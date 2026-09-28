La planta que anticipa la lluvia con su aroma a limón y puedes cultivar en casa: estos son sus cuidados

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las plantas tienen una capacidad sorprendente para percibir los cambios que se producen a su alrededor. La temperatura, la humedad o la cantidad de luz pueden hacer que modifiquen su crecimiento y sus procesos naturales para adaptarse a las condiciones del entorno. Entre ellas encontramos una muy conocida en España por su agradable aroma a limón y por su uso tradicional en infusiones: la hierbaluisa. Sin embargo, esta planta, conocida como cedrón en buena parte de Sudamérica, también está rodeada de una curiosa creencia popular relacionada con la llegada de la lluvia. En algunas regiones se ha asociado el aumento de su característico aroma con los cambios que preceden a las precipitaciones.

La curiosa relación de la hierbaluisa o cedrón con la llegada de la lluvia

El cedrón o hierbaluisa (Aloysia citrodora) es una planta muy especial usada como planta medicinal, que hoy en día ha llegado a todo el mundo por su enorme valor. Además de tener varios usos diferentes al ornamental, esta planta es muy usada como ayuda para quienes cuidan la tierra, no solamente porque sus hojas tienen valor, sino porque tiene la sorprendente capacidad de decirnos que pronto va a llover. Esto también requiere que nosotros estemos atentos para interpretar los signos que da la planta. Cuando se acerca una lluvia, la humedad ambiental aumenta y la presión atmosférica baja. Esto tiene un efecto en las hojas del cedrón aromático: las hojas se hidratan, y los compuestos aromáticos se pueden volatilizar más rápido, es decir, que se sueltan a la atmósfera y tú puedes percibirlos mejor. Es por esto que en la sabiduría popular se suele decir que cuando huele a hierbaluisa, la lluvia está por llegar. También se le conoce como verbena limón, lo que te da una pista sobre su olor: es una mezcla cítrica, mentolada y muy profunda. Cuando tengas una planta de hierbaluisa en casa, verás que entre 6 y 2 horas antes de que llueva, se comenzará a desprender un aroma similar al limón, y será indicativo de que es un buen momento para prepararse para la lluvia que se acerca.

Así es la hierbaluisa, la planta de intenso aroma a limón

El cedrón es un arbusto que crece hasta 2,5 metros de altura, aunque puede podarse para mantenerse como un seto más controlable. Sus hojas son lanceoladas y delgadas, que al triturarse liberan su característico aroma alimonado. Para disfrutarlo, puedes colocarlo cerca de entradas o pasos para que quien vaya caminando lo perciba. Sus flores se producen de julio a septiembre. Produce llamativos ramilletes de espigas florales en color blanco o rosado muy claro, que darán un toque muy estético y vivo al jardín o terraza.

Estos son los cuidados que necesita la hierbaluisa para crecer en casa

Si ya quieres tener tu planta de hierbaluisa en casa, hay que contemplar los siguientes cuidados para que prospere. Afortunadamente, es una planta de bajo mantenimiento, así que te será muy fácil tenerla contenta en casa. Revisemos, a continuación, cuáles son dichos cuidados. Ubicación y luz Es una planta de exterior que requiere bastante sol, por lo que se acostumbra ponerla como cerco vivo, o recargado en muros que reciben bastante luz durante el día. Eso sí: si donde vives hay heladas y nieve, lo mejor es que la tengas en una maceta que puedas mover fácilmente para resguardarla en interior cuando lleguen los meses fríos. Sustrato Requiere un sustrato que tenga muy buen drenaje, pues es nativa de zonas secas y rocosas, así que no debe ser pesado. Para preparar un buen sustrato en casa, mezcla dos partes de turba o tierra para jardín, una parte de humus de lombriz o composta, una parte de perlita, y una parte de grava volcánica. Riego Es una planta fácil porque tolera bien sequías. Pero si quieres echarle una mano, asegúrate de darle buen riego durante primavera y verano, que es cuando más demanda de recursos tiene. La regla para el riego es esperar a que el primer centímetro de tierra se seque y, entonces, regar de nuevo. Así evitas que se anegue la maceta y que sean contraproducentes tus cuidados. Poda Para contener su tamaño tanto a lo alto como a lo ancho, puedes hacer una poda ligera en otoño. Además, la poda ayuda a eliminar partes que ya van de salida y que no aportan a la planta, liberando espacio para que nuevas ramas puedan crecer.

La hierbaluisa también se utiliza para preparar infusiones

Además de servir como ornamental, el cedrón tiene muchos usos y propiedades beneficiosas para nuestra salud. Principalmente son: Antiespasmódicas

Digestivas

Antioxidantes

Carminativas (disminuye la formación de gases)

(disminuye la formación de gases) Sedante

Relajante muscular Es muy común usarla seca para preparar infusiones. Tener este arbusto en tu jardín te traerá muchos beneficios.