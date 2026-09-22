Animales salvajes Parecía un gato salvaje más, pero su ADN ha revelado algo extraordinario: descubren en Bolivia una nueva especie de felino después de más de 100 años Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: EFE / Fernando Faciole / National Geogrpahic ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Durante años, este pequeño felino de los bosques nublados de Bolivia fue considerado uno más entre los gatos salvajes de Sudamérica. Sin embargo, un análisis genético ha demostrado que detrás de su apariencia se escondía una historia evolutiva mucho más singular. Los científicos han identificado al Leopardus tilcayo, conocido como tilcayo, como una especie diferente de otros pequeños felinos de la región. El hallazgo supone la primera descripción científica de una nueva especie de felino salvaje en más de un siglo y también ha obligado a revisar lo que se sabía sobre el grupo de los llamados gatos tigre. El estudio se ha publicado en la revista científica Current Biology.

El pequeño felino de Bolivia que resultó ser una especie desconocida

El tilcayo vive en los bosques nublados de los Yungas, una región montañosa de Bolivia caracterizada por sus elevados niveles de humedad y por una gran diversidad de especies. A simple vista puede recordar a otros pequeños felinos manchados de Sudamérica. Sin embargo, presenta algunas características que ayudan a diferenciarlo. Según la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), los ejemplares estudiados miden entre 42,5 y 50,5 centímetros de cabeza a cuerpo, a los que se suman unos 25-26,5 centímetros de cola. Su pelaje es de color marrón claro y está cubierto de grandes manchas oscuras, algunas de ellas con forma de roseta. También presenta una cola relativamente larga y fina. Su tamaño resulta especialmente llamativo: pesa alrededor de 1,4 kilos, por lo que es incluso más pequeño que un gato doméstico medio. Hasta ahora, los registros estudiados proceden de Bolivia y la localidad donde se estableció el ejemplar de referencia se encuentra en los Nor Yungas, en el departamento de La Paz, a unos 1.570 metros de altitud. Pero la historia de este animal no empieza con su reciente reconocimiento científico. En realidad, las comunidades de los Yungas ya lo conocían desde mucho antes. Imagen: EFE / @NatGeo

Su ADN ha revelado que llevaba millones de años siguiendo su propio camino

La clave para determinar que el tilcayo era una especie diferente estuvo en la genética. El equipo internacional de investigadores comparó información genética de pequeños felinos del género Leopardus, utilizando tanto animales vivos como ejemplares históricos conservados en museos. El análisis permitió comprobar que lo que durante mucho tiempo se había considerado un único grupo de gatos tigre estaba formado en realidad por cinco especies distintas, cada una con una historia evolutiva propia. Entre ellas se encuentra el Leopardus tilcayo. Los análisis indican que su linaje se separó de los demás gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años. Esto significa que el animal no se ha convertido ahora en una especie diferente, sino que la ciencia acaba de reconocer formalmente una diferenciación que existe desde hace muchísimo tiempo. El estudio también ha servido para revisar la clasificación de otros felinos del grupo y para describir una nueva subespecie en Perú, el Leopardus tigrinus antisuyo.

El ejemplar que ayudó a descubrir la nueva especie

Uno de los animales fundamentales para esta investigación es un macho que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia. El felino llegó al centro alrededor de 2017, después de que una familia local que lo mantenía en su vivienda lo entregara para recibir cuidados. Allí fue donde la investigadora boliviana Paola Nogales Ascarrunz tuvo contacto con él y comenzó a plantearse que podía haber algo diferente detrás de aquel pequeño gato montés. La investigación se prolongó durante años y contó también con la participación del investigador Enzo Aliaga-Rossel, de la UMSA. Parte de los primeros análisis se realizó en el Laboratorio de Genética Molecular de esta universidad, antes de incorporar las muestras a un estudio internacional que permitió compararlas con otros ejemplares de Leopardus. La genética terminó dando la respuesta: aquel felino no encajaba simplemente dentro de una especie ya conocida. Imagen: EFE / Fernando Faciole / National Geogrpahic

Los Yungas ya lo llamaban tilcayo

El nombre científico también cuenta una parte importante de esta historia. Los investigadores decidieron bautizar a la nueva especie como Leopardus tilcayo, conservando el nombre con el que las comunidades de los Yungas conocen tradicionalmente a este pequeño felino. De esta forma, una denominación procedente del conocimiento local ha pasado también a formar parte de la nomenclatura científica internacional. La UMSA señala que esta decisión pretende reconocer la relación de las comunidades con el animal y el conocimiento acumulado sobre él. El descubrimiento muestra además que todavía existen especies cuya biología apenas se conoce incluso en regiones que llevan décadas siendo estudiadas. Los investigadores todavía tienen que determinar hasta dónde llega la distribución del tilcayo, cuántos ejemplares existen en libertad, cómo se reproduce y qué necesidades concretas tiene su hábitat. Para ello, se están realizando nuevos trabajos de campo, incluidos estudios mediante cámaras trampa.

La primera nueva especie de felino descrita en más de un siglo

El reconocimiento del tilcayo tiene además una dimensión histórica. Se trata de la primera nueva especie de felino salvaje descrita científicamente en más de 100 años, algo especialmente llamativo dentro de un grupo de animales tan conocido. El descubrimiento también plantea un reto de conservación. Los bosques de los Yungas están expuestos a amenazas como la pérdida de hábitat, la expansión de actividades humanas, los incendios y la minería. Además, los investigadores señalan otros problemas que pueden afectar directamente a estos pequeños felinos, como la caza en determinadas circunstancias o el mascotismo. Ahora que el tilcayo tiene finalmente una identidad científica propia, comienza una segunda etapa: conocer qué población queda en los bosques bolivianos y cuál es realmente su situación. El animal siempre estuvo allí. Lo que ha cambiado es que la ciencia acaba de demostrar que detrás de aquel pequeño gato manchado se encontraba una especie que llevaba millones de años siguiendo su propio camino evolutivo.