Animales salvajes En 1956 un biólogo marcó a una albatros con una anilla: casi 70 años después, sigue regresando a la misma colonia para criar Por María L. Thomann.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En diciembre de 1956, el biólogo estadounidense Chandler Robbins recorría una colonia de albatros en el atolón de Midway, en pleno océano Pacífico, cuando colocó una pequeña anilla metálica en la pata de una hembra de albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis). En aquel momento era una más entre miles de aves. Nadie podía imaginar que aquel sencillo registro terminaría convirtiéndose en uno de los seguimientos individuales más extraordinarios de la historia de la ornitología. La albatros recibió con el tiempo el nombre de Wisdom y, casi siete décadas después de aquel primer encuentro, continúa regresando a Midway. Actualmente es considerada el ave silvestre conocida más longeva del mundo. Su edad exacta no puede determinarse, pero los científicos saben que ya era adulta cuando fue anillada. Como los albatros de Laysan no suelen reproducirse hasta varios años después de nacer, se calcula que actualmente tiene al menos unos 75 años.

Una pequeña anilla permitió seguir a Wisdom durante casi 70 años

El secreto para seguir su historia no fue un sofisticado dispositivo electrónico, sino el anillamiento científico. Cada anilla lleva un código que permite reconocer al individuo cuando vuelve a ser observado. En el caso de Wisdom, su identificación pudo mantenerse incluso cuando las bandas originales se deterioraron y tuvieron que ser reemplazadas. La historia tuvo además una coincidencia excepcional. En 2002, Chandler Robbins regresó a Midway y volvió a encontrarse con aquella misma albatros que había marcado 46 años antes. Para entonces, el hallazgo ya demostraba que estas aves podían alcanzar edades extraordinarias. Desde entonces, Wisdom se convirtió en una presencia conocida para los investigadores y voluntarios del atolón. Durante numerosas temporadas reproductivas volvió a la misma zona de nidificación, confirmando una característica típica de los albatros: su fuerte fidelidad a las colonias y, en muchos casos, a lugares de nidificación muy concretos. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos señala que Wisdom utiliza esta zona de Midway desde, al menos, 1956.

Wisdom recorrió miles de kilómetros y pudo criar a decenas de pollos

El albatros de Laysan pasa buena parte de su vida sobre el océano abierto. Puede recorrer enormes distancias en busca de alimento y regresar después a pequeñas islas del Pacífico para reproducirse. Midway es uno de sus principales refugios. Allí se concentra una enorme proporción de la población reproductora de la especie y cada temporada cientos de miles de parejas ocupan el atolón. Durante el recuento correspondiente a 2026 se registraron 589.623 nidos de albatros de Laysan, una cifra que refleja la importancia excepcional del lugar para estas aves. La reproducción, sin embargo, supone una inversión considerable. Los albatros ponen un solo huevo por intento reproductivo y la incubación se prolonga durante algo más de dos meses. Después de la eclosión, el pollo todavía necesita varios meses antes de abandonar el nido. Durante ese periodo, los adultos alternan el cuidado de la cría con largos desplazamientos por el mar para conseguir alimento. Wisdom repitió ese ciclo durante décadas. Los biólogos estiman que a lo largo de su vida pudo haber puesto entre 50 y 60 huevos y que alrededor de 30 de sus pollos consiguieron volar. Para una especie que produce una sola cría por intento y que puede saltarse temporadas reproductivas, se trata de una contribución considerable.

La extraordinaria longevidad de Wisdom frente a la vida habitual de los albatros

La longevidad de Wisdom resulta todavía más sorprendente cuando se considera todo lo que puede ocurrir durante la vida de un ave marina. En sus décadas sobre el Pacífico ha atravesado innumerables tormentas, cambios ambientales y temporadas reproductivas. También sobrevivió al tsunami de 2011 que golpeó Midway y provocó la muerte de miles de aves adultas y pollos. Su historia ayuda además a comprender mejor la biología de las especies longevas. Los estudios de seguimiento del albatros de Laysan muestran que los adultos presentan tasas de supervivencia anual muy elevadas. Esta característica forma parte de una estrategia de vida basada en crecer lentamente, comenzar a reproducirse relativamente tarde y producir pocas crías a lo largo de muchos años. Por eso, cada adulto reproductor tiene un valor especial para la población. La pérdida de individuos maduros puede resultar difícil de compensar rápidamente, precisamente porque los jóvenes necesitan varios años antes de comenzar a reproducirse.

Wisdom volvió a Midway en 2026, pero esta vez no puso un huevo

Wisdom se hizo famosa por su longevidad, pero para los científicos su verdadero valor va más allá de un récord. Su historia muestra hasta qué punto los programas de seguimiento prolongados pueden revelar aspectos de la vida animal imposibles de detectar en estudios de pocos años. Una pequeña anilla colocada en 1956 permitió registrar décadas de retornos, reproducción y supervivencia. Esa continuidad aporta información sobre cuánto pueden vivir estas aves, con qué frecuencia regresan a las colonias y durante cuánto tiempo pueden continuar formando parte de la población reproductora. También recuerda la importancia de conservar los lugares a los que regresan. Midway alberga una de las mayores concentraciones de albatros del planeta y constituye un enclave fundamental para su reproducción. La contaminación por plásticos marinos, las especies invasoras, las alteraciones del hábitat y los cambios ambientales continúan representando amenazas para las aves que dependen de estas pequeñas islas del Pacífico. En la temporada de 2026, Wisdom volvió a ser observada en Midway. Esta vez no puso un huevo, pero siguió visitando la colonia en la que lleva registrada desde mediados del siglo pasado.

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Bibliografía