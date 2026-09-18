Otros Ciencia La misteriosa razón por la que los humanos somos los únicos con barbilla y qué revela sobre nuestra evolución Por Karina Cruz , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La barbilla es una de las características más extrañas de la anatomía humana. A diferencia de otros primates y de nuestros parientes humanos extintos, como los neandertales, nuestra mandíbula presenta una prominencia ósea muy marcada en su parte inferior. Durante décadas, los investigadores han propuesto distintas explicaciones para entender por qué apareció este rasgo: desde una posible función relacionada con la masticación hasta el lenguaje, la selección sexual o, incluso, la posibilidad de que sea simplemente un subproducto de otros cambios evolutivos. Pero ¿por qué tenemos barbilla los humanos y qué nos dice este pequeño rasgo sobre nuestra evolución? Las investigaciones más recientes apuntan hacia una explicación mucho más compleja de lo que podría parecer.

Qué es exactamente una barbilla y por qué solo la tenemos los humanos

La barbilla es una protuberancia ósea única del ser humano (Homo sapiens) situada en la parte anterior de la mandíbula inferior. Ningún otro primate ni nuestros parientes extintos, incluidos desde chimpancés, neandertales y denisovanos, la tienen. En términos anatómicos es el engrosamiento de la sínfisis mandibular, y sobresale porque la cara humana se ha acortado y retraído. Además, esta característica sirve para identificar a los humanos en el registro fósil. Su presencia es tan constante que se utiliza como rasgo diagnóstico al examinar mandíbulas fósiles[1]. Sin embargo, el simple hecho de que exista no implica que tenga una función adaptativa clara, como veremos en las teorías siguientes.

La teoría que relaciona la barbilla con la forma de masticar

Una de las primeras explicaciones sugiere que la barbilla sirve para reforzar la mandíbula durante la masticación. Según la hipótesis del estrés masticatorio, el mentón reduce tensiones en la sínfisis cuando masticamos. Algunos estudios biomecánicos observaron que un mentón prominente disminuye la deformación del hueso en esa región durante la mordida[2]. Sin embargo, la evidencia moderna contradice esta idea. Investigaciones de la Universidad de Iowa han demostrado que los esfuerzos mecánicos del masticar no son suficientes para formar hueso nuevo en la barbilla y que, a veces, las mandíbulas con mayor resistencia muestran barbillas menos marcadas[3]. Además, la forma vertical de la sínfisis y la reducción de las crestas óseas en humanos sugieren que las fuerzas laterales (wishboning) fueron menos determinantes en nuestra evolución mandibular. Por tanto, aunque la barbilla podría reducir algunos esfuerzos, las pruebas indican que su origen no se debe a una necesidad mecánica para masticar.

El posible vínculo entre la barbilla y el desarrollo del lenguaje

Otra hipótesis propone que la barbilla está relacionada con el lenguaje. Algunos autores sugieren que las contracciones oblicuas de la lengua y los músculos suprahioideos durante el habla remodelaron la región anterior de la mandíbula, creando la eminencia del mentón[2]. Un estudio comparativo sobre humanos y chimpancés mostró que, a medida que nuestras caras se hicieron más cortas, la lengua no disminuyó y ocupaba más espacio; para mantener la vía respiratoria y permitir deglución y fonación, la sínfisis se desplazó hacia delante, generando un mentón[4]. Además, investigaciones neuroanatómicas recientes indican que la evolución del aparato fonatorio modificó las articulaciones temporomandibulares y el espacio lingual, facilitando así los movimientos finos necesarios para pronunciar miles de palabras al día[5]. Aunque es difícil demostrar un vínculo causal, estos hallazgos apoyan la idea de que la reorganización del tracto vocal y la demanda de movimientos linguales complejos contribuyeron al desarrollo del mentón humano.

La hipótesis que relaciona el mentón con la selección sexual

La hipótesis de selección sexual sostiene que la forma de la barbilla se habría visto moldeada por preferencias de apareamiento. Estudios sobre dimorfismo sexual muestran que los hombres tienden a tener barbas más anchas y tubérculos laterales prominentes, mientras que las mujeres presentan mentones más estrechos. En muchas culturas, un mentón ancho es percibido como signo de masculinidad, y algunas investigaciones lo asocian con mayor éxito reproductivo. Sin embargo, un análisis morfométrico de 180 mandíbulas de nueve regiones geográficas halló variaciones significativas en la forma del mentón en ambos sexos, incompatibles con la idea de preferencias universales. Los autores concluyen que esas diferencias son coherentes con procesos de selección sexual regional o con deriva genética, pero no con una selección sexual universal[6]. Los hallazgos de ese estudio nos sugieren que, aunque los mentones puedan influir en el atractivo, su papel evolutivo no respondería a un patrón homogéneo en todas las poblaciones humanas.

La explicación evolutiva que gana fuerza: la barbilla como subproducto

La explicación más reciente y respaldada señala que la barbilla es un subproducto de otros cambios evolutivos, no una adaptación en sí misma. Un estudio de 2026 aplicó un análisis cuantitativo de rasgos craneomandibulares de homínidos y halló que solo tres de nueve características asociadas al mentón experimentaron selección directa; las restantes evolucionaron por selección indirecta o sin selección. La investigación concluye que la forma de la sínfisis que genera la barbilla surgió principalmente como consecuencia de la reducción del tamaño dental anterior y de la reconfiguración del cráneo y la cara vinculada al bipedismo[2]. La Universidad de Búfalo, de similar forma, comunicó que el mentón es un “spandrel”: surge como un subproducto de la reorganización de la mandíbula y el cráneo[1]. Es decir, nuestra cara se hizo más corta y la mandíbula se curvó hacia dentro; la protuberancia se expuso al reducirse otras partes. Esta perspectiva considera la barbilla un accidente evolutivo más que un rasgo seleccionado.

Qué nos cuenta la barbilla sobre la evolución de los humanos

El debate sobre el origen de la barbilla revela que la evolución humana no se basa únicamente en adaptaciones dirigidas. La eminencia mental o del mentón es un rasgo distintivo de Homo sapiens, pero su presencia probablemente refleja la interacción de múltiples factores: cambios en la mecánica masticatoria, reorganización del tracto vocal, dinámicas sociales y azar evolutivo. Lo que podemos concluir, es que la evidencia más sólida sugiere que la barbilla apareció como consecuencia indirecta de la reducción facial y dental, y de la reorganización craneal relacionada con el bipedismo.

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Referencias