Clavar un palito de helado en la tierra de la lengua de suegra: el sencillo truco para saber cuándo regarla este otoño

Imagen: Editada con IA ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La lengua de suegra o Sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes y agradecidas que podemos tener en casa. Sus hojas carnosas y verticales soportan bastante bien los descuidos y no necesitan un riego constante para mantenerse en buen estado. Sin embargo, precisamente por esa resistencia, es fácil cometer un error: echarle agua más veces de las que realmente necesita. Con la llegada del otoño en España, este aspecto cobra todavía más importancia. Después de los meses de verano, las temperaturas empiezan a bajar y el sustrato puede tardar más tiempo en secarse. Por eso, antes de volver a coger la regadera, existe un sencillo método casero para comprobar qué ocurre bajo la superficie. Solo hace falta un objeto que probablemente muchos tengan en casa: un palito de helado de madera.

Para qué sirve el palito de helado en la lengua de suegra

Clavar un palito de helado en la tierra no hace que la lengua de suegra crezca más ni funciona como fertilizante. Su utilidad es mucho más sencilla: permite comprobar si todavía queda humedad en el sustrato. La idea consiste en utilizar el palito como una especie de comprobación casera antes de regar. Se introduce varios centímetros en la tierra y después se retira para observar cómo ha salido. Si aparece húmedo y con restos de tierra adheridos, significa que todavía hay humedad en esa zona y no sería necesario regar inmediatamente. Si, por el contrario, sale prácticamente limpio y seco, puede ser una señal de que el sustrato ha perdido buena parte de su humedad y ya es un buen momento para regar. No es un método de medición exacto y no sustituye a un medidor de humedad, pero puede servir como referencia sencilla para quienes suelen tener dudas antes de regar sus plantas. Además, no hace falta clavar el palito repetidamente. Lo recomendable es introducirlo con cuidado y hacia un lateral de la maceta, evitando hacerlo justo en la zona donde se concentran más raíces. Imagen: Editada con IA

Por qué conviene vigilar más el riego cuando llega el otoño

Durante el verano, una planta situada en una habitación luminosa puede perder agua con mayor rapidez debido a las temperaturas y a una mayor evaporación. Al acercarse el otoño, las condiciones cambian progresivamente. Esto no significa que haya que dejar de regar la lengua de suegra a partir del 23 de septiembre, sino que no conviene mantener automáticamente la misma frecuencia de riego que durante las semanas más calurosas. La sansevieria es una planta adaptada a condiciones relativamente secas y sus hojas carnosas pueden almacenar agua. Se recomienda esperar a que el sustrato empiece a secarse antes de volver a regar, pues estas plantas son especialmente sensibles al exceso de agua. En España, además, las condiciones dentro de una vivienda pueden ser muy diferentes. No se secará al mismo ritmo una maceta colocada junto a una ventana luminosa que otra situada en una estancia con poca luz. También influyen el tamaño del recipiente, el tipo de sustrato y la temperatura de la habitación. Por eso, más que seguir un calendario fijo, resulta útil comprobar primero cómo está realmente la tierra.

El exceso de agua es uno de los principales problemas de esta planta

La lengua de suegra tiene fama de ser una planta muy resistente, pero eso no significa que pueda soportar cualquier condición. De hecho, uno de los errores más habituales es regarla demasiado, especialmente cuando las temperaturas empiezan a bajar y la tierra tarda más en secarse. Sus hojas carnosas pueden almacenar agua, por lo que no necesita recibirla constantemente. Si el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo, las raíces pueden verse afectadas y terminar pudriéndose. Por eso, si al sacar el palito de madera este todavía aparece húmedo y con tierra adherida varios centímetros por debajo de la superficie, no conviene volver a regar aunque hayan pasado varios días desde el último riego. La frecuencia debe adaptarse siempre al estado del sustrato y a las condiciones de la planta. Con la llegada del otoño, comprobar la humedad antes de coger la regadera resulta especialmente útil para evitar excesos.

Cómo comprobar la humedad antes de regar

El procedimiento es muy sencillo y puede incorporarse a la rutina de cuidados de la planta. Primero hay que utilizar un palito de madera limpio y seco, como los que se utilizan para los helados o polos de hielo. Después se introduce con cuidado en la tierra, aproximadamente unos centímetros, preferiblemente cerca del borde de la maceta. Una vez fuera, hay que fijarse en su aspecto. Si sale oscuro, húmedo o con tierra pegada, todavía existe humedad en el interior y se puede esperar unos días antes de volver a comprobarlo. Si sale seco y prácticamente limpio, es una señal de que el sustrato está perdiendo humedad y puede ser un buen momento para valorar el riego. La clave está en no interpretar el resultado de manera aislada. También hay que observar la planta, comprobar que la maceta tiene un buen drenaje y tener en cuenta las condiciones del lugar donde está situada. En caso de no tener un palo de madera a mano, se puede comprobar la humedad introduciendo el dedo en el sustrato antes de regar.

Qué hacer al regar la lengua de suegra

Cuando el sustrato ya está seco y llega el momento de regar, conviene hacerlo de forma adecuada en lugar de añadir pequeñas cantidades de agua con frecuencia. Hay que asegurarse de que el agua pueda atravesar la tierra y salir por los agujeros de drenaje de la maceta. Si queda agua acumulada en el plato o en un cubremacetas, es recomendable retirarla para evitar que las raíces permanezcan en contacto con ella durante demasiado tiempo. También es importante que la maceta tenga un buen drenaje y que el sustrato no sea demasiado compacto. En resumen, con la llegada del otoño, no es necesario mantener la misma frecuencia de riego que durante el verano. Antes de coger la regadera, basta con comprobar la humedad de la tierra con el palito de madera o introduciendo un dedo unos centímetros. Si el sustrato todavía está húmedo, lo mejor es esperar. Si está seco, será el momento de valorar el riego. De esta forma, un gesto tan sencillo como comprobar la tierra puede ayudar a evitar uno de los errores más habituales con la lengua de suegra: regarla cuando todavía no lo necesita.