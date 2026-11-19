Imagen: Europa Press / GVA ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La Sierra de Salinas, entre Alicante y el interior de la Comunitat Valenciana, se prepara para recibir de nuevo a uno de los animales más emblemáticos de la fauna ibérica. La Generalitat ha seleccionado este entorno para impulsar la reintroducción del lince ibérico (Lynx pardinus), con la intención de establecer una nueva población en una zona que reúne condiciones favorables para su supervivencia. La decisión supone un nuevo paso en la expansión de este felino, que durante décadas estuvo al borde de desaparecer. El proyecto afecta al entorno de Villena, Pinoso, Monóvar y Salinas, cuyos ayuntamientos ya han conocido los resultados del estudio que identifica este territorio como adecuado para acoger a los primeros ejemplares.

La Sierra de Salinas, un territorio elegido por sus condiciones naturales

No se trata de una elección al azar. Para determinar qué zonas pueden albergar linces, los técnicos han estudiado distintos factores relacionados con la supervivencia de la especie, entre ellos la extensión del hábitat, su continuidad, la presencia de alimento y los posibles riesgos de mortalidad. En la Sierra de Salinas, la disponibilidad de conejo de monte, una de las principales presas del lince ibérico, ha sido uno de los aspectos valorados. También se ha analizado la conexión del territorio con otras áreas naturales, un elemento importante para que los animales puedan dispersarse y favorecer el intercambio entre poblaciones. La situación geográfica de este enclave alicantino ofrece otra ventaja: su proximidad a núcleos de lince en Murcia y Castilla-La Mancha. A medio y largo plazo, esta conexión podría contribuir a consolidar una población en el sureste peninsular y facilitar que la especie siga ampliando su territorio. Imagen: EFE / Jesús Monroy

Los primeros linces pasarán por una fase de adaptación antes de ser liberados

La llegada de los animales no será inmediata ni consistirá en soltarlos directamente en el monte. El plan contempla una primera etapa de aclimatación en un jaulón de presuelta, una instalación temporal donde los ejemplares podrán familiarizarse con el entorno antes de su liberación definitiva. La Generalitat y los municipios implicados ya han empezado a estudiar posibles ubicaciones para construir esta infraestructura. El punto definitivo se decidirá atendiendo a criterios técnicos y de seguridad. Los representantes municipales de Villena, Pinoso, Monóvar y Salinas han mostrado su disposición a colaborar con el proyecto. Durante la reunión mantenida con el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, también se abordaron las necesidades del territorio, las dudas sobre la iniciativa y el calendario previsto para las actuaciones. La participación local será importante para que la reintroducción pueda desarrollarse con garantías y mantenerse en el tiempo.

De apenas un centenar de ejemplares a más de 2.600

La recuperación del lince ibérico es uno de los grandes avances de conservación de la fauna en España. A principios de siglo, la especie se encontraba en una situación crítica, con alrededor de un centenar de ejemplares. Los programas de cría, las reintroducciones y la protección de su hábitat han cambiado radicalmente esa tendencia. El último censo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica contabilizó 2.663 linces ibéricos en España y Portugal en 2025, un 10,9 % más que el año anterior. Los datos pueden consultarse en el informe oficial de la Fundación Biodiversidad. Este crecimiento ha permitido que el felino vuelva a ocupar territorios donde había desaparecido y que se planteen nuevas áreas de recuperación. La reintroducción en Alicante se enmarca precisamente en esa estrategia de ampliar su distribución y crear poblaciones que puedan mantenerse a largo plazo. La hoja de ruta está recogida en la Estrategia para la conservación del lince ibérico en España y Portugal, aprobada en 2024, que contempla la creación de nuevos núcleos reproductores y la expansión de la especie como objetivos fundamentales. Sin embargo, el aumento de ejemplares no significa que el lince esté fuera de peligro. Los atropellos, la pérdida y fragmentación del hábitat y la escasez de conejos siguen siendo amenazas importantes. Por eso, la elección de la Sierra de Salinas no solo busca que los animales ocupen un nuevo espacio, sino que encuentren las condiciones necesarias para sobrevivir, reproducirse y asentarse. La futura llegada de linces a Alicante abre así una nueva etapa para la conservación de este felino. Si el proyecto prospera, la Sierra de Salinas podría convertirse en uno de los enclaves que ayuden a que el lince ibérico siga recuperando terreno en la península.