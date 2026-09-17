30 ibis eremitas recorren 2.500 kilómetros siguiendo a un ultraligero y hacen escala en Valencia

Imagen: SEBASTIEN BOZON ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Una bandada de 30 jóvenes ibis eremitas (Geronticus eremita) se encuentra estos días en la Comunitat Valenciana durante su particular viaje migratorio hacia Cádiz. Las aves recorren unos 2.500 kilómetros desde Europa central siguiendo a un ultraligero en el que viajan las personas que actúan como sus referentes durante el trayecto. La ruta ha tenido que adaptarse este año a las condiciones meteorológicas. La alerta por fuertes lluvias y tormentas obligó a adelantar la llegada a la Comunitat Valenciana y el grupo terminó aterrizando en la provincia de Castellón antes de continuar por carretera hasta el aeródromo de Olocau, en Valencia. Allí se ha instalado el campamento desde el que la bandada retomará el vuelo cuando las condiciones sean seguras, según ha informado BIOPARC Valencia.

Una bandada de 30 ibis eremitas hace escala en Olocau

Los 30 ejemplares forman parte de un proyecto internacional de conservación que pretende recuperar las antiguas rutas migratorias del ibis eremita. BIOPARC Valencia participa por cuarto año consecutivo en esta iniciativa y se encarga, entre otras tareas, del apoyo logístico durante el paso de las aves por la Comunitat Valenciana. El recorrido conecta Europa central con Cádiz y alcanza aproximadamente los 2.500 kilómetros. En esta edición, el mal tiempo ha obligado a modificar los planes previstos: el viento hizo que la comitiva aterrizara en la provincia de Castellón y, posteriormente, los ejemplares fueron trasladados en vehículos adaptados hasta el aeródromo de Olocau. El grupo permanecerá allí hasta que las tormentas dejen de suponer un riesgo y las aves hayan podido descansar. Si las condiciones lo permiten, continuará su viaje hacia el sur para completar la siguiente etapa de esta peculiar migración. La participación valenciana cuenta además con el apoyo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Más de un centenar de personas participan en el conjunto de la operación, entre investigadores, veterinarios, voluntarios, pilotos y las personas encargadas de acompañar a los ibis durante el trayecto. Imagen: SEBASTIEN BOZON

El ultraligero que enseña a los ibis una nueva ruta migratoria

Lo más llamativo de este viaje es que las aves no siguen de forma espontánea al ultraligero. Se trata de ejemplares jóvenes que están aprendiendo una nueva ruta migratoria y que siguen a las aeronaves durante el recorrido. En los ultraligeros viajan las llamadas “madres adoptivas”, las personas que han acompañado a los ibis durante su preparación y que actúan como referentes para las aves. De esta manera, los ejemplares aprenden el camino que deberán recorrer en el futuro sin depender de la aeronave. El objetivo del proyecto es precisamente que estas aves puedan realizar la migración de forma autónoma en las siguientes generaciones. La operación combina reproducción controlada, seguimiento científico, técnicas de reintroducción y aprendizaje de rutas migratorias. No es, por tanto, un simple traslado de animales entre dos puntos. La finalidad es recuperar un comportamiento migratorio que desapareció de Europa y conseguir que las nuevas poblaciones puedan mantenerlo por sí mismas. El proyecto está respaldado por un programa LIFE de la Unión Europea y reúne a diez instituciones de Austria, Alemania, Italia y Suiza, bajo la dirección del Zoo de Viena y el Waldrappteam. En España, el trabajo está liderado por el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez. Imagen: SEBASTIEN BOZON

El ibis eremita desapareció de Europa hace siglos

El ibis eremita es un ave fácilmente reconocible por su plumaje oscuro con reflejos metálicos, su largo pico curvado de color rojizo y las plumas que forman una característica corona alrededor de la cabeza. Aunque actualmente existen poblaciones de la especie en otras zonas, el ibis eremita desapareció de Europa y los proyectos de conservación tratan de recuperar aquí poblaciones estables. El trabajo desarrollado durante los últimos años ha permitido establecer colonias en distintos puntos del continente y recuperar una ruta migratoria entre Europa central y Cádiz. La Junta de Andalucía lleva años desarrollando programas específicos para la conservación y reintroducción del ibis eremita en la comunidad. El programa andaluz se ha convertido en uno de los principales proyectos europeos para recuperar esta especie y su presencia reproductora en el sur de España. El proyecto también ha permitido que Cádiz se convierta en uno de los puntos de referencia de esta recuperación. A la población andaluza se suma otra establecida en Europa central y una tercera en Girona, mientras que los responsables de la iniciativa contemplan la posibilidad de establecer nuevas poblaciones en el futuro. Imagen: SEBASTIEN BOZON

El viaje hacia Cádiz busca recuperar una migración perdida

La llegada de los ibis a Olocau es, por tanto, una de las etapas de un viaje mucho más amplio. Después de la parada obligada por las condiciones meteorológicas, los 30 ejemplares continuarán hacia el sur acompañados por el ultraligero hasta completar su recorrido. BIOPARC Valencia participa en esta operación desde hace cuatro años y también mantiene ejemplares de ibis eremita dentro de su programa de conservación. Actualmente alberga cuatro parejas jóvenes con el objetivo de contribuir a la cría controlada y a la recuperación de la especie. La imagen de una bandada de ibis siguiendo a un ultraligero puede resultar insólita, pero detrás de ella existe un objetivo concreto: conseguir que estas aves vuelvan a recorrer por sí mismas una ruta migratoria que durante siglos formó parte de su presencia en Europa. Los 30 ejemplares que ahora descansan en Olocau todavía tienen parte del camino por delante. Su destino es Cádiz, pero el propósito del proyecto va mucho más allá de completar este viaje: se trata de que, algún día, los ibis eremitas puedan volver a migrar por Europa sin necesidad de seguir a un ultraligero.