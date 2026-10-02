Salud ambiental Las chinches de cama pueden esconderse en estos 5 lugares de casa sin que te des cuenta Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Las chinches de cama no siempre son fáciles de localizar. Durante el día pueden permanecer escondidas en pequeñas grietas, pliegues y otros espacios que pasan desapercibidos, especialmente cerca de los lugares donde las personas duermen o descansan. Por eso, encontrar indicios de estos insectos no significa que haya que revisar únicamente el colchón. Pueden refugiarse en distintos puntos de una habitación y algunos están tan ocultos que pasan inadvertidos incluso durante la limpieza habitual. Si sospechas que puede haber chinches en casa, estos son 5 lugares que conviene revisar y que quizá no tengas en cuenta a primera vista.

Las costuras y la parte inferior del colchón

El colchón es uno de los primeros lugares que conviene revisar, pero no basta con mirar su superficie. Las chinches pueden esconderse en las costuras, los bordes, los pliegues, las etiquetas y alrededor de las asas, especialmente en las zonas menos visibles. También pueden encontrarse en la parte inferior del colchón y en la estructura que lo sostiene. La EPA recomienda prestar especial atención a las costuras y ribetes, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) incluyen las costuras de los colchones entre los lugares habituales donde se esconden. Al revisar estas zonas pueden aparecer ejemplares adultos, huevos o pequeñas manchas oscuras, que son algunas de las señales físicas que ayudan a identificar una posible infestación. Las picaduras, por sí solas, no permiten confirmar que se trate de chinches.

El cabecero, el somier y las uniones de la cama

Aunque el colchón parezca limpio, todavía quedan muchos puntos alrededor de la cama que pueden servir de refugio. El cabecero, el somier, el canapé y el propio marco de la cama tienen numerosas uniones, grietas y pequeños huecos donde estos insectos pueden permanecer ocultos. Los tornillos, agujeros, juntas de madera, grapas y zonas situadas detrás del cabecero merecen especial atención. Los CDC señalan precisamente los marcos y cabeceros como lugares habituales de escondite, mientras que la EPA recomienda revisar las grietas de la estructura y las zonas próximas a la cama. El Ayuntamiento de Madrid también indica que las chinches pueden encontrarse principalmente en la cama y en estructuras relacionadas con ella, como colchones, canapés, cabeceros y mesillas.

Sofás, sillones y otros muebles tapizados

El dormitorio no es necesariamente el único lugar afectado. Si se pasa mucho tiempo en un sofá, sillón o sofá cama, estos muebles también pueden convertirse en escondites. Las chinches pueden introducirse entre las costuras, debajo de los cojines, en los pliegues de la tela y en la parte inferior de los muebles tapizados. La EPA incluye expresamente las costuras de sillas y sofás entre los lugares que conviene inspeccionar. Este punto es especialmente importante cuando una persona detecta señales compatibles con chinches pero no encuentra nada en el colchón. El Ayuntamiento de Madrid señala que el mobiliario de una vivienda puede verse afectado y recomienda revisar también los sofás-cama cuando se utilizan como lugares habituales u ocasionales para dormir.

Rodapiés, grietas y zonas ocultas de las paredes

Las chinches también pueden aprovechar espacios que normalmente pasan desapercibidos durante la limpieza. Los rodapiés, las grietas de paredes y suelos, los huecos alrededor de molduras y las zonas donde el papel pintado se ha separado de la pared pueden ofrecerles un refugio protegido. La EPA incluye entre los lugares donde pueden esconderse las grietas, los agujeros de clavos, los rodapiés, las molduras y el papel pintado suelto. En infestaciones más importantes pueden aparecer incluso en zonas situadas más lejos de la cama. También conviene prestar atención a marcos de cuadros, espejos y otros elementos próximos a las zonas de descanso. No significa que una chinche vaya a encontrarse necesariamente en todos estos puntos, sino que son lugares que pueden pasar desapercibidos cuando se realiza una inspección superficial.

Enchufes, interruptores y otros pequeños huecos

Este es uno de los escondites que más puede sorprender, precisamente porque no suele formar parte de la revisión habitual de una habitación para su limpieza. Las chinches pueden refugiarse en torno a placas de interruptores, enchufes y otras instalaciones, especialmente cuando se encuentran cerca de una zona donde las personas duermen. La EPA recoge los enchufes y receptáculos eléctricos entre los posibles escondites, al igual que otras fuentes de control integrado de plagas. Eso no significa que haya que desmontar los enchufes para buscar chinches. Si existen indicios en esta zona, es preferible no manipular una instalación eléctrica y recurrir a un profesional para realizar una inspección adecuada.

Actuar pronto puede facilitar el control de las chinches

Encontrar una chinche puede llevar a pensar que lo mejor es aplicar insecticida inmediatamente, pero actuar a ciegas no siempre resuelve el problema. Estos insectos pueden esconderse en distintos puntos de la vivienda, por lo que tratar únicamente una zona puede no ser suficiente. Ante los primeros indicios, conviene revisar de forma sistemática el lugar donde se duerme y los muebles y rincones cercanos para intentar localizar sus posibles refugios y determinar hasta dónde puede haberse extendido la presencia de estos insectos. La limpieza y la aspiración cuidadosa de las zonas afectadas pueden formar parte del control, mientras que una infestación establecida puede requerir un tratamiento profesional. También es importante evitar aplicar insecticidas por toda la vivienda sin haber localizado antes el problema. Además, no conviene trasladar colchones, muebles, ropa de cama u otros objetos de una habitación a otra sin necesidad, ya que las chinches pueden desplazarse con ellos y acabar ocupando nuevos escondites. Actuar pronto y de forma localizada puede ayudar a evitar que el problema se extienda y facilitar las medidas necesarias para controlarlo.