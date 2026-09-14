Aprovecha septiembre para podar el jardín: estas son las tareas que puedes hacer ahora

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Septiembre marca la transición entre el verano y el otoño, y también es un buen momento para revisar el estado del jardín y hacer algunas podas. No todas las plantas necesitan una intervención ahora, pero sí hay tareas de limpieza y mantenimiento que pueden ayudar a mantenerlas en buenas condiciones. Rosales, arbustos, setos, aromáticas y algunos frutales pueden beneficiarse de una poda ligera durante estas semanas. La clave está en saber qué ramas conviene retirar y cuáles es mejor dejar intactas hasta más adelante. Porque podar en exceso cuando todavía hace calor puede ser contraproducente, conviene centrarse en eliminar lo seco, dañado o desordenado y reservar las podas más fuertes para el momento adecuado.

Las podas que puedes hacer en septiembre sin perjudicar las plantas

Septiembre es un mes de transición entre la última fase cálida del año y la llegada del otoño. Esto implica que la poda no debe ser demasiado intensa, sino que conviene centrarse en intervenciones ligeras de limpieza y mantenimiento. Estas son las principales podas que puedes realizar ahora y las plantas que pueden beneficiarse de ellas. Poda de limpieza: elimina ramas secas y dañadas Sirve para retirar ramas secas, enfermas o dañadas, para aumentar la ventilación y reducir asentamiento de plagas y hongos. Sirve para árboles frutales como cerezos, duraznos, melocotoneros, o guayabos. Poda de formación ligera: mantén la estructura de árboles y arbustos Ayuda a mantener la estructura equilibrada del árbol o arbusto, útil para setos, arbustos ornamentales como la hortensia, aromáticos como lavanda y romeo, o hasta frutales jóvenes. Por ejemplo, los melocotoneros se benefician de esta poda porque ayuda a abrir la copa para que entre luz y aire. Poda de rebaje: reduce el peso de las ramas más largas Rebajar la altura y el peso de las ramas largas ayuda a evitar desprendimientos involuntarios que pueden ser peligrosos. Es útil en ciruelos y melocotoneros que llegan a ser grandes.

Cómo podar en septiembre para que las plantas lleguen mejor al otoño

Es muy importante que hagas buenos cortes al momento de podar, porque así reducirás el riesgo de asentamiento de plagas y hongos, no solamente para cuando llegue el invierno, sino también en lo que el tejido cicatriza. Limpia y desinfecta las herramientas antes de empezar El primer paso es lavar y desinfectar bien tus herramientas. Lávalas bien con agua y jabón, y después desinfecta. Procura buscar herramientas aptas para jardín y no unas tijeras de casa, porque están diseñadas para hacer cortes limpios. Asegúrate de que tengan buen filo para que no mordisquee el tejido. Haz cortes limpios y evita podar con lluvia Ahora, revisa cómo y qué ramas deben podarse. Debes hacerlo cuando no haya lluvia, porque esta puede generar hongos que acaben con la planta. El corte debe hacerse en 45°, nunca recto. Esto permite que el agua de lluvia o la condensación no caigan de golpe sobre la herida, sino que resbale por uno de los lados. La ubicación del corte también determina cuántas flores y hojas dará tu planta para el próximo ciclo. Siempre debes cortar por encima de los brotes o yemas, porque de aquí nacen las nuevas partes. Este tipo de poda además estimula un crecimiento lateral, más que a lo alto, para que tu planta se haga más frondosa y menos estirada.

Las plantas que conviene revisar y podar en septiembre

En septiembre hay que irse preparando para los meses fríos que se avecinan. Estas son algunas plantas que se beneficiarán de una poda ligera en esta época: Rosales: poda flores marchitas y ramas débiles. Procura no podar las ramas principales.

poda flores marchitas y ramas débiles. Procura no podar las ramas principales. Aromáticas, como romero y lavanda: tallos leñosos viejos, y puntas con flores ya secas. Esto estimula brotes tiernos para otoño.

tallos leñosos viejos, y puntas con flores ya secas. Esto estimula brotes tiernos para otoño. Arbustos de floración de verano, como buganvillas y hortensias: corta las ramas agotadas que ya florecieron. No cortes las que tengan yemas porque brotarán al próximo año.

corta las ramas agotadas que ya florecieron. No cortes las que tengan yemas porque brotarán al próximo año. Árboles frutales, como cítricos o ciruelos: poda ramas secas que ya dieron fruto, para que la próxima temporada estén revitalizados y los frutos tengan más espacio para formarse. Aprovecha también para eliminar ramas que hayan crecido hacia dentro del árbol, para que evites el desarrollo de ramas nuevas sin luz apropiada.

poda ramas secas que ya dieron fruto, para que la próxima temporada estén revitalizados y los frutos tengan más espacio para formarse. Aprovecha también para eliminar ramas que hayan crecido hacia dentro del árbol, para que evites el desarrollo de ramas nuevas sin luz apropiada. Plantas hortícolas, como tomate: quita chupones laterales que le roban energía a la planta, y hojas amarillas que ya van a caer pronto. Esta poda ayuda a que la producción sea más alta.

quita chupones laterales que le roban energía a la planta, y hojas amarillas que ya van a caer pronto. Esta poda ayuda a que la producción sea más alta. Setos: una poda en septiembre de ramas fuera de lugar ayuda a contenerlos y a que se mantengan dentro del diseño inicial que tengas del jardín.

Esta es la poda que es mejor dejar para más adelante

Aunque septiembre es un gran mes para podar, hay que saber que no es buen momento para podarlo todo. Quizás te preguntes por qué podar ligeramente en septiembre, y la razón es muy simple. Durante invierno la planta tiene menos crecimiento, y los cortes gruesos cicatrizan más rápido, a diferencia de la poda en septiembre donde la planta apenas está en transición, con la actividad metabólica alta todavía presente. Si hicieras poda de ramas principales en septiembre, habría riesgo de hongos y pudrición. Por eso, es mejor dejar la poda fuerte para invierno y hacer la poda ligera en septiembre. Lo más adecuado es dejar las intervenciones más intensas para cuando corresponda a cada especie.

Si deseas leer más artículos parecidos a Aprovecha septiembre para podar el jardín: estas son las tareas que puedes hacer ahora, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Cultivo y cuidados de las plantas.

Bibliografía