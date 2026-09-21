Ideales para plantar el 23 de septiembre: las flores que resisten el frío, apenas necesitan cuidados y llenan de color las macetas durante el otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con la llegada del otoño, muchas de las plantas que han llenado de color balcones y terrazas durante los meses de calor empiezan a perder protagonismo. Sin embargo, el cambio de estación no significa que haya que renunciar a las flores. De hecho, septiembre abre la puerta a nuevas especies capaces de soportar las temperaturas más frescas y mantener el exterior lleno de vida durante buena parte del año. Entre ellas destacan los pensamientos, una de las flores de temporada más habituales en jardines, balcones y jardineras cuando llega el frío. Su pequeño tamaño, la variedad de colores de sus flores y su resistencia hacen que sean una opción especialmente interesante para quienes quieren renovar una maceta aprovechando el comienzo del otoño.

El 23 de septiembre es un buen momento para plantar pensamientos

El inicio del otoño marca un cambio importante en las tareas de jardinería. Las temperaturas comienzan a bajar y, en muchas zonas de España, aumenta progresivamente la humedad y llegan las primeras lluvias. Estas condiciones permiten incorporar nuevas plantas al jardín y preparar las macetas para los meses siguientes. Los pensamientos (Viola spp.) forman parte de las flores que se utilizan habitualmente durante la temporada fría. De hecho, pueden encontrarse entre las plantas que aportan color en invierno, incluso cuando otras especies dejan de florecer. Por eso, alrededor del 23 de septiembre, coincidiendo con el comienzo del otoño, puede ser un buen momento para plantarlos en macetas, jardineras o directamente en el jardín. No significa que exista un único día válido para hacerlo: el momento concreto dependerá también de las temperaturas de cada zona de España. En el caso de cultivarlos desde semilla, algunos tipos de pensamiento también contemplan el otoño entre sus épocas de siembra. Por ejemplo, el pensamiento gigante (Viola tricolor maxima) está entre las especies que pueden sembrarse en primavera, verano y otoño.

Una flor pequeña que llena de color las macetas

Uno de los grandes atractivos de los pensamientos es que no necesitan ocupar demasiado espacio para conseguir un efecto muy vistoso. El pensamiento gigante, por ejemplo, alcanza aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de altura, por lo que puede cultivarse fácilmente en recipientes y jardineras. Además, existe una enorme variedad de colores y combinaciones. Amarillo, blanco, azul, rojo, violeta y diferentes mezclas permiten crear composiciones muy distintas incluso utilizando varias plantas en una misma jardinera. Esta característica los convierte en una alternativa interesante para renovar un balcón después del verano. En lugar de dejar las macetas vacías cuando las plantas estivales pierden fuerza, los pensamientos permiten sustituirlas por una flor adaptada a una época en la que las temperaturas comienzan a ser más suaves.

Cómo plantar pensamientos en una maceta

Para cultivarlos en un recipiente no hace falta disponer de un jardín. Basta con elegir una maceta con agujeros de drenaje y utilizar un sustrato que permita evacuar correctamente el exceso de agua. Si se compra la planta ya desarrollada en un vivero, conviene elegir ejemplares que tengan un aspecto compacto, hojas sanas y varios botones florales. Al sacarlos de su recipiente, se pueden colocar en la nueva maceta procurando que la parte superior del cepellón quede aproximadamente al mismo nivel que estaba anteriormente. Después de plantar, es importante realizar un primer riego para que el sustrato quede bien asentado alrededor de las raíces. A partir de ese momento, habrá que ajustar la frecuencia según la temperatura, la lluvia y la humedad del sustrato. Si se opta por sembrarlos desde semillas, habrá que tener algo más de paciencia. La profundidad de siembra y el riego son factores importantes para conseguir una buena germinación, y no todas las especies tienen exactamente las mismas necesidades. Los calendarios de cultivo de los pensamientos contemplan el otoño como época de siembra para determinadas variedades.

Mucha luz y cuidado con el exceso de agua

Los pensamientos agradecen una ubicación luminosa. En una terraza o balcón pueden colocarse en un espacio donde reciban buena cantidad de luz natural, aunque las necesidades concretas pueden variar según la zona y las condiciones meteorológicas. El riego es otro de los puntos que conviene vigilar. Plantar una flor resistente al frío no significa que pueda permanecer con el sustrato constantemente empapado. Las macetas deben disponer de un buen drenaje y, además, el riego debe adaptarse a las condiciones del otoño. Con la llegada de temperaturas más bajas, además, las plantas suelen necesitar menos agua que durante el verano. Mantener esta adaptación es importante para evitar que el exceso de humedad termine afectando a las raíces. También conviene retirar las flores que se marchiten. Esta sencilla tarea ayuda a mantener la planta con un aspecto cuidado y permite dirigir sus recursos hacia nuevos brotes.

Una de las flores que mejor encajan con el otoño

El otoño suele asociarse a hojas secas, cambios de color y una progresiva pérdida de floración en muchas plantas. Pero también puede ser una época especialmente activa para la jardinería. La bajada de las temperaturas y el aumento de las lluvias crean nuevas oportunidades para preparar el jardín y las terrazas de cara a los meses siguientes. Los pensamientos encajan precisamente en ese cambio de temporada. Son plantas de temporada que se utilizan durante los meses fríos y que pueden aportar color cuando otras flores dejan de hacerlo. De hecho, los pensamientos aparecen entre las especies que pueden encontrarse habitualmente en exteriores durante el invierno. Por eso, si el objetivo es aprovechar el comienzo del otoño para renovar una maceta, a partir del 23 de septiembre puede ser una buena fecha de referencia para plantar pensamientos en España. Con una ubicación luminosa, un sustrato con buen drenaje y un riego adaptado a las nuevas temperaturas, estas pequeñas flores pueden convertirse en una de las protagonistas del balcón durante los meses más fríos.