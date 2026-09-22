Plantas de interior Adiós a la lengua de suegra: la planta de hojas agujereadas que es tendencia y transforma cualquier rincón de la casa Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Durante años, la lengua de suegra ha sido una de las plantas más habituales en los hogares por su resistencia y porque puede mantenerse en buenas condiciones sin demasiados cuidados. Pero las tendencias en decoración vegetal cambian y hay otra planta de interior que está ganando protagonismo gracias a unas hojas muy particulares. Se conoce popularmente como potus roto o potus peruviano y llama la atención, precisamente, por el aspecto de su follaje. Sus hojas presentan perforaciones naturales que le dan una apariencia exótica y diferente a la de otras plantas de interior. Además, su crecimiento trepador o colgante permite colocarla en estanterías, macetas suspendidas o junto a un tutor. Aunque algunos viveros y comercios utilizan el nombre de Philodendron peruviano para esta planta, esta denominación no es uniforme. En el caso de la especie de hojas perforadas que aparece asociada a esta tendencia, la identificación botánica corresponde a Monstera adansonii, una especie de la familia Araceae originaria de América tropical.

La planta de interior que destaca por sus hojas agujereadas

La principal característica que ha hecho popular al llamado potus roto está a la vista: sus hojas tienen perforaciones naturales que atraviesan el limbo y crean una silueta muy reconocible. No se trata, por tanto, de hojas dañadas ni de una enfermedad. Es una característica propia de la planta. En la Monstera adansonii, estas perforaciones forman parte de su morfología y pueden aparecer a medida que la planta desarrolla hojas adultas. Su aspecto también explica por qué encaja especialmente bien en interiores con una decoración natural. Frente a plantas de hojas lisas o alargadas, aporta volumen y movimiento, especialmente cuando sus tallos comienzan a crecer y a descender desde una estantería. Además, puede cultivarse como planta colgante o trepadora. En este último caso, colocar un tutor permite que los tallos se apoyen y crezcan hacia arriba, una opción interesante cuando se quiere aprovechar el espacio vertical.

Dónde colocar el potus roto para que crezca bien

Aunque la Monstera adansonii suele considerarse una planta relativamente sencilla, no conviene confundir su resistencia con la capacidad de vivir en cualquier rincón de la casa. La luz indirecta abundante es una de las mejores opciones para favorecer su desarrollo. Puede tolerar niveles de iluminación inferiores, pero si recibe poca luz su crecimiento puede ralentizarse y el tamaño de las hojas puede verse afectado. Lo recomendable es colocarla cerca de una ventana luminosa, pero protegida del sol directo intenso. Los rayos que inciden directamente sobre las hojas pueden provocar quemaduras y deshidratación. También conviene mantenerla alejada de corrientes de aire frío y de cambios bruscos de temperatura. Al proceder de regiones tropicales, agradece los ambientes cálidos y cierta humedad ambiental. Por eso, una ubicación luminosa del salón, una estantería próxima a una ventana o incluso un espacio de la casa con una humedad algo mayor pueden ser buenas alternativas.

El riego es sencillo, pero hay que evitar el exceso de agua

Uno de los errores más habituales con las plantas tropicales de interior es pensar que, por necesitar humedad ambiental, también necesitan tener el sustrato constantemente empapado. No es así. Para el potus roto es preferible comprobar el estado de la tierra antes de volver a regar. Cuando la parte superior del sustrato se haya secado, se puede aportar agua de forma suficiente y dejar que el exceso salga por los agujeros de drenaje. El agua acumulada en la base de la maceta puede favorecer problemas en las raíces, por lo que es importante contar con un recipiente que drene correctamente. La frecuencia concreta dependerá de factores como la temperatura, la cantidad de luz, el tamaño de la maceta y la época del año. Por eso resulta más útil observar el sustrato que establecer un calendario de riego rígido.

Un sustrato ligero ayuda a mantener las raíces sanas

El recipiente también tiene importancia. Esta planta necesita un sustrato aireado y con buen drenaje, capaz de retener parte de la humedad pero sin convertirse en una masa compacta donde el agua permanezca durante demasiado tiempo. Una mezcla específica para plantas de interior puede funcionar, siempre que facilite el drenaje. También es importante que la maceta tenga agujeros en la parte inferior. Si el ejemplar crece como trepadora, puede colocarse un tutor para que los tallos tengan un soporte sobre el que desarrollarse. Como ocurre con otras plantas de este grupo, su crecimiento puede cambiar bastante dependiendo de las condiciones que encuentre.

Por qué se ha convertido en una planta tan llamativa para decorar

Más allá de su nombre popular, buena parte de su atractivo está en que permite jugar con distintas formas de colocar una planta dentro de casa. Una maceta situada en una estantería alta permite que los tallos caigan hacia abajo y que las hojas perforadas queden a la vista. También puede colocarse en una maceta colgante o utilizar un tutor para darle un porte vertical. Su follaje verde y las perforaciones naturales crean un efecto visual diferente al de especies más tradicionales. Por eso se ha incorporado a las tendencias de decoración que buscan introducir plantas tropicales y aportar un aspecto más selvático a los interiores. La lengua de suegra, por supuesto, sigue siendo una opción muy resistente para quienes buscan una planta de bajo mantenimiento. Pero el llamado potus roto ofrece otra posibilidad: una planta de interior con una apariencia mucho más llamativa sin exigir cuidados especialmente complicados. Eso sí, hay que tener en cuenta que las plantas del género Monstera contienen sustancias irritantes y no deberían ser mordidas por mascotas o niños. Si conviven animales o pequeños en casa, lo más prudente es colocarla fuera de su alcance. Con buena luz, un riego controlado, un sustrato con drenaje y suficiente espacio para desarrollar sus tallos, esta planta puede convertirse en uno de los elementos verdes más destacados de una habitación.