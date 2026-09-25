El árbol que produce “caviar cítrico” y puedes cultivar en una maceta: así puedes conseguir que dé frutos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Hay un cítrico que, a primera vista, puede parecer un pequeño arbusto más, pero que guarda una sorpresa en el interior de sus frutos. Al abrirlos, en lugar de encontrar la pulpa habitual de un limón o una lima aparecen pequeñas esferas llenas de zumo que recuerdan al caviar. Se trata del finger lime, conocido también como lima dedo o caviar cítrico (Citrus australasica). Es una planta originaria de las zonas subtropicales del este de Australia que se ha hecho especialmente conocida en gastronomía por la peculiar forma de su pulpa. Y aunque puede alcanzar varios metros cuando crece libremente, también se puede mantener en una maceta, lo que permite cultivarlo en una terraza o balcón siempre que tenga unas condiciones adecuadas.

El finger lime esconde pequeñas perlas de zumo en sus frutos

El finger lime pertenece a la familia de los cítricos y crece de forma natural en zonas de Queensland y Nueva Gales del Sur, en Australia. En su hábitat puede convertirse en un arbusto grande o un pequeño árbol de hasta unos 6 metros, aunque su tamaño se puede controlar mediante poda cuando se cultiva. Además, sus ramas tienen espinas, por lo que conviene tenerlo en cuenta al elegir su ubicación. Lo más llamativo, sin embargo, está en sus frutos. Son frutos alargados, de ahí precisamente el nombre de lima dedo, y pueden presentar diferentes tonalidades según la variedad, desde verdes y amarillas hasta rojizas, moradas o incluso oscuras. Al cortar uno, la pulpa no tiene el aspecto de la de una naranja, un limón o una lima convencional. Está formada por pequeñas vesículas independientes que contienen el zumo y que se desprenden del interior del fruto. Su apariencia recuerda a pequeñas perlas de caviar, de ahí que se haya popularizado el nombre de caviar cítrico. Precisamente por su aspecto, sabor ácido y capacidad para aportar un toque diferente a los platos, se utiliza en gastronomía para acompañar pescados y mariscos, ensaladas, postres, salsas y cócteles. También puede emplearse en preparaciones en las que normalmente se utilizaría limón o lima.

Cómo cultivar el caviar cítrico en una maceta

Una de las particularidades de esta planta es que no hace falta disponer de un gran jardín para tener un ejemplar. El finger lime puede crecer en una maceta y mantenerse con un tamaño mucho más manejable mediante la poda. Lo primero es elegir un recipiente o maceta con buenos agujeros de drenaje. El sustrato debe ser fértil, pero sobre todo capaz de evacuar el exceso de agua. El encharcamiento no es conveniente para sus raíces, por lo que es preferible comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar. En cuanto a la ubicación, necesita mucha luz. Puede crecer a pleno sol o con luz filtrada, aunque en los lugares donde el verano sea especialmente caluroso puede agradecer cierta protección frente al sol más intenso. También es importante buscar una zona protegida de los vientos fuertes. El riego debe adaptarse a la temperatura y a la época del año. Durante los meses cálidos necesitará más agua, mientras que en invierno conviene reducir la frecuencia. La clave está en mantener cierta humedad sin convertir el sustrato en un lugar permanentemente mojado. También puede utilizarse abono específico para cítricos, pero sin excederse. El finger lime necesita menos fertilizante que otros cítricos comerciales debido, entre otros factores, a su menor tamaño y superficie foliar.

El frío es uno de los principales límites para cultivarlo en España

Aunque se pueda mantener en una maceta, hay una cuestión especialmente importante para quienes quieran cultivarlo en España: el finger lime no lleva bien las heladas y el frío intenso. Por eso, el cultivo en recipiente tiene una ventaja importante. Cuando llega el invierno y las temperaturas bajan demasiado, la planta se puede trasladar a un espacio luminoso y protegido. En las zonas españolas con inviernos suaves podrá permanecer más tiempo en el exterior, mientras que en las regiones donde las heladas sean habituales será necesario protegerla. Algunos viveros especializados recomiendan precisamente el cultivo en maceta en las zonas donde el invierno puede ser demasiado frío, ya que permite resguardar el ejemplar durante los episodios de bajas temperaturas. La poda también ayuda a mantenerlo adaptado a un espacio reducido. Aunque en condiciones naturales puede alcanzar varios metros, el ejemplar cultivado puede mantenerse mucho más pequeño mediante podas periódicas. Hay que tener cuidado, eso sí, con sus espinas al manipularlo.

La cosecha requiere paciencia antes de conseguir el “caviar cítrico”

Cultivar esta planta no significa que vaya a producir frutos inmediatamente. El tiempo necesario depende de la variedad y, sobre todo, de si se trata de un ejemplar procedente de semilla o de una planta injertada. Los finger lime cultivados a partir de semilla pueden tardar varios años en comenzar a producir. En cambio, algunas variedades injertadas pueden empezar a fructificar aproximadamente a partir del segundo o tercer año, aunque las cosechas más abundantes llegan más adelante. La floración da paso a unos frutos alargados que necesitan varios meses para completar su desarrollo. El momento de maduración también varía según la variedad y las condiciones de cultivo. En las zonas de origen, la cosecha se realiza de forma escalonada y los frutos se recogen cuidadosamente a mano. Además, hay un detalle importante: el fruto debe recogerse cuando está maduro, ya que no continúa madurando correctamente una vez separado de la planta. Así, detrás de un nombre tan llamativo como “caviar cítrico” hay un pequeño árbol australiano que combina una característica poco habitual en sus frutos con una posibilidad interesante para los aficionados a la jardinería: cultivarlo en una maceta y disfrutar en casa de uno de los cítricos más curiosos que existen.