Colocar corchos de vino en las macetas: el truco para conservar la humedad, reducir el riego y proteger las raíces de las plantas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Existen varios métodos caseros para potenciar tu jardín. Hoy te presentamos el truco de los corchos de vino, que te ayudarán a reducir el riego y a optimizar tu tiempo de la mejor manera. Funcionan porque crean una barrera que retiene la humedad. Eso sí: no cualquier corcho funciona y hay que saber cómo aplicarlo correctamente y cómo ajustar los cuidados posteriormente. Para conocer cómo usar corchos de vino para que tus plantas crezcan mejor, sigue leyendo esta guía.

Para qué sirve poner corchos de vino sobre la tierra de las macetas

Para comprender por qué los corchos de vino pueden servir para tu jardín, vamos a comenzar explicándote qué es el corcho y qué papel desempeña en la naturaleza. Aunque posiblemente solo conozcas el corcho por productos como tapones de botellas o paneles para oficina, realmente se trata de un producto natural que existe en la naturaleza. Ciertos árboles, como el alcornoque, tienen una capa en la corteza que sirve como aislante frente a la temperatura y las plagas, y hasta para retener agua. Esta capa es el corcho y, por su ligereza, capacidad aislante y versatilidad, puede transformarse y utilizarse en muchos productos. Entonces, ¿para qué sirven los corchos en las macetas? El propósito de usar los corchos de vino es el mismo que el de esta capa en la naturaleza: crear una barrera que aísle las partes más sensibles de la planta de factores externos y cambiantes. Los corchos de vino se utilizan a modo de mantillo o mulch, que no es más que una capa que se coloca sobre el sustrato donde está sembrada la planta. Este tipo de mulch sirve para los siguientes fines: Retiene la humedad , reduciendo y haciendo más eficiente el riego.

, reduciendo y haciendo más eficiente el riego. Protege frente a las temperaturas , tanto el calor como el frío cuando se presentan en condiciones extremas. Esto protege a las raíces del shock térmico.

, tanto el calor como el frío cuando se presentan en condiciones extremas. Esto protege a las raíces del shock térmico. Evita el crecimiento de hierbas , manteniendo limpio el entorno de tu planta, tanto para fines estéticos como para reducir el mantenimiento.

, manteniendo limpio el entorno de tu planta, tanto para fines estéticos como para reducir el mantenimiento. Reduce la probabilidad de plagas, gracias a que crea una barrera que dificulta el paso a la planta de orugas, caracoles, gorgojos u otros insectos rastreros.

Así se preparan los corchos de vino para utilizarlos sobre el sustrato

Ahora que ya sabes las bondades de los corchos para las macetas, querrás saber cómo usarlos. Los corchos no se deben colocar directamente sobre tus macetas: antes hay que transformarlos para sacarles todo el provecho. Estos son los pasos a seguir: Lava bien tus corchos con agua y jabón para eliminar cualquier posible residuo o patógeno que pueda contaminar tu planta. Después, trocéalos en fragmentos finos. Hazlo con ayuda de un cuchillo de sierra para que sea más fácil. Deberás colocar una capa gruesa sobre el sustrato donde está enterrada tu planta. Apunta a que quede bien cubierto, con un mínimo de un centímetro de altura. Vas a necesitar una cantidad considerable y proporcional al tamaño de tu maceta, así que procura acumular primero una buena cantidad de corchos para que realmente funcione su aplicación.

No todos los corchos sirven para las macetas: cómo elegir el adecuado

Es importante que sepas elegir bien el tipo de corcho que usarás, porque hoy existe una infinidad de tipos de corcho en el mercado, pero no todos son aptos para usarse como mantillo en tu jardín. Debes buscar un corcho que sea 100 % auténtico, es decir, que esté hecho solamente de corcho natural, pues existen algunos que tienen recubrimientos plásticos o que incluso están hechos de materiales sintéticos que simulan al corcho. Para identificar el corcho real, busca estas características: Textura irregular , con canales y poros visibles.

, con canales y poros visibles. Color irregular , no continuo, como es propio de los materiales artificiales.

, no continuo, como es propio de los materiales artificiales. Flexibilidad , que se presenta al apretarlo y vuelve a recuperar su forma.

, que se presenta al apretarlo y vuelve a recuperar su forma. Aroma a tierra: si se rasca, se distingue un aroma natural propio de la tierra. Recuerda que aplicar corchos artificiales sería contraproducente, porque la humedad se retendría demasiado y podría favorecer la aparición de pudriciones y hongos.

El mantillo de corcho cambia la forma de regar y cuidar las plantas

Una vez aplicado el mulch de corcho, tu rutina de jardinería será mucho más fácil, pero esto implica que debes contemplar ciertos cambios importantes en los cuidados que proporciones: Usar corchos como mulch o mantillo nos ayudará a hacer más eficiente el riego. Reduce un tercio el riego al que normalmente estás acostumbrado para que las raíces no resientan la acumulación excesiva de agua.

al que normalmente estás acostumbrado para que las raíces no resientan la acumulación excesiva de agua. Remueve constantemente el mantillo para que no se apelmace y conserve una buena aireación, y así evitar la aparición de hongos.

para que no se apelmace y conserve una buena aireación, y así evitar la aparición de hongos. Repón periódicamente el mulch. Este se irá desgastando con el tiempo, así que es importante que lo repongas para que no pierda sus beneficios. En definitiva, reutilizar los corchos de vino como mantillo puede ser una forma sencilla de aprovecharlos en el jardín y ayudar a conservar la humedad del sustrato, proteger las raíces y reducir el crecimiento de hierbas. Eso sí, es importante utilizar corcho natural, prepararlo correctamente y ajustar los cuidados de la planta para evitar un exceso de humedad.

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Bibliografía