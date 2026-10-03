Ecosistemas Los cruces entre especies se multiplican en Canadá, Escocia e Italia y amenazan el equilibrio de ecosistemas frágiles Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Durante miles de años, las barreras geográficas mantuvieron separadas a muchas especies. Ahora, el cambio climático y la transformación de los ecosistemas están alterando ese equilibrio: los cruces entre especies se multiplican en distintas partes del mundo, desde el Ártico canadiense hasta Escocia e Italia. Los híbridos pueden ser fértiles y transmitir sus genes durante generaciones, planteando nuevas amenazas para la conservación de poblaciones silvestres y su patrimonio genético.

La alteración de los ecosistemas está acercando a especies que antes apenas entraban en contacto

Los cruces entre especies diferentes no son un fenómeno nuevo en la naturaleza, pero en determinadas regiones están adquiriendo una dimensión poco habitual. La transformación de los hábitats, el avance de las actividades humanas y los efectos del cambio climático están modificando la distribución de numerosos animales y favoreciendo encuentros que antes eran mucho menos frecuentes. Cuando dos especies estrechamente relacionadas comparten territorio, las posibilidades de reproducción aumentan y pueden aparecer poblaciones híbridas capaces de continuar reproduciéndose. El problema no se limita a la aparición de animales con características intermedias. Cuando los híbridos son fértiles, pueden cruzarse de nuevo con ejemplares de una de las especies originales o entre ellos, extendiendo progresivamente esa mezcla genética. Esto puede dificultar la conservación de poblaciones pequeñas y alterar características que se habían mantenido durante generaciones. Además, los científicos todavía estudian hasta qué punto estos cruces modifican el comportamiento, la capacidad de adaptación o la relación de estos animales con su entorno. En ecosistemas especialmente frágiles, la hibridación puede convertirse así en un factor adicional de presión sobre especies que ya afrontan pérdida de hábitat, cambios climáticos u otras amenazas.

El deshielo del Ártico favorece el encuentro entre osos polares y grizzlies

El calentamiento del Ártico está modificando el territorio disponible para algunas especies y también está alterando las zonas en las que tradicionalmente se movían. A medida que el hielo marino se reduce, los osos polares pasan más tiempo en tierra firme, donde aumenta la posibilidad de encontrarse con osos grizzly. Ambas especies pertenecen al género Ursus y pueden reproducirse entre sí. De estos cruces nacen los conocidos como grolares, híbridos que presentan una combinación de características de los dos progenitores. El fenómeno resulta especialmente relevante porque el retroceso del hielo no solo afecta a la disponibilidad de alimento y al comportamiento de los osos polares. También puede empujarlos hacia áreas ocupadas habitualmente por los grizzlies, reduciendo la separación geográfica que históricamente limitaba los encuentros entre ambas especies. La aparición de híbridos no significa necesariamente que los osos polares estén desapareciendo por esta vía, pero plantea interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo de una mayor mezcla genética.

En Escocia, la hibridación amenaza con borrar el patrimonio genético del gato montés

El caso de Escocia muestra cómo los cruces entre especies pueden convertirse en un problema especialmente delicado cuando afectan a una población ya reducida. El gato montés europeo estuvo antiguamente extendido por toda Gran Bretaña, pero su presencia actual se encuentra prácticamente limitada a Escocia, donde su situación es crítica. Las estimaciones citadas sitúan entre 30 y 430 los ejemplares que quedarían en el territorio. Durante aproximadamente seis décadas, los gatos monteses han tenido contacto y se han reproducido con gatos domésticos y asilvestrados. El problema se ha intensificado porque sus descendientes también son fértiles, lo que permite que continúen reproduciéndose y formando poblaciones con distintos grados de mezcla genética. El resultado es una progresiva dilución del patrimonio genético del gato montés. Los investigadores citados en el estudio publicado en Current Biology señalan que ya no quedarían en Escocia ejemplares completamente libres de esta mezcla. Una vez que los genes de una especie se incorporan de forma generalizada a una población, recuperar las características genéticas originales resulta extremadamente difícil.

Los híbridos entre perros y lobos también avanzan por distintas zonas de Europa

El cruce entre animales domésticos y especies silvestres representa otro de los escenarios en los que la hibridación puede alterar las poblaciones originales. En Europa, el aumento de las poblaciones de lobo y su expansión hacia territorios donde habían desaparecido durante décadas han incrementado las posibilidades de contacto con perros domésticos y asilvestrados. Los lobos y los perros pertenecen a la misma especie (Canis lupus), aunque se consideran poblaciones diferenciadas. Por ello, sus cruces pueden producir descendencia fértil. Estos animales, conocidos habitualmente como híbridos de lobo y perro, pueden transmitir genes procedentes de los perros a las poblaciones de lobos durante generaciones posteriores. Italia constituye uno de los lugares donde este fenómeno ha sido estudiado con especial atención. Allí, la recuperación del lobo ha coincidido con la presencia de numerosos perros asilvestrados, creando oportunidades para que ambas poblaciones entren en contacto. Los análisis genéticos permiten identificar estos cruces incluso cuando los animales presentan una apariencia externa similar a la de un lobo. La preocupación de los investigadores se centra especialmente en evitar que la hibridación altere las características genéticas de las poblaciones silvestres. Por ello, el seguimiento mediante análisis de ADN se ha convertido en una herramienta importante para detectar híbridos y conocer hasta qué punto están presentes en las poblaciones europeas de lobo. Estos casos muestran que la hibridación no responde a un único fenómeno. El cambio climático, la transformación de los hábitats, la recuperación de especies y la expansión de animales domésticos o asilvestrados pueden reducir las barreras que durante mucho tiempo mantuvieron separadas a poblaciones diferentes.