Álvaro Pedrera, experto en plantas: “Después de podar, coge un poco de canela en polvo y aplícala en el corte”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La poda es una de las tareas más habituales para mantener las plantas en buenas condiciones, pero cada corte supone también una herida en sus tejidos. Por eso, la forma de realizarla y el cuidado posterior pueden influir en cómo responde la planta. El experto en jardinería Álvaro Pedrera, conocido en redes sociales como Ypikue, ha compartido en su vídeo un sencillo truco que se puede realizar justo después de podar y que tiene como protagonista a un ingrediente habitual en muchas cocinas: la canela en polvo. Su recomendación parte de una idea muy sencilla. “Podar es necesario, pero deja heridas en la planta y eso hace que aumente el riesgo de que aparezcan plagas o enfermedades”, explica Pedrera en uno de sus vídeos. Para reducir ese riesgo, propone utilizar una pequeña cantidad de canela directamente sobre la zona cortada.

El truco de la canela después de podar las plantas

Según el experto, después de realizar la poda basta con coger un poco de canela en polvo y aplicarla sobre el corte. “Actúa como cicatrizante natural, protegiendo tu planta y ayudando a prevenir infecciones”, señala Álvaro Pedrera. La explicación resulta especialmente interesante por las propiedades que se han estudiado en algunos de los compuestos presentes en la canela. El cinamaldehído, uno de sus principales componentes, ha mostrado actividad frente a diferentes hongos en investigaciones de laboratorio. Un estudio publicado en Bioresource Technology, por ejemplo, encontró una potente actividad antifúngica del cinamaldehído frente a varios hongos responsables de la degradación de la madera. También se ha investigado el potencial de extractos de canela frente a hongos que afectan a las plantas. Un trabajo publicado en la revista Plants analizó extractos de canela y clavo frente a Botrytis cinerea, un hongo relacionado con la podredumbre gris, y encontró actividad inhibitoria en las pruebas realizadas. Esto ayuda a entender de dónde puede proceder la popularidad de la canela como remedio casero para las plantas. Sin embargo, hay una diferencia importante entre demostrar que determinados compuestos de la canela tienen actividad antifúngica y demostrar que espolvorear canela en polvo sobre un corte de poda evita infecciones en una planta concreta. La segunda cuestión no está igualmente respaldada por estos estudios.

La poda correcta es más importante que cualquier truco casero

Más allá de aplicar o no canela, la propia técnica de poda tiene un papel fundamental. Las plantas no “curan” una herida exactamente de la misma manera que lo hace un animal, sino que responden al daño mediante procesos de cierre y compartimentación de los tejidos. La University of Georgia explica que la respuesta natural a una herida de poda comienza en el cámbium y que determinadas estructuras de la rama participan en el cierre de la herida. También señala que los cortes pequeños suelen causar menos daños que los de mayor tamaño. Por eso, una de las claves está en utilizar herramientas de poda adecuadas y realizar cortes limpios. En árboles y arbustos leñosos, además, es importante respetar el cuello de la rama y evitar dejar muñones innecesarios. La University of Minnesota Extension recomienda realizar los cortes de forma que se conserve el cuello de la rama, ya que esto favorece que la planta pueda cerrar la herida de manera más eficaz. La elección del momento también depende de cada especie. No todas las plantas deben podarse en la misma época ni responden igual a un corte. Por eso, antes de coger las tijeras conviene conocer las necesidades concretas de la planta que se va a podar.

La canela tiene propiedades antifúngicas, pero no sustituye los cuidados de la planta

El interés por la canela no surge únicamente de los trucos de jardinería que circulan por redes sociales. Diferentes investigaciones han estudiado sus compuestos y su capacidad para limitar el crecimiento de determinados microorganismos. En un trabajo sobre enfermedades de las plantas, el cinamaldehído consiguió inhibir el crecimiento de Fusarium solani y reducir la aparición de la podredumbre de la raíz en plantas de Astragalus membranaceus bajo condiciones de invernadero. Sin embargo, estos resultados no significan que cualquier aplicación doméstica de canela tenga el mismo efecto. En muchos estudios se emplean extractos, aceites esenciales o concentraciones concretas de compuestos, por lo que no se pueden trasladar directamente sus resultados al uso de canela de cocina espolvoreada sobre un corte. Además, varias instituciones de extensión hortícola desaconsejan cubrir de manera rutinaria las heridas de poda con pinturas o selladores. Iowa State University Extension señala que estos productos no evitan la descomposición y pueden interferir con la respuesta natural de la planta. La University of Georgia coincide en que los tratamientos de las heridas tienen poco efecto para favorecer el cierre y que lo fundamental es realizar correctamente el corte, respetando las estructuras naturales de la rama. Por tanto, el consejo de Pedrera puede entenderse como un truco casero basado en las propiedades antimicrobianas conocidas de la canela, pero no como un tratamiento universal demostrado para todas las plantas y situaciones.

Cómo aplicar el consejo de Álvaro Pedrera sin descuidar la poda

Si se quiere probar este método en casa, la recomendación del experto es sencilla: realizar primero un corte limpio y después aplicar una pequeña cantidad de canela en polvo directamente sobre la zona cortada. La prioridad, en cualquier caso, debe ser que las tijeras o herramientas estén limpias y bien afiladas y que el corte se realice correctamente. La canela no puede compensar una poda mal ejecutada, un corte demasiado grande o una herramienta contaminada. Tampoco debe utilizarse este remedio como sustituto de un tratamiento específico cuando una planta ya presenta una enfermedad. Si aparecen manchas, pudriciones, ramas que se secan o signos claros de infección, lo adecuado es identificar primero el problema y actuar según la especie afectada. La canela puede resultar un recurso doméstico interesante para quienes quieran probar el consejo de Álvaro Pedrera, pero la salud de la planta dependerá sobre todo de una poda adecuada, unas herramientas en buenas condiciones y los cuidados que necesita cada especie. Como resume el propio experto al terminar su recomendación: “Así tus plantas crecerán sanas y felices”.