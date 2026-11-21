Ahorro energético Finlandia vierte 380 millones de litros de agua en una fosa de 20 metros para crear el mayor depósito de calor del mundo Por Alejandro Lingenti

Imagen: Hyvinkään Lämpövoima Oy ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Finlandia ha comenzado a llenar con 380 millones de litros de agua una enorme excavación de 20 metros de profundidad. Aunque pueda parecer una obra hidráulica convencional, su objetivo es revolucionar la manera de almacenar energía. El proyecto, desarrollado en la ciudad de Hyvinkää, permitirá conservar durante meses el calor producido cuando la electricidad resulta más barata y aprovecharlo durante los largos inviernos nórdicos. La instalación, considerada el mayor depósito de almacenamiento térmico en fosa del mundo, representa una alternativa para reducir el consumo de combustibles fósiles. Su construcción también demuestra cómo una antigua explotación minera puede adquirir una segunda vida vinculada a la transición energética.

Cómo funciona el gigantesco depósito de calor de Finlandia

La instalación se encuentra en Kulomäki, una antigua gravera situada en Hyvinkää, ciudad de unos 47.000 habitantes al norte de Helsinki. Su construcción está a cargo de la compañía municipal Hyvinkään Lämpövoima, que ha aprovechado las características del terreno para levantar un depósito de dimensiones extraordinarias. La excavación tiene 20 metros de profundidad y una capacidad de 380.000 metros cúbicos. Una vez terminada, estará cubierta por una estructura de 225 metros de largo y 165 de ancho, equivalente a la superficie de aproximadamente cinco campos de fútbol. El sistema utiliza una tecnología denominada Pit Thermal Energy Storage (PTES), basada en el almacenamiento de energía térmica en grandes depósitos de agua. Durante los meses cálidos, el agua se calentará mediante calderas eléctricas y aprovechando el calor residual de instalaciones industriales. Su temperatura oscilará entre los 40 y los 90 grados centígrados. El funcionamiento se basa en la circulación del agua a diferentes profundidades. Cuando se carga el depósito, el agua fría se extrae del fondo, pasa por un intercambiador de calor y regresa caliente a la parte superior. En invierno, el proceso se invierte para transferir la energía almacenada a la red urbana de calefacción. Imagen: Hyvinkään Lämpövoima Oy

Energía suficiente para calentar 1.000 viviendas durante un año

La capacidad de almacenamiento por carga alcanzará los 18.000 megavatios hora (MWh), suficientes, según la empresa responsable, para proporcionar calefacción a unas 1.000 viviendas unifamiliares durante un año. Esa misma cantidad de energía permitiría suministrar agua caliente sanitaria a aproximadamente 20.000 personas durante doce meses. Sin embargo, existe una diferencia importante entre la capacidad de cada carga y el aprovechamiento energético anual. Como el depósito podrá cargarse y descargarse repetidamente, se calcula que gestionará entre 90.000 y 100.000 MWh de energía térmica al año. Esta cantidad podría representar alrededor del 25 % de las necesidades anuales de calefacción urbana de Hyvinkää. El proyecto comenzó una nueva etapa en octubre de 2026, cuando empezó el llenado con agua procedente de la red municipal. El proceso continuará hasta abril de 2027. Posteriormente se instalará la cubierta definitiva y, según el calendario oficial, el almacenamiento de calor comenzará a finales del verano de 2027. La entrada en funcionamiento está prevista para el otoño de ese mismo año.

Un proyecto de 33 millones de euros para reducir las emisiones de CO₂

Según la información oficial, la inversión asciende a 33 millones de euros, de los cuales aproximadamente 7,7 millones proceden de ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo de Finlandia. La empresa calcula que la instalación permitirá evitar unas 4.400 toneladas de dióxido de carbono anuales, además de generar ahorros de varios millones de euros en combustibles. La directora ejecutiva de Hyvinkään Lämpövoima, Sanna Kytömäki, ha destacado que almacenar energía barata y limpia durante el verano reducirá la dependencia de los combustibles caros y contribuirá a estabilizar los precios de la calefacción. El beneficio ambiental también presenta desafíos. La instalación se encuentra en una zona de aguas subterráneas, por lo que se han previsto sistemas de impermeabilización, detección de fugas y vigilancia de la temperatura del acuífero. El calentamiento de las aguas subterráneas constituye uno de los principales riesgos ambientales identificados. Para controlarlo, se contempla recuperar parte del calor que escape del depósito mediante bombas de calor. Imagen: Hyvinkään Lämpövoima Oy

Finlandia apuesta por almacenar energía renovable bajo tierra

El proyecto de Hyvinkää forma parte de una transformación energética más amplia. En Vantaa, otra ciudad finlandesa, se construye Varanto, un sistema de almacenamiento térmico en cavernas excavadas en la roca. Esta instalación, cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2030, tendrá una capacidad de 90 gigavatios hora por carga, cinco veces superior a la de Hyvinkää. La diferencia reside en la tecnología: mientras Hyvinkää utiliza una antigua gravera, Varanto almacenará agua caliente en enormes cavidades subterráneas. Ambas iniciativas buscan resolver uno de los principales problemas de las energías renovables: la dificultad de aprovechar la energía exactamente cuando se necesita. En países con inviernos especialmente fríos, almacenar el calor disponible durante los meses cálidos puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La experiencia finlandesa podría servir como referencia para otras ciudades europeas que dispongan de redes de calefacción urbana.