Las ortigas no aparecen por casualidad: la pista que pueden estar dando sobre el suelo de tu jardín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Vas al jardín y descubres que han aparecido varias ortigas donde antes no había ninguna. La reacción más habitual es arrancarlas cuanto antes, especialmente por sus conocidos pelos urticantes. Sin embargo, su presencia puede estar dando una pista interesante sobre las condiciones de esa tierra. La ortiga común (Urtica dioica) no aparece de forma completamente aleatoria. Es una especie que prospera especialmente bien en terrenos con una buena disponibilidad de nutrientes, con especial relación con el nitrógeno, y suele encontrarse en suelos fértiles y con cierta humedad. Por eso, cuando comienza a crecer espontáneamente en un jardín, conviene observar qué está ocurriendo alrededor antes de eliminarla. No es un análisis de suelo por sí misma, pero sí puede funcionar como una pequeña señal de las condiciones que existen bajo nuestros pies.

Si aparecen ortigas, mira primero el suelo: esta es la pista que pueden estar dando

La aparición de ortigas suele estar relacionada con terrenos ricos en nutrientes y con una buena disponibilidad de nitrógeno. Los estudios botánicos han descrito a Urtica dioica como una planta nitrofílica, es decir, especialmente asociada a ambientes donde existe una elevada disponibilidad de este nutriente. También suele crecer en suelos fértiles, húmedos o relativamente húmedos y con abundante materia orgánica. De hecho, es frecuente encontrarla en lugares donde se acumulan restos vegetales, en bordes de caminos, claros, huertos o terrenos que han sufrido algún tipo de alteración. Esto explica por qué puede aparecer de repente en un jardín. Quizá no se hayan modificado las plantas que cultivamos, pero sí las condiciones del suelo: la acumulación de materia orgánica, una mayor humedad o la disponibilidad de determinados nutrientes pueden favorecer que las semillas germinen y que la planta se establezca. La clave está en interpretar la ortiga como una pista, no como un diagnóstico completo de la tierra.

Nitrógeno, humedad y materia orgánica: las condiciones que favorecen a las ortigas

Una de las características más interesantes de esta planta es su relación con el nitrógeno del suelo. La investigación ecológica ha encontrado una mayor presencia de ortigas en lugares donde existe una elevada disponibilidad de nitrógeno mineral. Por eso, encontrar varias creciendo juntas puede indicar que estamos ante un terreno con una importante disponibilidad de nutrientes. Además, la especie suele desarrollarse especialmente bien en suelos ricos y con humedad suficiente. Cuando encuentra estas condiciones y dispone de espacio, puede crecer con rapidez y formar agrupaciones bastante densas gracias también a sus rizomas, que se extienden horizontalmente bajo tierra. Esto tiene una lectura interesante para cualquier persona que cultive un jardín o un huerto: las plantas que aparecen espontáneamente también pueden aportar información sobre el terreno. Eso sí, hay que evitar una conclusión demasiado sencilla. Que haya ortigas no significa automáticamente que el suelo sea perfecto para cualquier cultivo. La disponibilidad de otros nutrientes, el pH, la estructura, el drenaje y la cantidad de agua también determinan qué plantas pueden crecer correctamente.

Que sean útiles no significa que debas dejarlas crecer por todas partes

Que una ortiga pueda aportar información sobre el suelo no significa que haya que dejarla crecer sin control. La especie puede extenderse mediante sus rizomas y producir abundantes semillas, por lo que, cuando encuentra condiciones favorables, puede colonizar rápidamente determinados espacios. Si aparece en una zona donde no queremos que crezca, podemos retirarla utilizando guantes y protección adecuada para evitar el contacto con sus pelos urticantes. En cambio, si ha aparecido en un rincón apartado del jardín y no supone ningún problema, también podemos valorar dejar un pequeño grupo. La decisión dependerá, sobre todo, de dónde haya aparecido y de qué función queramos que cumpla ese espacio.

La razón por la que algunas mariposas necesitan las ortigas del jardín

Hay otra razón para no considerar automáticamente a esta planta como una simple mala hierba. Las ortigas tienen una importante función ecológica porque sirven de alimento para las larvas de diferentes mariposas y otros insectos. En algunos jardines, mantener una pequeña zona de ortigas puede proporcionar recursos a la fauna que utiliza esta planta como hospedadora. Entre los insectos relacionados con ellas se encuentran varias especies de mariposas cuyas orugas se alimentan de sus hojas. Además, las colonias de ortigas pueden favorecer la presencia de pulgones y, con ellos, de algunos insectos que se alimentan de estos pequeños herbívoros. La investigación también ha demostrado que determinadas mariposas asociadas a las ortigas pueden beneficiarse de plantas con una mayor concentración de nitrógeno. Así, una planta que para muchos jardineros representa únicamente una molestia puede convertirse en un pequeño refugio para la fauna.

Arrancarlas o dejarlas crecer: qué hacer cuando aparecen ortigas

Si tenemos suficientes y queremos aprovecharlas, las ortigas también pueden incorporarse al manejo del jardín. Tradicionalmente se han utilizado para hacer preparados vegetales y como material rico en nutrientes dentro de sistemas de compostaje. Pero quizá su utilidad más interesante sea precisamente la información que proporcionan. La próxima vez que aparezcan ortigas de forma espontánea, antes de arrancarlas conviene mirar alrededor: ¿el terreno está especialmente húmedo?, ¿se ha acumulado materia orgánica?, ¿es una zona donde se han añadido fertilizantes?, ¿han cambiado recientemente las condiciones del suelo? La respuesta puede explicar por qué han aparecido. En definitiva, las ortigas no son una prueba de que un suelo sea perfecto, pero sí pueden convertirse en una pista muy útil sobre sus condiciones. Su presencia suele estar relacionada con terrenos fértiles y con una elevada disponibilidad de nitrógeno, además de aportar un recurso importante para diferentes especies de insectos. Por eso, antes de arrancar automáticamente esa planta que acaba de aparecer en el jardín, quizá merezca la pena observarla primero. Puede que esté diciendo mucho más de nuestra tierra de lo que parece.