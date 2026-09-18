La Luna Luna de la Cosecha 2026: cuándo será y cómo ver esta Luna llena de septiembre junto a Saturno Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La Luna de la Cosecha 2026 llegará al cielo de septiembre con una Luna llena especialmente esperada por los aficionados a la astronomía. Este año, además, su aparición tendrá lugar pocos días después del equinoccio de otoño, una coincidencia que explica el curioso nombre con el que se conoce. Durante varias noches, nuestro satélite podrá observarse prácticamente lleno y compartirá protagonismo con algunos de los astros más interesantes del cielo de septiembre. Saturno será visible a simple vista, mientras que Neptuno requerirá instrumentos para poder localizarlo. Pero ¿cuándo será exactamente la Luna de la Cosecha 2026 y cuál será el mejor momento para observarla desde España? La fecha, su relación con el equinoccio y la posición de otros astros harán de estas noches una buena oportunidad para levantar la vista hacia el cielo.

Cuándo será la Luna de la Cosecha 2026 y cuál será el mejor momento para verla

La Luna de la Cosecha 2026 alcanzará su fase llena el sábado 26 de septiembre a las 18:49 horas en España (CEST). Aunque ese será el momento exacto de la Luna llena, no será necesario esperar a esa hora concreta para disfrutar del fenómeno, sino que el disco lunar se verá prácticamente completo durante las noches del 25, 26 y 27 de septiembre. En España, la mejor oportunidad para observarla será durante la tarde-noche del 26 de septiembre, cuando la Luna aparezca por el horizonte oriental alrededor del atardecer. En Madrid, por ejemplo, su salida está prevista aproximadamente a las 19:49 horas, aunque el horario puede variar ligeramente dependiendo de la ubicación exacta y del horizonte local. Además, esta Luna llena tendrá un interés especial porque estará acompañada en el cielo por Saturno, visible a simple vista, y Neptuno, que debido a su débil brillo necesitará un telescopio para poder observarse. La Luna estará situada en la constelación de Piscis. En 2026, el equinoccio de septiembre tendrá lugar el 23 de septiembre, apenas tres días antes de la Luna llena. Precisamente esta proximidad al equinoccio es la razón por la que la Luna llena recibe el nombre de Luna de la Cosecha.

El motivo por el que esta Luna llena recibe el nombre de Luna de la Cosecha

La Luna de la Cosecha recibe este nombre por su relación con el equinoccio de septiembre. No se trata simplemente de otro nombre para la Luna llena de septiembre. En el hemisferio norte, este término corresponde a la Luna llena que se produce más cerca del equinoccio de otoño. En 2026, el equinoccio tendrá lugar el 23 de septiembre, mientras que la Luna llena llegará apenas tres días después, el 26 de septiembre. La característica que hizo especial a esta Luna para las sociedades agrícolas está relacionada con su hora de salida. Normalmente, la Luna sale unos 50 minutos más tarde cada día, pero alrededor del equinoccio de septiembre su trayectoria hace que, en gran parte del hemisferio norte, aparezca por el horizonte oriental con apenas unos minutos de diferencia de una noche a otra. Esto hacía que durante varias tardes consecutivas hubiera luz de Luna poco después del atardecer, proporcionando más tiempo de iluminación natural para trabajar en los campos y recoger las cosechas antes de la llegada de la noche. De ahí surgió el nombre de Luna de la Cosecha. Este fenómeno depende de la latitud y no se produce de la misma manera en todo el planeta. En el hemisferio sur, la Luna de la Cosecha está asociada al equinoccio de marzo, ya que allí septiembre marca el comienzo de la primavera.

Saturno, Neptuno y varias estrellas acompañarán a la Luna llena

La Luna de la Cosecha de 2026 no estará sola en el cielo. Durante las noches del 25 al 27 de septiembre, aparecerá cerca de Saturno y Neptuno, ofreciendo una oportunidad interesante para observar varios objetos del Sistema Solar en una misma zona del cielo. El más fácil de localizar será Saturno, que brillará con una magnitud aproximada de 0,4 y podrá distinguirse a simple vista como un punto de luz amarillento y estable cerca de la Luna. Neptuno, en cambio, será mucho más difícil de observar con una magnitud cercana a 7,8, aunque no será visible a simple vista y será recomendable utilizar un telescopio, especialmente porque el brillo de la Luna llena iluminará el cielo. Además, la Luna, Saturno y las estrellas Markab y Algenib formarán durante esas noches una especie de diamante en el cielo. Estas dos estrellas pertenecen al Gran Cuadrado de Pegaso y pueden observarse sin instrumentos, aunque la intensa luz de la Luna podría dificultar su localización. Unos prismáticos pueden ayudar a encontrarlas. En España, esta formación será especialmente interesante antes del amanecer, cuando los cuatro objetos estarán situados sobre el horizonte oriental. En Madrid, por ejemplo, el momento de mayor equilibrio de esta figura se producirá aproximadamente a las 06:40 del 26 de septiembre, aunque la posición exacta variará según el lugar de observación.

Cómo observar la Luna de la Cosecha 2026 desde España

La mejor forma de observar la Luna de la Cosecha 2026 será buscar un lugar con el horizonte este despejado y poca contaminación lumínica. El momento más recomendable será alrededor de la hora de salida de la Luna el 26 de septiembre, cuando aparecerá cerca del horizonte después del atardecer. En Madrid, por ejemplo, está previsto que salga alrededor de las 19:49 horas, aunque la hora exacta variará según la ubicación y las condiciones del horizonte. No es necesario utilizar telescopio para disfrutar del fenómeno. La Luna será perfectamente visible a simple vista y Saturno también podrá observarse sin instrumentos. También merece la pena observarla durante las noches del 25 y 27 de septiembre, ya que el disco lunar seguirá pareciendo prácticamente lleno. Además, contemplarla cerca del horizonte puede darle una tonalidad amarillenta o anaranjada debido a que su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera. Más allá de la astronomía, la Luna de la Cosecha tiene un importante significado cultural. Su relación con las cosechas hizo que tradicionalmente se asociara con la abundancia y con el momento de recoger los frutos del trabajo realizado durante los meses anteriores. En la actualidad, algunas tradiciones espirituales modernas la relacionan también con conceptos como la gratitud, el equilibrio y la culminación de esfuerzos a largo plazo, aunque estas interpretaciones son simbólicas y no tienen un significado astronómico.