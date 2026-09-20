Plantas de exterior Florece durante 120 días al año y apenas necesita cuidados: el árbol favorito de los jardineros que llena el jardín de flores rosas Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las flores suelen durar un par de semanas en floración y después perecen. Pero existe un árbol que tiene la capacidad de crecer alto y dar flores durante hasta 120 días. Muy pocos lo conocen y casi no se suele utilizar en jardinería, pero dará un colorido espectacular y único a tu espacio. Se trata del mirto chino, de nombre científico Lagerstroemia indica, que puede cultivarse tanto como árbol como arbusto. Se le conoce también con el nombre de júpiter y quizás lo hayas llegado a ver en espacios públicos, donde es fácilmente identificable por sus cúmulos de flores rosas que duran mucho y parecen hechas de papel. Si bien se usa en espacios públicos por sus bajos cuidados y su gran valor ornamental, tú también podrías tenerlo en casa. Sigue leyendo esta guía para conocer más sobre esta planta.

Las flores rosas cubren sus ramas y dan color al jardín durante 120 días al año

Existe un árbol que puede dar flores durante 120 días al año: el mirto chino. Esta es una característica muy útil para dar vida a los espacios sin tener que dedicarle demasiado mantenimiento. Y estas flores no son pequeñas ni pasan desapercibidas, como podría sugerir su resistencia: a la distancia, forman cúmulos de flores rosas que llenan sus altas copas de color. Si vemos de cerca las flores, veremos que no tienen pétalos individuales, sino que presentan un margen ondulado, razón por la que también se le conoce como “flor de crepé”. Su temporada de floración va del verano al otoño, abarcando hasta 120 días en flor para embellecer sin pausa tus espacios. En cuanto al árbol, puede mantenerse como arbusto o como árbol. Eso sí: tiene la capacidad de crecer bastante alto, con un máximo de entre 4 y 8 metros. Esta característica es útil para dar sombra a espacios amplios que suelen calentarse mucho. La copa también crece a lo ancho, entre 4 y 8 metros. Ten en cuenta que sus hojas son caducas, es decir, que se caen. Puedes esperar este cambio durante el invierno, cuando entra en letargo. Se presenta especialmente en climas más templados, pero incluso en zonas cálidas puede esperarse que eventualmente pierda las hojas con el cambio al invierno.

Sol, riego moderado y poda ligera: las claves para cuidar el mirto chino

Si ya te decidiste por contar con un mirto chino en tu jardín, aquí te contamos todo lo que necesitas para sus cuidados. Luz y temperatura Por sus flores, es una planta que requiere sol pleno. Esto implica que debe tenerse en exterior, donde recibirá el máximo de luz disponible. En cuanto a la temperatura, requiere un rango de entre 20 y 30 °C, así que es apto para la mayoría de zonas. Puede incluso aguantar hasta -5 °C, aunque hay que tener en cuenta que puede perder algunas ramas tiernas cuando hay este tipo de heladas. Riego La cantidad de agua a proporcionar debe ser moderada. Hay que procurar que el sustrato esté constantemente húmedo, especialmente cuando apenas lo estás estableciendo o si lo tendrás en un contenedor. Hay que regar cuando los primeros centímetros estén secos para no llegar a encharcar el suelo. En primavera y verano, aumenta el riego para compensar lo que se pierda por evaporación, y disminúyelo en invierno porque, cuando entra en reposo, no requiere tantos recursos. Sustrato y fertilizante El mirto chino prospera en suelos bien drenados y moderadamente fértiles y, para ello, puedes preparar la siguiente combinación en casa: 40 % tierra negra, de hoja o de jardín

30 % arena gruesa

20 % compost maduro o humus de lombriz

10 % grava fina o perlita Con esta combinación, tendrás un suelo bien aireado, rico en nutrientes y con buen drenaje. Para darle un apoyo, puedes fertilizar en primavera con un fertilizante universal y, para verano, cambiar a uno rico en fósforo para promover una buena floración. Evita usar uno rico en nitrógeno porque te dará más hojas que flores. Poda A finales de invierno y cuando la floración ya haya pasado, haz una poda ligera para darle forma, eliminar aquellas ramas que hayan crecido torcidas y retirar las ramas muertas. Así, ayudarás a que tenga una buena floración durante la siguiente temporada. Enfermedades y plagas Puede contraer araña roja si se deja en condiciones muy secas, pero se puede tratar fácilmente si se mantienen buenos niveles de humedad. Por otro lado, es común que se asienten moscas blancas si se tiene en interior. Como requiere suelo húmedo, puede desarrollar hongos y mildiú, así que intenta que tenga buena aireación y no lo juntes demasiado con otras plantas, para que no tenga problemas con esto.

El mirto chino encaja especialmente bien en jardines mediterráneos y de bajo mantenimiento

Ahora que ya sabes cómo es y qué cuidados requiere el mirto chino, te daremos algunos consejos para sacarle el máximo provecho según sus características para el diseño de espacios. Se suele plantar en jardines con los siguientes estilos: Espacios costeros

Espacios públicos

Jardines de bajo mantenimiento

Zonas de mucho tránsito

Jardines con climas mediterráneos

Cercos vivos En definitiva, el mirto chino es una opción interesante para quienes buscan un árbol resistente, de bajo mantenimiento y capaz de aportar color durante buena parte del año. Su floración prolongada y sus grandes copas lo convierten además en un recurso muy versátil para jardines y otros espacios.

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Bibliografía