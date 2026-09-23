Álvaro Pedrera, experto en jardinería: “Si las hojas de tus plantas tienen las puntas marrones y secas, no es un problema de riego, sino de humedad ambiental”

Imagen: @ypikue ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las puntas marrones y secas en las hojas son una de las señales que más preocupan cuando una planta de interior empieza a perder su buen aspecto. Ante este síntoma, es habitual pensar que necesita más agua y aumentar la frecuencia de los riegos. Sin embargo, ese gesto puede no solucionar el problema. El jardinero y creador de contenido Álvaro Pedrera explicó a El Mueble que, en muchos casos, la causa está en otro lugar: en la humedad del ambiente que rodea a la planta. Por eso, antes de coger la regadera, conviene observar tanto el estado del sustrato como las condiciones de la habitación.

Las puntas marrones pueden aparecer aunque la planta reciba suficiente agua

El aspecto de las hojas puede llevar a confusión. Una planta puede estar correctamente regada y, aun así, presentar las puntas secas, marrones o incluso hojas que terminan cayéndose. Pedrera lo resume de forma clara: “El problema real no es el riego, sino la humedad ambiental”. El experto añade que “el aire seco es uno de los enemigos silenciosos de las plantas” y advierte de que la situación puede empeorar durante el invierno debido a la calefacción. Estas declaraciones fueron recogidas por distintos medios a partir de sus consejos sobre el cuidado de plantas. La explicación está en que las raíces y las hojas no dependen exactamente de las mismas condiciones. Una planta puede tener agua disponible en el sustrato, pero encontrarse en una habitación con un ambiente demasiado seco. En determinadas especies, especialmente las plantas de interior acostumbradas a ambientes húmedos, esto puede terminar reflejándose en los bordes y las puntas de las hojas. Por eso, aumentar el riego automáticamente no siempre es una buena idea. Si el sustrato ya conserva suficiente humedad, añadir más agua puede generar un problema diferente. Imagen: TikTok / @ypikue

Cómo saber si el problema está en la humedad ambiental

Las puntas marrones no tienen una única causa, por lo que conviene observar varios síntomas antes de cambiar la rutina de cuidados. Cuando el aire está demasiado seco, pueden aparecer algunos signos bastante característicos. Entre ellos están las puntas y los bordes de las hojas secos y quebradizos, hojas que comienzan a enrollarse y un crecimiento más lento. También puede observarse un empeoramiento durante los periodos en los que el ambiente permanece especialmente seco. La ubicación de la planta también ofrece pistas. No es lo mismo una maceta situada en una habitación fresca y con cierta humedad que otra colocada junto a un radiador, una fuente de calor o una corriente de aire. Antes de regar de nuevo, por tanto, es recomendable introducir un dedo o un palo de madera en el sustrato para comprobar si realmente está seco y revisar que la maceta tenga un buen drenaje. Si la tierra continúa húmeda, las puntas marrones no deberían interpretarse automáticamente como una señal de falta de agua. Además, la humedad no es la única posible explicación. Un exceso de agua, una exposición demasiado intensa al sol, una iluminación insuficiente, temperaturas inadecuadas o una acumulación de sales procedentes de los fertilizantes también pueden provocar alteraciones en las hojas.

Cuatro formas sencillas de aumentar la humedad alrededor de las plantas

Si después de revisar el riego y el sustrato todo parece correcto, mejorar las condiciones de humedad puede ayudar a determinadas plantas de interior. Pedrera ha señalado varias opciones sencillas que pueden aplicarse en casa. Agrupar varias plantas . Colocar diferentes macetas juntas permite crear un pequeño microclima. Las plantas liberan vapor de agua de forma natural y, al estar próximas, pueden beneficiarse de unas condiciones algo más húmedas.

. Colocar diferentes macetas juntas permite crear un pequeño microclima. Las plantas liberan vapor de agua de forma natural y, al estar próximas, pueden beneficiarse de unas condiciones algo más húmedas. Utilizar un humidificador . Puede ser especialmente útil en viviendas donde el aire permanece seco durante largos periodos, como puede ocurrir durante el invierno cuando funciona la calefacción. Es una opción interesante para mantener unas condiciones más estables sin tener que mojar continuamente las hojas.

. Puede ser especialmente útil en viviendas donde el aire permanece seco durante largos periodos, como puede ocurrir durante el invierno cuando funciona la calefacción. Es una opción interesante para mantener unas condiciones más estables sin tener que mojar continuamente las hojas. Colocar un recipiente con agua cerca . Otra posibilidad consiste en poner un plato o recipiente con agua próximo a la planta. Si se utiliza un plato con piedras o guijarros, la maceta debe quedar elevada y no estar en contacto directo con el agua, para evitar que el sustrato permanezca constantemente empapado.

. Otra posibilidad consiste en poner un plato o recipiente con agua próximo a la planta. Si se utiliza un plato con piedras o guijarros, la maceta debe quedar elevada y no estar en contacto directo con el agua, para evitar que el sustrato permanezca constantemente empapado. Pulverizar las hojas con precaución. Puede ser útil en determinadas especies y situaciones, pero no es una solución universal. Mantener las hojas mojadas durante demasiado tiempo, especialmente si existe poca ventilación, puede favorecer problemas relacionados con hongos. Por eso, Pedrera recomienda utilizar esta opción durante periodos limitados y teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada planta.

No conviene regar más una planta solo porque tenga las puntas marrones

El principal error ante este síntoma es interpretar las hojas secas como una petición automática de agua. La realidad es que una planta puede mostrar las puntas marrones mientras sus raíces todavía disponen de suficiente humedad. La recomendación de Pedrera pasa por observar el conjunto de factores antes de actuar: el estado del sustrato, el drenaje, la ubicación, la temperatura y la humedad ambiental. También es importante tener en cuenta que las necesidades cambian según la especie. Una planta tropical de interior puede requerir unas condiciones de humedad diferentes a las de una especie acostumbrada a ambientes secos. Por eso, cuando aparezcan las primeras puntas marrones, lo más prudente es no aumentar el riego de manera automática. Comprobar primero qué está ocurriendo alrededor de la planta puede evitar añadir más agua cuando el verdadero problema se encuentra en el ambiente.