Biodiversidad Esconden una cámara durante un mes en lo más profundo del bosque y esto es lo que ocurre cuando no hay humanos Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Un bosque puede parecer completamente vacío cuando caminamos por él. Sin embargo, basta con dejar una cámara escondida durante unas semanas para descubrir que, lejos de estar en silencio, está lleno de vida. Ciervos, zorros, jabalíes, corzas, gamos, cabras montesas e incluso un gato montés pueden aparecer ante el objetivo cuando nadie está allí para observarlos. Eso fue precisamente lo que consiguió registrar y mostró en su vídeo en redes sociales Juan Pablo Ivars, especializado en fototrampeo, con una cámara que dejó durante un mes en un bosque español, a unos 1.630 metros de altitud. Las imágenes, grabadas durante la primavera de 2026, reunieron unos 400 vídeos y permitieron asomarse a una parte de la vida silvestre que normalmente permanece oculta. Las grabaciones no estaban acompañadas de música ni de efectos para hacerlas más espectaculares. Se escuchaba el sonido del bosque tal y como había sido registrado. Y entre todos los momentos captados hubo uno especialmente esperado: el de una cierva junto a su cría recién nacida.

El bosque cambia cuando no hay nadie para verlo en persona

En el vídeo de Ivars la escena comienza con una cámara que quedaba sola, en lo más profundo del bosque, sin personas alrededor. Durante los días siguientes, los animales empezaron a aparecer ante ella como si no existiera. Al principio se podían observar varias ciervas con el vientre muy desarrollado, una señal de que el momento del parto estaba cerca. También aparecían corzas y gamos, mientras los ciervos machos comenzaban a desarrollar de nuevo sus cornamentas. La sucesión de imágenes permitía observar algo que habría sido muy difícil seguir caminando por el bosque: cómo cambiaba la fauna con el paso de las semanas. Una de las ciervas que aparecía al principio, todavía a punto de parir, terminaba apareciendo después con su cría. No era una escena preparada ni buscada acercándose al animal. La cámara simplemente estaba allí. Imagen: Instagram / @camarastrampa / Fototrampeo / Juan Pablo Ivars

Un gato montés, tejones y cabras también aparecen ante la cámara

Los ciervos no fueron los únicos protagonistas de las grabaciones. Entre los vídeos también apareció un gato montés a plena luz del día, una observación especialmente llamativa para alguien que se dedica a buscar fauna silvestre. El animal se distingue del gato doméstico por algunos de sus rasgos característicos, como su aspecto robusto y su cola gruesa y anillada. Su aparición recuerda hasta qué punto algunas especies pueden compartir territorio con nosotros sin que lleguemos a verlas. Los jabalíes también pasaron ante el objetivo y dejaron constancia de su presencia con sus movimientos y sonidos. Como mostraban las propias grabaciones, el bosque está lejos de ser un lugar silencioso cuando no hay personas alrededor. Durante la noche aparecía otro visitante: el tejón. Este mamífero tiene hábitos principalmente nocturnos, por lo que resulta especialmente complicado observarlo a plena luz del día. En las zonas más rocosas, las cámaras también consiguieron registrar cabras montesas. Y los zorros protagonizaron algunas de las escenas más curiosas, como la de un ejemplar que apareció transportando una pata de corzo, aparentemente para llevar alimento a sus cachorros. Imagen: Instagram / @camarastrampa / Fototrampeo / Juan Pablo Ivars

Muchos de estos animales están ahí aunque nunca lleguemos a verlos directamente

Quizá una de las reflexiones más interesantes que dejan las imágenes es que no ver un animal no significa que no esté allí. El propio responsable del fototrampeo explica que algunos de los animales registrados por sus cámaras nunca los ha visto personalmente. Para alguien que observa fauna, conseguir una imagen puede ser la única forma de confirmar que una determinada especie utiliza ese lugar. Y ahí está precisamente una de las grandes ventajas de las cámaras trampa. En lugar de que una persona tenga que permanecer durante horas escondida esperando que aparezca un animal, el dispositivo puede quedarse en el terreno y registrar automáticamente aquello que pasa delante de él. De esta manera, las cámaras permiten descubrir especies difíciles de observar, conocer sus horarios de actividad y saber qué zonas utilizan con mayor frecuencia. También hacen posible obtener imágenes de animales nocturnos o especialmente desconfiados ante la presencia humana. En cierto modo, la cámara permite mirar sin entrar realmente en el mundo del animal ni molestar.

La mejor forma de observar la fauna es no acercarse

El fototrampeo también plantea una idea importante para cualquiera que disfrute de la naturaleza: observar no debería significar molestar. Cuando una persona intenta acercarse demasiado a un animal para fotografiarlo puede alterar su comportamiento, obligarlo a huir o interferir en momentos especialmente delicados, como la reproducción, la alimentación o el cuidado de las crías. Una cámara escondida funciona de otra manera. El animal continúa recorriendo el bosque, buscando alimento o desplazándose junto a sus crías sin necesidad de interactuar con quien lo observa. Por eso, las cámaras de fototrampeo son una herramienta muy utilizada para conocer mejor la fauna sin necesidad de perseguirla o acercarse a ella. Permiten descubrir una actividad que permanece oculta para nuestros ojos y, al mismo tiempo, recuerdan la importancia de mantener las distancias cuando nos encontramos con animales silvestres. Las imágenes de aquella primavera mostraron precisamente esa vida que normalmente queda fuera de nuestra mirada. Una cierva estaba a punto de dar a luz y, semanas después, aparecía junto a su cría. Un zorro llevaba alimento. Un tejón salía durante la noche. Un gato montés cruzaba el bosque a plena luz del día. Los jabalíes se movían entre la vegetación y las cabras recorrían las zonas rocosas. Todo eso ocurría mientras no había nadie alrededor. El bosque no está vacío cuando no vemos animales. Simplemente estamos viendo solo una pequeña parte de todo lo que sucede en él.