Ecosistemas En el año 2000 plantaron solo 100 ramas y alejaron a miles de ovejas en Escocia: 25 años después, se ha convertido en un bosque de 750.000 árboles Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: X / @RewildScotland ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En el año 2000, un grupo de voluntarios plantó apenas 100 ramas y pequeños árboles en un valle prácticamente desnudo del sur de Escocia. También tomó una decisión clave: retirar miles de ovejas que impedían que la vegetación volviera a crecer. 25 años después, la transformación es difícil de creer. Donde antes predominaban las laderas degradadas por siglos de pastoreo, Carrifran Glen alberga ya alrededor de 750.000 árboles autóctonos y sigue recuperando poco a poco su antiguo ecosistema.

Así era el valle de Escocia antes de que comenzara una de sus transformaciones más sorprendentes

A finales del siglo XX, Carrifran Glen, un valle situado en las Moffat Hills, al sur de Escocia, presentaba un aspecto muy diferente al actual. Sus laderas estaban prácticamente desnudas como consecuencia de siglos de actividad ganadera y de una intensa presión sobre la vegetación. La erosión también había dejado una profunda huella en el paisaje. El cambio comenzó el 1 de enero del año 2000, cuando un grupo de voluntarios decidió poner en marcha un proyecto de restauración ecológica. En aquella primera jornada apenas se plantaron un centenar de ramas y ejemplares jóvenes, una cifra pequeña para un territorio que había perdido buena parte de su cubierta forestal. Más de un cuarto de siglo después, el resultado resulta difícil de imaginar a partir de aquella primera plantación. Carrifran Glen cuenta actualmente con alrededor de 750.000 árboles autóctonos y continúa avanzando hacia la recuperación de un bosque natural. Imagen: X / @RewildScotland

La historia comenzó en los años 90: 600 personas se unieron para recuperar el antiguo bosque

Aunque las primeras plantaciones se realizaron en el año 2000, la idea de recuperar el antiguo paisaje forestal de Carrifran Glen había comenzado a tomar forma durante la década de 1990. Naturalistas y científicos estudiaron la posibilidad de devolver al valle parte del aspecto que había tenido antes de siglos de intervención humana. El reto era considerable, ya que la zona había perdido prácticamente toda su cobertura arbórea y la ganadería había condicionado durante generaciones la capacidad de regeneración de la vegetación. Para hacer realidad el proyecto fue necesario adquirir unas 660 hectáreas de terreno. Sus impulsores recurrieron a las aportaciones de particulares y consiguieron movilizar a unas 600 personas, cuya colaboración permitió reunir los recursos necesarios para poner en marcha la iniciativa. Imagen: Borders Forest Trust

El cambio decisivo fue retirar miles de ovejas para que los árboles pudieran volver a crecer

Plantar árboles era solo una parte del problema. Para que los nuevos ejemplares pudieran crecer, también era necesario reducir la presión que durante siglos había impedido la regeneración natural. Uno de los principales obstáculos para la recuperación del bosque era la presencia de miles de ovejas. Durante décadas, el pastoreo intensivo había impedido que los árboles jóvenes y otras especies vegetales pudieran desarrollarse con normalidad, al mantener la vegetación bajo una presión constante. Por este motivo, la restauración de Carrifran Glen no consistió únicamente en plantar árboles. También fue necesario retirar las ovejas del valle y poner fin al pastoreo intensivo que había condicionado el paisaje durante generaciones. Sin esta medida, buena parte de los nuevos brotes habría tenido dificultades para sobrevivir y crecer. La reducción de la actividad ganadera permitió que comenzaran a recuperarse de forma progresiva la vegetación y los procesos naturales del ecosistema. Los árboles plantados durante los primeros años pudieron desarrollarse y, con el tiempo, también comenzó a producirse una regeneración natural en diferentes zonas del valle. La transformación no buscaba únicamente crear un bosque. El objetivo era recuperar un ecosistema más completo, incluyendo zonas húmedas, turberas degradadas, plantas silvestres y diferentes especies de fauna propias de esta región de Escocia.

Flores, arbustos y animales volvieron poco a poco a un valle que llevaba siglos degradado

Con el paso de los años, las laderas que habían permanecido prácticamente desnudas comenzaron a cubrirse de árboles jóvenes y arbustos. Al mismo tiempo, fueron apareciendo de nuevo numerosas flores silvestres y aumentó la diversidad del entorno. La recuperación de la vegetación también generó nuevas condiciones para la fauna. Los árboles y arbustos proporcionaron refugio y alimento, mientras que la mejora del ecosistema permitió que distintas especies volvieran a encontrar un hábitat más adecuado. El proceso no fue inmediato. No se trató de transformar el valle de un día para otro, sino de dejar que una combinación de plantaciones iniciales y procesos naturales fuera modificando progresivamente el paisaje. Imagen: Scotland Off the Beaten Track

25 años después, donde había laderas desnudas ya crece un bosque de 750.000 árboles

En la actualidad, Carrifran Glen se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de restauración ecológica en Escocia. Lo que comenzó con alrededor de 100 ramas y ejemplares jóvenes se ha transformado, más de 25 años después, en un espacio con unos 750.000 árboles autóctonos. El proyecto todavía no se considera terminado. La intención es continuar favoreciendo la evolución del valle hacia un bosque nativo capaz de mantener sus propios procesos naturales. La historia de Carrifran Glen demuestra así que la recuperación de un ecosistema puede requerir décadas, pero también que un paisaje profundamente alterado por la actividad humana puede cambiar de manera radical cuando se elimina parte de la presión que impedía su regeneración. En el año 2000 eran apenas un centenar de ramas y pequeños ejemplares. Hoy, aquel punto de partida forma parte de un paisaje con cientos de miles de árboles donde antes predominaban las laderas desnudas.

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Bibliografía