las hojas quede fuera. El recipiente puede colocarse en una mesilla, una cómoda o cualquier otra superficie estable donde no pueda volcarse fácilmente. No es necesario añadir aceites esenciales, perfumes ni otros ingredientes. De hecho, si el objetivo es simplemente aprovechar el aroma de la planta, unas ramas frescas son suficientes. Conviene cambiar el agua con frecuencia y retirar las partes de la planta que empiecen a deteriorarse. Si el agua adquiere mal olor o se vuelve turbia, lo mejor es sustituirla y limpiar el recipiente antes de volver a utilizarlo.

¿Es verdad que el romero ayuda a dormir mejor?

Aquí conviene hacer una distinción importante. Que el aroma del romero haya sido estudiado por sus posibles efectos sobre el estado de alerta no significa que poner unas ramas en agua vaya a mejorar el sueño automáticamente. De hecho, algunas investigaciones apuntan precisamente hacia un efecto estimulante. Un ensayo realizado con 80 enfermeras que trabajaban en turnos nocturnos encontró que la inhalación de aceite esencial de romero redujo la somnolencia y aumentó el estado de alerta durante el turno. Por tanto, sería incorrecto presentar el romero como una planta que simplemente ayuda a conciliar el sueño. La evidencia disponible es más compleja y, además, estos estudios se han realizado principalmente con aceite esencial y exposiciones controladas, no con un frasco de ramas de romero en agua colocado en un dormitorio. Eso no impide que a una persona pueda resultarle agradable su olor o asociarlo con una sensación de bienestar, pero se trata de una experiencia individual que no debe confundirse con un efecto suficientemente demostrado por la ciencia moderna.

El pequeño truco para que el romero conserve su aroma durante más tiempo

Si se quiere mantener este pequeño ambientador natural durante varios días, lo más importante es utilizar ramas de romero frescas y cuidar el agua. Es recomendable: Cambiar el agua periódicamente para mantenerla limpia.

periódicamente para mantenerla limpia. Retirar hojas o tallos que empiecen a ponerse marrones.

que empiecen a ponerse marrones. Lavar el recipiente cuando se sustituya el contenido.

cuando se sustituya el contenido. Mantenerlo alejado de fuentes de calor intenso y de la luz solar directa.

intenso y de la luz solar directa. No dejar las ramas deterioradas dentro del agua durante días. También existe otra posibilidad interesante: utilizar el romero para intentar obtener nuevas plantas mediante esquejes. Algunas ramas frescas pueden desarrollar raíces si se mantienen en condiciones adecuadas, aunque no todas lo hacen con la misma facilidad. Si aparecen raíces, el esqueje puede llegar a trasplantarse posteriormente a un sustrato adecuado. Así, un simple frasco con romero y agua puede tener un doble interés: sirve para disfrutar temporalmente del aroma de una planta mediterránea muy conocida y, con algo de paciencia y suerte, incluso puede convertirse en el comienzo de un nuevo ejemplar de romero para cultivar en casa. En cualquier caso, su principal utilidad en el dormitorio es mucho más sencilla de lo que sugieren algunos remedios caseros: aportar el aroma fresco y característico del romero de una manera natural, sin necesidad de utilizar ambientadores artificiales.