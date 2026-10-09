Plantas de exterior 5 árboles frutales que puedes plantar en octubre: algunos florecen o dan fruto cuando otros ya están parados Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Octubre es un buen momento para empezar a pensar en los frutales que queremos tener en el jardín. Con las temperaturas más suaves que las del verano, algunas especies pueden aprovechar los meses de otoño e invierno para establecer sus raíces antes de que llegue el crecimiento de primavera. Eso sí, plantar un árbol frutal ahora no significa que vaya a dar fruta en las próximas semanas. La clave está en elegir especies adaptadas al clima de cada zona y que, una vez establecidas, permitan disfrutar de cosechas en distintas épocas del año. Algunas, además, destacan por tener floraciones o periodos de producción especialmente largos. Entre limoneros, higueras, nísperos, granados y kakis hay opciones para diferentes jardines y climas. Estos son cinco frutales que merece la pena tener en cuenta si quieres plantarlos este otoño.

Limonero, el frutal que puede tener flores y frutos durante buena parte del año

El limonero es uno de los árboles frutales más interesantes para quienes buscan una producción prolongada. En condiciones adecuadas puede coincidir en sus ramas la presencia de flores y frutos en diferentes fases de maduración, lo que permite recoger limones durante una temporada especialmente larga. Además, es un árbol que puede adaptarse bien a jardines y también a grandes macetas, siempre que reciba muchas horas de luz y tenga un suelo con buen drenaje. El clima es, sin embargo, un factor decisivo: las heladas pueden dañarlo, por lo que en las zonas más frías conviene cultivarlo protegido. En buena parte de las zonas mediterráneas y en otros lugares donde el invierno no es demasiado riguroso, octubre puede ser una época adecuada para plantar un ejemplar joven. En cambio, en zonas interiores con heladas frecuentes es preferible extremar las precauciones.

Higuera bífera, la variedad que puede ofrecer dos cosechas

La higuera es otro de los grandes clásicos de los jardines españoles, pero no todas las variedades tienen exactamente el mismo comportamiento. Las llamadas higueras bíferas son especialmente interesantes porque pueden producir dos tipos de fruto en una misma temporada: primero las brevas y después los higos. Las brevas aparecen sobre madera formada el año anterior, mientras que los higos se desarrollan sobre los brotes nuevos. Esto hace que un mismo árbol pueda ofrecer una cosecha más prolongada que las variedades que solo producen una vez. Además de su producción, la higuera tiene la ventaja de ser un árbol relativamente rústico y capaz de soportar periodos de calor y cierta falta de agua una vez está bien establecida. Necesita una ubicación soleada y un suelo que no acumule agua. Plantada en un lugar adecuado, puede convertirse en uno de esos frutales que cada verano y otoño ofrecen una recompensa especialmente agradecida: fruta directamente del árbol. El otoño es una buena época para plantar una higuera en muchas zonas de España, especialmente cuando las temperaturas empiezan a bajar pero todavía no han llegado las heladas. Plantarla ahora permite que vaya desarrollando sus raíces durante los meses de invierno antes de afrontar el crecimiento de primavera.

Níspero, el frutal que florece cuando otros todavía están en reposo

El níspero japonés tiene uno de los calendarios más curiosos entre los árboles frutales habituales en España. Mientras muchos árboles esperan a la primavera para florecer, este comienza a hacerlo durante el otoño y puede mantener su floración hasta el invierno. El otoño puede ser un buen momento para plantar un níspero, sobre todo en zonas de inviernos suaves, ya que coincide con el inicio de su periodo de floración. Conviene escoger un lugar protegido de las heladas para evitar que las bajas temperaturas dañen sus flores. Después llegan los frutos, que maduran durante la primavera. De hecho, documentos sobre su cultivo en España sitúan la floración principalmente en otoño y la maduración de las variedades tempranas durante abril y mayo. Esto convierte al níspero en una opción especialmente atractiva para quien busca un jardín con actividad incluso durante los meses más fríos. Sus flores blancas aparecen agrupadas y desprenden además un agradable aroma. Eso sí, no es una especie para cualquier lugar. Las flores y los frutos jóvenes son sensibles a las heladas, por lo que funciona especialmente bien en zonas de clima suave, como buena parte del litoral mediterráneo y otras áreas con inviernos moderados.

Granado, un árbol resistente que convierte su floración en una cosecha de otoño

El granado reúne varias características que lo hacen interesante para un jardín doméstico. Es un árbol muy ornamental, soporta bien el calor y puede adaptarse a periodos de cierta sequía una vez establecido, aunque necesita agua para producir frutos de calidad. Su floración, de un intenso color rojizo, aparece durante los meses cálidos y da paso a las características granadas, que maduran hacia finales del verano y durante el otoño. Por eso, si se planta ahora, no hay que esperar que produzca fruta inmediatamente: primero tendrá que desarrollar un buen sistema radicular y adaptarse a su nueva ubicación, por lo que habrá que esperar a otra temporada de otoño para ver sus frutos. En España es especialmente importante en zonas del sureste, donde se concentra buena parte de su cultivo. Su combinación de flores llamativas, hojas verdes y frutos de intenso color hace que sea una de las opciones más interesantes si, además de fruta, se busca un árbol con valor ornamental.

Caqui, el frutal que llena el jardín de color al final del año

El kaki o caqui es otra alternativa especialmente atractiva para plantar ahora pensando en las próximas temporadas. Su gran ventaja desde el punto de vista ornamental es que sus frutos de color naranja destacan enormemente cuando llega el otoño y el resto del jardín empieza a perder parte de su color. La cosecha se concentra precisamente en otoño, por lo que es una buena elección para quienes quieren tener fruta propia cuando termina la temporada de muchas otras especies estivales. Necesita una ubicación soleada y un suelo que drene bien. También conviene tener en cuenta el espacio disponible, ya que se trata de un árbol que puede alcanzar un tamaño considerable si se deja crecer libremente. Su ciclo también permite disfrutar de uno de los espectáculos más característicos del jardín otoñal: los frutos permanecen colgados de las ramas mientras el paisaje empieza a adquirir los tonos propios de esta estación.